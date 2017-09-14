Додано: Вів 26 сер, 2025 19:51

detroytred написав: Саме для побудови соціалізму-комунізму комунякам були потрібні СВІДОМІ будівники комунізму.

Тому їх виховували-створювали...

Бо отой соціалізм-комунізм не є природнім. Як мінімум, поки не є таким.



А для капіталізму немає потреби в створенні-вихованні СВІДОМих будівників капіталізму-ринку.

Вони й так є. Саме для побудови соціалізму-комунізму комунякам були потрібні СВІДОМІ будівники комунізму.Тому їх виховували-створювали...Бо отой соціалізм-комунізм не є природнім. Як мінімум, поки не є таким.А для капіталізму немає потреби в створенні-вихованні СВІДОМих будівників капіталізму-ринку.Вони й так є.

Ти різницю між бажаннями і можливостями( у розрізі професійних знань) - зможеш самостійно знайти?Ти ж вже нарвався що в Україні можнаа - Гарантовано отримати +10% у валютіб - збанкрутувати....Тобто в одній і тій самій системі, з одними і тими самими умовами для всіх - результат може бути прямо протилежним...То від чого залежить ця протилежність..Все однакове... а що різне?правильно - знання/вміння/бажання кожного конкретного.Томуякщо основній масі населення совки задурили голову перетворивши їх в будівників комунізму...То чому тебе дивує , що через 30 років після того як ця мара виявилась програвшою - в державі ЗАЛИШИЛИСЬ люди які в неї вірять?людина кристалізується в своїх знаннях десь до 30 років... далі все.Але в перших 10 років з 1991 по 2000 - ніхто не знав/не було фахівців - які б могли так само як і совки на протязі 70 років відточували - перебити совок ..От і виходить95% з датою народження до 1970 року -в принципі мають совкове мишленняПро кооперативице мишина гризня на трупі мамонта, поки було що гризти - гризли , догризли до кісток ... і померли як і всі паразити які помирають як тільки вбивають свого носія.Про можновладців-регуляторів...Я тобі пропонував порівнятиЯку частку ВВП отримує кожен ланцюжок при створенні цього ВВПВ розрізі Державаможновладці-законодавці( де факто власники держмайна) будучи 1% отримують 3% ВВПсередня прослойка(виконавці) будучи 20%_________________________отримують 30%Працівники ________________________ 79%_________________________отримують 67%Тепер в розрізі БізнесВласник капіталу____________________5%_________________________отримує 10%найняті менеджери__________________10%_________________________отримує 15%виконавці__________________________85%_________________________отримує 75%Так отхто і яку частку отримує - той за те і відповідаєПростий прикладЯкщо відбувається банкрутство - то власник бізнесу платить не більше ніж є боргів...А так як капітал це те що створене і не проїджене то й виходить що тільки ті хто отримують вище середньогго по країні можуть щось відкласти.При чому просто порівняйВВП України в 2024 році - 7568 млрд грнЗаощадження в 2024 році - 1207 млрд грнТобто за 30років ЗАОЩАДИЛИ всього 20% від створеного в 2024 році....Тобто заощадження в рік-менше 1% від створеного...А відкласти щороку 1% від створеного - може кожен ,але чомусь 10% заощаджують 10% від створеного а 90% заощаджують 0