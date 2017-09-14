Додано: Пон 25 сер, 2025 22:32

Василь-Рівне написав: detroytred написав: співай за себе, як ти замість за три роки дійти до фронту співай за себе, як ти замість за три роки дійти до фронту

Ну так я на третій день війни взяв і пішов, а професійний військовий мирного часу з дивану мене і всіх інших відправляє на фронт - щось не те коїться в данському королевстві. Чому би професійному військовому не показати приклад мені, цивільному, як треба виконувати присягу та свій професійний обов'язок? Га detroytred ? Тебе ж для того держава годувала, одягала на халяву і надала безкоштовне житло, щоб коли час Ч ти пішов її захищати, а настав час Ч і хитрозроблений детройтед відправляє цивільних щоб захищали його військового - тобі ця ситуація не здається не нормальною? Га?

По буквах спробуй - там про не дійшов до фронту.Про твоє посидів в кабінеті відомо.І не будуй на брехні. По сотому колу. Детройт не відправляє нікого. Тим паче замість себе.Алаверди від мене отримують отакі, як ти, брехливі та з безпідставними претезіями-звинуваченнями.Ти відповідь мою цитуй-то повністю.Там були всі пояснення.І перш, ніж задавати свої питання, на моє ти "забув" відповісти: то хто з твоїх родичів першого ступеня споріднення тебе, твою родину захищає замість тебе? Га? Є такі в тебе? Га?Якщо нема, то, бачу, халяви тобі дуже хочеться.Ти собі другий бізнес, а інші нехай йдуть навіть з правом на відстрочку.І ти офіцер запасу. Медик. Не забувай. Присягу складав.А мені отакі, як ти,бізнесмени, дали контракт. Як на базарі. Так там час Ч -- закінчення терміну контракту. Тож не бреши. В цій площині ми в однакових умовах.Й не гальмуй: всі сплати за службу в мирний час саме відповідно мирного часу. За службу в особливий період, за бойові дії окремо сплачується. Окремі пільги, в тому числі окрема черга на квартири. Всл мирного часу ще в черзі на житло з 1991 року (хоча в таблиці побачиш 1995, але це не так. То всіх в одну чергу в 1995 зліпили... Хитродупо. Тобто за 30+ років так квартири й досі не дочекалися. Навіть звільнені 15+ років тому).Про одягала, годувала на халяву співай бабцям. В реалі за пайкові, які призупинили((( навічно, квартироз'ємні та речові дехто забрав лише через суд після звільнення, а більшість так і не забрала. Простила борг державі. Одного знав, так узяв речові котєлкамі...алюмінієвими. Розумний..Цитуй, не обрізаючи під себе. Всі пояснення є.Для тебе, цивільного((( Охфіцера запасу молодшого охфіцерського складу. Ще й так необхідного на фронті медика. Який посидів в кабінеті і ... вирішив відкрити другий бізнес, замість дійти до фронту за два+ роки, начебто з цим труднощі через пару місяців після початку повномасштабки були. Це в перші тижні давали від ворот поворот в деяких місцях.