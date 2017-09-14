whois2010 написав:Гестаповці в пікселі могли виписати повістку людині і той би супроводжував ввірених йому дітей далі. Але вони прийняли єдине прийнятне для них рішення: вбити людину
Скільки ярликів "гестапівці", "вбити людину" ...
Ти б так завзято засуджував москалів за вбивство мирняку, так про це ти мовчишь, чомусь
Кот, ви як юродивий на ярмарку з одвічним скигленням чіпляєтеся до форумчан, пачіму ви нє обвіняєтє путіна. Мабуть ви таким чином демонструєте свій "патріотизм": лише ви знаєте, хто насправді ворог, вірно? Не думаю, що розстрільна трійка, коли добрая но справедлівая рука каральної машини держави дістане і вас з рештою диванних турбопатріотів, зачте вам це в актив. Кажу для вас вдруге і більше не буду повторюватися: росія/росіяне - вороги, путін - ворог. Занотуйте це в свій рожевий з блистками записничок. Очикувано, хоч і не бажано, коли українця вбиває ворог. І зовсім інша справа, коли вчитель, який супроводжує дітей на змагання, після зустрічі з представниками (окупаційної?) влади гине.
Представляю, как эти люди рады возвращению на Родину...
В Одесі 40 чоловіків після повернення з російсько-грузинського кордону відправили з лікарні до ТЦК, — Суспільне
Частину з них уже відпустили, однак більшість досі залишаються там.
Якщо модератори технічно реалізують автоматичний підпис до кожного повідомлення, щось типу "росія/росіяне - вороги, путін - винен", то в Песікота зникне сенс щось писати на форумі)). Щодня одне й теж "А чому ти не кажеш що 2+2=4, чому тільки за інтергали з похідними говориш"
Hotab написав:detroytred та ні Замахується ногою/рукою - вже можна впливати. А співрозмірність відповіді суд же визначить 😅
недавно був гарний допис про підпанків на прикладі Буткевича. от ти якраз типовий представник. І гегочеш не над вбитим викладачем а над черговим цвяхом у труну одного держ.утворення
Я вже вище пепсікоту написав про це. У цих шароварників мабуть психологічний захист таким чином спрацьовує: буду восхіщаться рєжімом і мене не побачать, чік-чірік я в домікє. А потім, якшо каток цього безвладдя і правового нігілізму переїде їх, їх дітей, близьких, будуть кричати, товаріщ зілінський, проізошла чудовіщная ошібка!
Ти написав, але все перечеркнув одним словом ...
Якщо для тебе українська влада окупаційна, це те ж саме пишуть і самі москалі, що "Україна окупувана націоналістами", то юродивий - саме ти ! )
Людина загинула, обставини невідомі, але верещишь про "гестапівців" та "вбили людину" ти - хом"ячок юродивий, не з"ясувавши всі обставини.
Якщо вважаєшь що вбили, то бігом писати заяви в нац.поліцію, в прокуратору.
PS. Юродивий - це чисто москальке слово і це ти його використав )
whois2010 написав:Я вже вище пепсікоту написав про це. У цих шароварників мабуть психологічний захист таким чином спрацьовує: буду восхіщаться рєжімом і мене не побачать, чік-чірік я в домікє. А потім, якшо каток цього безвладдя і правового нігілізму переїде їх, їх дітей, близьких, будуть кричати, товаріщ зілінський, проізошла чудовіщная ошібка!
У хом"ячків завжди хтось винуватий і верещать вони голосніше всіх
Але сидять і нічого не роблять
А коли потрібно, то і своїх же в ТЦК сдають )) Як зробив ти, бо тобі потрібно було прикрити власну сраку від штрафу і всього такого іншого
Які ж ви гнилі, "турбопатріоти". Коли тобі це зручно (як зараз), то ти намагаєшся мене звинуватити у виконанні норм законів, які затвердила твоя зе-влада? Закликаєш до порушення законів? А як твій куратор побачить? Так як ти одірваний від реального життя в своєму вольєрі, то я тобі повідомлю, що штраф і сплата штрафу не звільняють нікого від попередніх вимог. На підприємство приходить наряд поліції, представники ОВА, представники ТЦК, представники трудової інспекції і блокують всю діяльність підприємства. До мене приходили. Так що, революціонер в мамкіних колготках, ти про реальне життя і про можливості каральної машини побудованої зілінським маєш дуже мало уяви. Добре, що через тиждень нарешті перше вересня і ти будеш менше проводити часу на форумі, а більше навчатися