Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 16:30

  Hotab написав:В сухому залишку по відео:
Мобілізований помер в навчальній частині, вірогідно від побоїв, йде розслідування.
До чого тут маніпуляції «викрали», «відвезли в катівню» «но мы же с вами знаем как это происходит»..
Вина керівництва в/ч в замовчуванні і намаганні щось приховати очевидна. ТЦК зовсім ніяким боком, але ж на емоції долярчиків давити якось треба…

Коли зявилось перше відео як збивають велосипедиста, то ви тут дружно клеїли дурня "то ухилянт/СЗЧшник, його три дні вели та вистежували, немогли ж його от просто так взяти і збити..".
Тепер після 101-го відео де тцк "от дійсно просто так" на дорозі підрізає/збиває велосипедистів, ви просто ігнорите цю тему, переключились на інше.
"Вина керівництва в/ч в замовчуванні" ні, головна причина - це нова державна політика, нові касти. Яскравий приклад ужг.полісмен Белецький - пішов проти своєї касти / виступив за справедливість, і система його показово знищила за кілька тижнів
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 16:32

flyman
сухому залишку під 200К нетойвосних рожевощоких поізносівшихся бюджетосисунів мирного часу


Теж не розумію. Всі мають бути в окопі. Виняток , лише якщо дєло потєрялось і сітківка недопаяна китайським клєєвим пістолетом, який доступний в 140 дол. Решта мають бути всі!!
Долярек каже що достатньо рівно 2.5 роки. Потім можна додому. Я фронтовику вірю
Тепер після 101-го відео де тцк "от дійсно просто так" на дорозі підрізає/збиває велосипедистів, ви просто ігнорите цю тему, переключились на інше.


Я не тільки «101-го» відео не бачив, а навіть «другого». А що там, щось інше зʼясувалось, не СЗЧ-ник той лісапетист?
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 16:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

сапог він і Африці кирзач
Востаннє редагувалось flyman в Вів 26 сер, 2025 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 16:49

_hunter
Т.е. он туда сам приехал?


«Сам приехал» і «викрали» - це всі можливі варіанти?
«Доставка порушника, який вчинив адміністративне правопорушення до місця розгляду справи (тобто в ТЦК)» - це викрадення?

Вы тут где-то противоречие видите? Или места - где беззащитных граждан избивают


Ви ж правда маєте підтвердження побиття померлого саме в ТЦК? В в/ч відвезли вже труп , а ті прийняли?
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 16:51

Припини їстерику))

  flyman написав:сапог він і Африці кирзач

Муха, вона і в підвалі гнида 😅
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 16:56

  flyman написав:сапог він і Африці кирзач


От скажи: ти можеш оперувати не вигадками якимось своїми?

Дивись: "Україна стане країною-фортецею: Гетманцев описав майбутнє економіки після війни"
https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... -vijni.htm

Яким боком абсолютно цивільний, наприклад, представник можновладців Гетьманів до військових (як ти сказав - сапогів, які думають зробити фортецею. і це прогрес за її думкою.)

Ну от що ти тулиш? Зі стелі.
Я тебе вже питав: поясни хоч процес появи в твоїй голові отаких думок. Цікаво. Як це відбувається.
Звідки з'являються підстави для безпідставних вигаданих заяв?
Схотів та видав, що схотілося?
Поясни.
Реально ж цікаво!

Дивись далі: в мене "5000 слів", бо я надаю обгрунтування своїм твердженням.
І от зараз надав -- розклав, пояснив, показав. А не вигадав зі стелі про фортецю. Лише на підставі, що схотілося.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 26 сер, 2025 16:58, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 16:57

  Letusrock написав:
  Hotab написав:В сухому залишку по відео:
Мобілізований помер в навчальній частині, вірогідно від побоїв, йде розслідування.
До чого тут маніпуляції «викрали», «відвезли в катівню» «но мы же с вами знаем как это происходит»..
Вина керівництва в/ч в замовчуванні і намаганні щось приховати очевидна. ТЦК зовсім ніяким боком, але ж на емоції долярчиків давити якось треба…

Коли зявилось перше відео як збивають велосипедиста, то ви тут дружно клеїли дурня "то ухилянт/СЗЧшник, його три дні вели та вистежували, немогли ж його от просто так взяти і збити..".
Тепер після 101-го відео де тцк "от дійсно просто так" на дорозі підрізає/збиває велосипедистів, ви просто ігнорите цю тему, переключились на інше.
"Вина керівництва в/ч в замовчуванні" ні, головна причина - це нова державна політика, нові касти. Яскравий приклад ужг.полісмен Белецький - пішов проти своєї касти / виступив за справедливість, і система його показово знищила за кілька тижнів


Те що загинуло кілька людей при таких обставинах - це дуже прикро

Але казати, що "це нова державна політика, нові касти" - відверта брехня
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 26 сер, 2025 17:29, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 16:57

  Hotab написав:_hunter
Т.е. он туда сам приехал?


«Сам приехал» і «викрали» - це всі можливі варіанти?
«Доставка порушника, який вчинив адміністративне правопорушення до місця розгляду справи (тобто в ТЦК)» - це викрадення?

Вы тут где-то противоречие видите? Или места - где беззащитных граждан избивают


Ви ж правда маєте підтвердження побиття померлого саме в ТЦК? В в/ч відвезли вже труп , а ті прийняли?

>>> «Сам приехал» і «викрали» - це всі можливі варіанти?
Ну, как бы да...
(на всякий случай: "приехал на автобусе" - это тоже "сам")

>>> (тобто в ТЦК)» - це викрадення?
Я же там писал: _полицией_ :wink:

>>> побиття померлого саме в ТЦК? В в/ч відвезли вже труп , а ті прийняли
Если "в катівню" отвезли тцкшники - это _вообще_ ничего не меняет в изначальном посыле...
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 16:59

detroytred
поясни хоч процес появи в твоїй голові отаких думок. Цікаво. Як це відбувається.


Вам дійсно цікава природа морального згнивання переляканого ухилянта?))
Я ж вам вже розписував цілу тираду: не треба навіть пробувати розуміти отаких)) І казав що треба з ними робити)
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 17:09

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter
Т.е. он туда сам приехал?


«Сам приехал» і «викрали» - це всі можливі варіанти?
«Доставка порушника, який вчинив адміністративне правопорушення до місця розгляду справи (тобто в ТЦК)» - це викрадення?

Вы тут где-то противоречие видите? Или места - где беззащитных граждан избивают


Ви ж правда маєте підтвердження побиття померлого саме в ТЦК? В в/ч відвезли вже труп , а ті прийняли?

>>> «Сам приехал» і «викрали» - це всі можливі варіанти?
Ну, как бы да...
(на всякий случай: "приехал на автобусе" - это тоже "сам")

>>> (тобто в ТЦК)» - це викрадення?
Я же там писал: _полицией_ :wink:

>>> побиття померлого саме в ТЦК? В в/ч відвезли вже труп , а ті прийняли
Если "в катівню" отвезли тцкшники - это _вообще_ ничего не меняет в изначальном посыле...


1. Знайдіть час на повторний перегляд роліка. Краще ставте уповільнння,, якщо ви вже росіянську забуваєте в Німеччині. Шукайте по ключовим словам «отловили, отвезли в катівню, затем в так называемый «центр». Должно по идее дойти, что автор называет катившей. Если не, то до щольца, пусть повысит пайку, чтоб витамины были в рационе.
2. На відео жодного слова про наявність/відсутність представника поліції в складі «груп оповіщення»
Ви придумали, що група була неповна?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 26 сер, 2025 17:10, всього редагувалось 1 раз.
