Додано: Пон 25 сер, 2025 08:33

budivelnik написав: Ще розскажи-в якій з книжок про економіку ти прочитав твердження що при середньому рості (ринку/капіталу)на 10% - всі учасники ГАРАНТОВАНО отримають 10% ?

Ще розскажи-в якій з книжок про економіку ти прочитав твердження що при середньому рості (ринку/капіталу)на 10% - всі учасники ГАРАНТОВАНО отримають 10% ?

budivelnik написав: ...

Отже

а- ТРУСИ - є прибутковість вкладення капіталу , для України вона 10+% в рік

...

Тому

Якщо

є ринки з 0%-Японія, Швейцарія - там капіталу задницею їж і з цим проблема

є ринки з 3% - США, ЄС - там достатньо капіталу , але створюються умови щоб не було перетікання між собою , бо 2% це замало , а 4% це задорого



Як тоді назвати ринок в якому є ГАРАНТОВАНИХ - 10%

...

