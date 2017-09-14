detroytred написав:
Саме для побудови соціалізму-комунізму комунякам були потрібні СВІДОМІ будівники комунізму.
Тому їх виховували-створювали...
Бо отой соціалізм-комунізм не є природнім. Як мінімум, поки не є таким.
А для капіталізму немає потреби в створенні-вихованні СВІДОМих будівників капіталізму-ринку.
Вони й так є.
Ти різницю між бажаннями і можливостями( у розрізі професійних знань) - зможеш самостійно знайти?
Ти ж вже нарвався що в Україні можна
а - Гарантовано отримати +10% у валюті
б - збанкрутувати....
Тобто в одній і тій самій системі, з одними і тими самими умовами для всіх - результат може бути прямо протилежним...
То від чого залежить ця протилежність..
Все однакове... а що різне?
правильно - знання/вміння/бажання кожного конкретного.
Тому
якщо основній масі населення совки задурили голову перетворивши їх в будівників комунізму...
То чому тебе дивує , що через 30 років після того як ця мара виявилась програвшою - в державі ЗАЛИШИЛИСЬ люди які в неї вірять?
людина кристалізується в своїх знаннях десь до 30 років... далі все.
Але в перших 10 років з 1991 по 2000 - ніхто не знав/не було фахівців - які б могли так само як і совки на протязі 70 років відточували - перебити совок ..
От і виходить95% з датою народження до 1970 року -в принципі мають совкове мишлення
Про кооперативи
це мишина гризня на трупі мамонта, поки було що гризти - гризли , догризли до кісток ... і померли як і всі паразити які помирають як тільки вбивають свого носія.
Про можновладців-регуляторів...
Я тобі пропонував порівняти
Яку частку ВВП отримує кожен ланцюжок при створенні цього ВВП
В розрізі Держава
можновладці-законодавці( де факто власники держмайна) будучи 1% отримують 3% ВВП
середня прослойка(виконавці) будучи 20%_________________________отримують 30%
Працівники ________________________ 79%_________________________отримують 67%
Тепер в розрізі Бізнес
Власник капіталу____________________5%_________________________отримує 10%
найняті менеджери__________________10%_________________________отримує 15%
виконавці__________________________85%_________________________отримує 75%
Так от
хто і яку частку отримує - той за те і відповідає
Простий приклад
Якщо відбувається банкрутство - то власник бізнесу платить не більше ніж є боргів...
А так як капітал це те що створене і не проїджене то й виходить що тільки ті хто отримують вище середньогго по країні можуть щось відкласти.
При чому просто порівняй
ВВП України в 2024 році - 7568 млрд грн
Заощадження в 2024 році - 1207 млрд грн
Тобто за 30років ЗАОЩАДИЛИ всього 20% від створеного в 2024 році....
Тобто заощадження в рік-менше 1% від створеного...
А відкласти щороку 1% від створеного - може кожен ,
але чомусь 10% заощаджують 10% від створеного а 90% заощаджують 0