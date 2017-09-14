RSS
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 19:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

З російського полону визволили колишнього мера Херсона Миколаєнка
Ексмера Херсона окупанти викрали 18 квітня 2022 року. Перед цим він відмовився від пропозицій про співпрацю від нині ліквідованого колаборанта Кирила Стремоусова.

Перший час Миколаєнко перебував у Херсоні, про що свідчили відео, оприлюднені окупантами.

До кінця листопада 2022 року про його долю нічого не було відомо - до тих пір поки представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не підтвердили, що він перебуває у російському полоні.


Как хорошо в оккупации (с) ...

PS. особливо, якщо порівняти фото до полону і після полону ...
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 24 сер, 2025 19:20, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11943
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 19:20

  flyman написав:Вітання від Киянина, і знову про хрест

Як пише Politico, "Фламінго" цього місяця було виготовлено 211 екземплярів"
але
Потужність виробництва складає одна крилата ракета на добу.

Напевно виробленого ще не достатньо, щоб почати наносити якісь удари.
Schmit
 
Повідомлень: 5167
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 20:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Перехід до ПЦУ – це не зрада Бога»: розмова зі священником, який відмовився від УПЦ (МП) (Відео)

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11943
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 20:08

*ВЭНС:
«Я не говорю, что русские уступили во всем, но они признали, что Украина сохранит территориальную целостность после войны"... Россия отказалась от своих первоначальных планов установить "марионеточное правительство" в Киеве...
(интервью NBC News).* (С)

Для Песікота перекладаю: Венс каже, що рфія відмовилась від захоплення всієї України та "денацифікації".
Венс каже.
(А справді це так чи ні, то вже інше питання).
_______________________
*США рассчитывают, что мир в Украине может быть достигнут в течение полугода, - вице-президент США Вэнс.

😅
Т.е. уже... после 4 раза по "2 недели"... февраль 2026... как минимум... но это не точно...* (С)
detroytred
 
Повідомлень: 25211
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 21:05

  Schmit написав:Як пише Politico, "Фламінго" цього місяця було виготовлено 211 екземплярів"
але
Потужність виробництва складає одна крилата ракета на добу.
Напевно виробленого ще не достатньо, щоб почати наносити якісь удари.


поки що удари відосіками/фотками та обіцянками на наступний рік...
а що ж було рік тому:
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше позитивно випробувала балістичну ракету вітчизняного виробництва.
Про це він сказав під час пресконференції на форумі "Україна 2024. Незалежність" 27 серпня.

https://suspilne.media/822641-bulo-pers ... lenskij-2/

жодного!! бойового застосування "розового фламінго" ще не було, а іксперди вже пишуть про 200+ штук ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 422
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 21:47

Свято наближається!©)))

  sergey_stasyuk555 написав:жодного!! бойового застосування "розового фламінго" ще не було
От-от застосують! :D
Гордон же брехати не стане? :mrgreen:


Залишилось 24 години... :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8522
З нами з: 18.03.21
Подякував: 281 раз.
Подякували: 1009 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 21:49

вже бангладешці підтягнулися

бангладешці підтягнулися
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40529
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2851 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 22:51

До останньої... берези!© До кордонів 91го!



Слава самому чесному, НЕ корупційному тцк у світі!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8522
З нами з: 18.03.21
Подякував: 281 раз.
Подякували: 1009 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 00:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А приклад, коли власник капіталу абсолютно не дотичний до процесу, а лише отримує прибуток на капітал, спеціально взято --- для наявності. щоб отой єралашечник не заспівав про те, що він теж працює і за це отримує прибуток.
А можеш привести приклад коли капітал працює САМ знаходячись в Бізнесі.
Ніхто його не контролює, не перекладає з корзини в корзину-він просто працює сам.
Бо приклад з НЕ БІЗНЕСУ -я знаю -депозит в Банку і то там треба ходити -перекладати-ризикувати що банк згорить.
Ще розскажи-в якій з книжок про економіку ти прочитав твердження що при середньому рості (ринку/капіталу)на 10% - всі учасники ГАРАНТОВАНО отримають 10% ?
А куди тоді поділась конкуренція чи ефективність управління? І як так стається що в тому ж Китаї( чи США чи Південній Кореї) - середній ріст(Китай - 7% , Корея - 5% , США-3%) а кількість банкрутств вимірюється десятками тисяч.

Тому правильно тобі показав песіккіт про твої знання економіки
Це в совку була політика обмеження багатих щоб ріст був ГАРАНТОВАНИЙ для усіх..
От тільки проблема-ця політика привела до того що совок впав... а впав тому , що ті хто вмів працювати ефективно -переставали працювати , бо встигали совкову норму виконати за 30% часу, а нехлюї а-ля ти , маючи дірку в голові і дві лівих руки - працюючи навіть 120% нормативного часу не могли зробити стількиж..
от і виходило
вся країна ГАРАНТОВАНО отримувала +1% , в той час коли світ ГАРАНТОВАНО отримував+2, а розвинуті +4-10...тому совок і відстав, як економічно так і розумово
До речі
Яскравий показник середніх економічних знань совка - це економічні знання які ти тут демоструєш ( а ти ж уявляв себе елітою) а вийшло що ти не дотягуєш до двірника якому також Вася наспівав Карузо...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26860
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 00:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:По суті такими ж капіталістами є також усі вкладники банків... хоч пенси, хоч самі роботяги, хоч безробітні, хоч хто!
Так-є
От тільки нюанс який я тобі показував сторінок 20 тому
В нас в Банках станом на серпень 2024
1290027 млн грн/4 млн осіб=330 000 грн/особу
а що робити іншому 90% населення
В них заощаджень немає , а треба щоб було в 30 і вище %...
Звідки ці безкапіталісти отримають первинний капітал(заощадження)
Адже слово капітал -це автоматично чиєсь
Я просто так не віддам
Що має зробити можновладець щоб в наступних 8 млн осіб зявилось своїх хоча б по 300000 грн...

Тим більше що по твоєму капіталом керувати не треба
А раз так, то навіщо мені його комусь віддавати ризикуючи банкрутством?

Тому перш ніж чергову дурь пороти - побудуй чіткий ланцюжок
Спочатку такий
як мені голодранцю отримати капітал?
після того як зрозумієш як - тоді трошки змодернізуй
в мене є капітал як мені його приростити(долярчик зміг приростити на 2 квартири , будівельник на 10 млн .. а я що дурень)
І всюди став себе напроти себе(така собі гра в шахи де ти одночасно за білих(ти багатий), за чорних(ти голодранець) і суддя(можновладці)
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26860
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
