Hotab написав:В сухому залишку по відео: Мобілізований помер в навчальній частині, вірогідно від побоїв, йде розслідування. До чого тут маніпуляції «викрали», «відвезли в катівню» «но мы же с вами знаем как это происходит».. Вина керівництва в/ч в замовчуванні і намаганні щось приховати очевидна. ТЦК зовсім ніяким боком, але ж на емоції долярчиків давити якось треба…
Коли зявилось перше відео як збивають велосипедиста, то ви тут дружно клеїли дурня "то ухилянт/СЗЧшник, його три дні вели та вистежували, немогли ж його от просто так взяти і збити..". Тепер після 101-го відео де тцк "от дійсно просто так" на дорозі підрізає/збиває велосипедистів, ви просто ігнорите цю тему, переключились на інше. "Вина керівництва в/ч в замовчуванні" ні, головна причина - це нова державна політика, нові касти. Яскравий приклад ужг.полісмен Белецький - пішов проти своєї касти / виступив за справедливість, і система його показово знищила за кілька тижнів
сухому залишку під 200К нетойвосних рожевощоких поізносівшихся бюджетосисунів мирного часу
Теж не розумію. Всі мають бути в окопі. Виняток , лише якщо дєло потєрялось і сітківка недопаяна китайським клєєвим пістолетом, який доступний в 140 дол. Решта мають бути всі!! Долярек каже що достатньо рівно 2.5 роки. Потім можна додому. Я фронтовику вірю
Тепер після 101-го відео де тцк "от дійсно просто так" на дорозі підрізає/збиває велосипедистів, ви просто ігнорите цю тему, переключились на інше.
Я не тільки «101-го» відео не бачив, а навіть «другого». А що там, щось інше зʼясувалось, не СЗЧ-ник той лісапетист?
Яким боком абсолютно цивільний, наприклад, представник можновладців Гетьманів до військових (як ти сказав - сапогів, які думають зробити фортецею. і це прогрес за її думкою.)
Ну от що ти тулиш? Зі стелі. Я тебе вже питав: поясни хоч процес появи в твоїй голові отаких думок. Цікаво. Як це відбувається. Звідки з'являються підстави для безпідставних вигаданих заяв? Схотів та видав, що схотілося? Поясни. Реально ж цікаво!
Дивись далі: в мене "5000 слів", бо я надаю обгрунтування своїм твердженням. І от зараз надав -- розклав, пояснив, показав. А не вигадав зі стелі про фортецю. Лише на підставі, що схотілося.
Те що загинуло кілька людей при таких обставинах - це дуже прикро
Але казати, що "це нова державна політика, нові касти" - відверта брехня
«Сам приехал» і «викрали» - це всі можливі варіанти? «Доставка порушника, який вчинив адміністративне правопорушення до місця розгляду справи (тобто в ТЦК)» - це викрадення?
Вы тут где-то противоречие видите? Или места - где беззащитных граждан избивают
Ви ж правда маєте підтвердження побиття померлого саме в ТЦК? В в/ч відвезли вже труп , а ті прийняли?
>>> «Сам приехал» і «викрали» - це всі можливі варіанти? Ну, как бы да... (на всякий случай: "приехал на автобусе" - это тоже "сам")
>>> (тобто в ТЦК)» - це викрадення? Я же там писал: _полицией_
>>> побиття померлого саме в ТЦК? В в/ч відвезли вже труп , а ті прийняли Если "в катівню" отвезли тцкшники - это _вообще_ ничего не меняет в изначальном посыле...
1. Знайдіть час на повторний перегляд роліка. Краще ставте уповільнння,, якщо ви вже росіянську забуваєте в Німеччині. Шукайте по ключовим словам «отловили, отвезли в катівню, затем в так называемый «центр». Должно по идее дойти, что автор называет катившей. Если не, то до щольца, пусть повысит пайку, чтоб витамины были в рационе. 2. На відео жодного слова про наявність/відсутність представника поліції в складі «груп оповіщення» Ви придумали, що група була неповна?
