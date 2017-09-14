RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1485814859148601486114862 ... 14864>
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 19:23

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:-Тому що народ стояв в черзі в воєнкомати, тому що народ повертався з-за кордону щоб захистити Україну і т.д.
-Тому що путін не спланував операцію належним чином і був не готовий до повноцінного опору.
Ось 2 головні фактори чтому так.
1 В нас довгий час фігурувала цифра в 1,3 млн в ЗСУ... недавно Зеленський заявив що в ЗСУ 880 000.
Як думаєш
Чи могли ми в 2022 році замість +1 млн новонабраних з яких дві/третіх ми маринували на полігонах бо не могли їх озброїти і навчити - набрати 2 млн?
Да. Только начинать нужно было _сразу_, как Штаты сообщили о том, что "нападение будет - готовьтесь" - еще осенью 21го...
А я вважаю що треба було продовжувати в 2019 а не просто посміємось...
і що ?
Населення вибрало -населення отримало результат того що вибрало.
Хто винуватий?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26877
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 19:25

  andrijk777 написав:-Тому що путін не спланував операцію належним чином і був не готовий до повноцінного опору.


ви самі собі суперечите (я до речі вам не тикав і дурнем не обзивав)
- ми не готувались до повноцінного опору, але опір був
- путін не готувався до повноцінного опору, але помилився, значить його хтось обманув (може заяви про шашлики?)
- якщо ніхто не готувався, то чому путін програв битву за київ?
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6155
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 19:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Методика-підходи-інструменти цього впливу на ринок різні: кейнсіанство, монетаризм і т.д.
Отак це відбувається всюди в реалі.
Практиками.
Я практик
Добре хай перших 30 років можновладці недопрацьовували і цим скористатись могли тільки такі як я.
Що далі
Намалюй ПРАКТИЧНУ реалізацію по створенню власного капіталу в тих 90% які його сьогодні не мають
При цьому , капітали які є в мене і в таких як я - бажано не чіпати -їх і так мало.
Тому намалюй ПРАКТИЧНУ картину дій можновладців по якій ті хто не зміг створити власний капітал в перших 30 років зможе створити в наступних 30років при чому бажано щоб кількість цих створивших було більше 2 млн осіб ...

Тепер
кейнсіанство/монетаризм - це фігня, це дії влади по наповненню ринку інфляційними грошима або виведення з ринку інфляційних грошей...
Давай - ти Гетьманцев - пропонуй дію 1 , я її проаналізую і дам експертну оцінку і ти зможеш запропонувати крок у відповідь
Такі собі шахмати між теоретиком і практиком.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26877
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 19:36

  budivelnik написав:
  detroytred написав:При чому для цього необхідна ще чарівна паличка, щоб оці 90% хоча б схотіли зробити це. Не кажучи, щоб змогли.
Не треба чарівних паличок
На цьому комуняки вже погоріли...
Пробували на протязі ОДНОГО покоління побудувати комунізм в світі...
чим закінчилось.
Тому капіталізм це про інше
Про свободу вибору
Але

В десятку нарешті влучив.

Саме для побудови соціалізму-комунізму комунякам були потрібні СВІДОМІ будівники комунізму.
Тому їх виховували-створювали...
Бо отой соціалізм-комунізм не є природнім. Як мінімум, поки не є таким.

А для капіталізму немає потреби в створенні-вихованні СВІДОМих будівників капіталізму-ринку.
Вони й так є. Природньо. Це природня жага людей до збагачення... До збільшення капіталу.
Тому в Кореї і т.д. ніхто не чекав появи будівельників ринку, а створили умови ринкові.
І далі робили їх сприятливішими для подальшого розвитку.
Хто? Оті можновладці-управлінці-регулятори.
Сприятливі умови для росту капіталу в ринку.
Кращі умови - вищі темпи росту.

Згадай створення ринку після совдепу... Як завзято достатня!!! кількість людей в суспільстві кинулась в кооперативи та інші форми бізнесу. З метою саме прирощувати капітал. А не проїдати, його заробивши.
Потім ці кооператори тощо ВИМУШЕНІ були піти в заробітчани і т.д.
Бо ринок вичерпав ресурси росту в існуючих умовах.
Потрібні були нові сприятливі умови для його подальшого розвитку-росту.
detroytred
 
Повідомлень: 25249
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 19:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Саме для побудови соціалізму-комунізму комунякам були потрібні СВІДОМІ будівники комунізму.
Тому їх виховували-створювали...
Бо отой соціалізм-комунізм не є природнім. Як мінімум, поки не є таким.

А для капіталізму немає потреби в створенні-вихованні СВІДОМих будівників капіталізму-ринку.
Вони й так є.
Ти різницю між бажаннями і можливостями( у розрізі професійних знань) - зможеш самостійно знайти?
Ти ж вже нарвався що в Україні можна
а - Гарантовано отримати +10% у валюті
б - збанкрутувати....
Тобто в одній і тій самій системі, з одними і тими самими умовами для всіх - результат може бути прямо протилежним...
То від чого залежить ця протилежність..
Все однакове... а що різне?
правильно - знання/вміння/бажання кожного конкретного.
Тому
якщо основній масі населення совки задурили голову перетворивши їх в будівників комунізму...
То чому тебе дивує , що через 30 років після того як ця мара виявилась програвшою - в державі ЗАЛИШИЛИСЬ люди які в неї вірять?
людина кристалізується в своїх знаннях десь до 30 років... далі все.
Але в перших 10 років з 1991 по 2000 - ніхто не знав/не було фахівців - які б могли так само як і совки на протязі 70 років відточували - перебити совок ..
От і виходить95% з датою народження до 1970 року -в принципі мають совкове мишлення
Про кооперативи
це мишина гризня на трупі мамонта, поки було що гризти - гризли , догризли до кісток ... і померли як і всі паразити які помирають як тільки вбивають свого носія.
Про можновладців-регуляторів...
Я тобі пропонував порівняти
Яку частку ВВП отримує кожен ланцюжок при створенні цього ВВП
В розрізі Держава
можновладці-законодавці( де факто власники держмайна) будучи 1% отримують 3% ВВП
середня прослойка(виконавці) будучи 20%_________________________отримують 30%
Працівники ________________________ 79%_________________________отримують 67%
Тепер в розрізі Бізнес
Власник капіталу____________________5%_________________________отримує 10%
найняті менеджери__________________10%_________________________отримує 15%
виконавці__________________________85%_________________________отримує 75%

Так от
хто і яку частку отримує - той за те і відповідає
Простий приклад
Якщо відбувається банкрутство - то власник бізнесу платить не більше ніж є боргів...

А так як капітал це те що створене і не проїджене то й виходить що тільки ті хто отримують вище середньогго по країні можуть щось відкласти.
При чому просто порівняй
ВВП України в 2024 році - 7568 млрд грн
Заощадження в 2024 році - 1207 млрд грн
Тобто за 30років ЗАОЩАДИЛИ всього 20% від створеного в 2024 році....
Тобто заощадження в рік-менше 1% від створеного...
А відкласти щороку 1% від створеного - може кожен ,
але чомусь 10% заощаджують 10% від створеного а 90% заощаджують 0
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 26 сер, 2025 19:56, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26877
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 19:54

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Методика-підходи-інструменти цього впливу на ринок різні: кейнсіанство, монетаризм і т.д.
Отак це відбувається всюди в реалі.
Практиками.
Я практик
Добре хай перших 30 років можновладці недопрацьовували і цим скористатись могли тільки такі як я.
Що далі
Намалюй

Нема сенсу для тебе або з тобою щось малювати.
Якщо ти в самому початку помиляєшся.

Ти не зміг скористатися, а ти виграв конкуренцію в отих інших.
Не було б тебе, то виграв би отой з отих інших.
Він би побудував будинок і в нього б купили квартири. В його б магазині купляли б або більше б купляли. В його таксі сідали.

Поки не допетриш, що ринок це конкуренція виробників товарів-послуг між собою за попит, то ні про що говорити.
detroytred
 
Повідомлень: 25249
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 19:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Нема сенсу для тебе або з тобою щось малювати.
Якщо ти в самому початку помиляєшся.
Сказав теоретик не знаючи жодного практичного кроку....
Для того щоб виграти - я повинен був бути кращим від інших...
Якби не було мене то був би той хто зайняв друге місце... але з результатом другого місця.
Саме тому
Коли совки знищили 5% населення росімперії - то виявилось що це вся еліта...
і той хто в імперії був би двірником-в совку став професором
От тому ти й став викладачем, що розумніших від тебе совок ліквідував.
А я став бізнесменом - бо розумніших від мене ( з точки зору бізнесу) совок ліквідував
Але тоді й вийшло що ми програємо Польщі...
Бо поляки не встигли ліквідувати своїх розумних...
Тому
ті хто в Польщі могли прийти в першій десятці- в Україні прийшли першими.
Дійшло як впливає людський капітал?

пс
ти себе хоч колись сам читаєш?
я виграв конкуренцію... але не розумію що таке конкуренція..
я правильно тебе процитував?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26877
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 20:09

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Саме для побудови соціалізму-комунізму комунякам були потрібні СВІДОМІ будівники комунізму.
Тому їх виховували-створювали...
Бо отой соціалізм-комунізм не є природнім. Як мінімум, поки не є таким.

А для капіталізму немає потреби в створенні-вихованні СВІДОМих будівників капіталізму-ринку.
Вони й так є.
Ти різницю між бажаннями і можливостями( у розрізі професійних знань) - зможеш самостійно знайти?
Ти ж вже нарвався що в Україні можна
а - Гарантовано отримати +10% у валюті
б - збанкрутувати....
Тобто в одній і тій самій системі, з одними і тими самими умовами для всіх - результат може бути прямо протилежним...
То

То не видавай свої твердження за істину.
Ти навів часний приклад, коли розклав яйця по різних корзинах.
І не врахував час для низькоризикових (з малою нормою прибутку) бізнесів.

Але типовий випадок - це один бізнес. Який може прогорять або отримати нижчий прибуток.
І час!!!
Навіть з 1% прибутку ти можеш прогорять або отримати суттєво менше за весь час. Бо станеться в ринку аля ВД чи криза 2008.

Це як в букмекерів ставка 1,01.
Залізна начебто: Реал проти Задрипінська.
Але за умовно 100 ігр, Реал да програє Задрипінську. І ти виграв 100 грн., їх програєш. Залишишся при своїх 100. Прибутку 0%.
Якщо раніше, то і овсі в мінус.

А гарантована ... Ото як ти наводиш гарантований державою вклад, теж!!! - і держава з часом кине.
Як в букмекерів "вилка" - гарантований виграш при виграші любої з двох команд.
Але й вилка рано чи пізно б'ється через форс-мажор.
Тим паче мова була про ринок виробництва товарів-послуг, а не фінринок.
Тобто нема практично (за що і мова) гарантованого прибутку в ринку.

І не гальмуй: ти спитав де я прочитав, я відповів - в тебе, навів пряму цитату й посилання.
А оці тепер пояснення тобі вважай бонусом.

З.и. не згоден, то й будь не згодним. Твоє право. Але не вопи...
detroytred
 
Повідомлень: 25249
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 20:28

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Нема сенсу для тебе або з тобою щось малювати.
Якщо ти в самому початку помиляєшся.
Сказав теоретик не знаючи жодного практичного кроку....
Для того щоб виграти - я повинен був бути кращим від інших...
Якби не було мене то був би той хто зайняв друге місце... але з результатом другого місця.
Саме тому
Коли совки знищили 5% населення росімперії - то виявилось що це вся еліта...
і той хто в імперії був би двірником-в совку став професором
От тому ти й став викладачем, що розумніших від тебе совок ліквідував.
А я став бізнесменом - бо розумніших від мене ( з точки зору бізнесу) совок ліквідував
Але тоді й вийшло що ми програємо Польщі...
Бо поляки не встигли ліквідувати своїх розумних...
Тому
ті хто в Польщі могли прийти в першій десятці- в Україні прийшли першими.
Дійшло як впливає людський капітал?

пс
ти себе хоч колись сам читаєш?
я виграв конкуренцію... але не розумію що таке конкуренція..
я правильно тебе процитував?

Нііт.
Не з результатом другого місця.
Бо, наприклад, твій магазин - це суто фактор того, що ти першим (хоч на хвилину))) застовбив-зайняв оте місце.
Або хтось лише рекламу гірше першого місця зробив і тому програв. Хоча якість товару не гірша.
Факторів виграшу купа куп...
І навіть твоєї кращості в 0,00001% достатньо для виграшу, а конкурент з пляжу. Хоча сама різниця між вами мізерна і нічого не означає.

Анекдот про *якби я міг розписатися, то не став би мільйонером" знаєш?
Тобто невміння розписатися нікуди не зникає.
Ти не розумієш природи економіки ринку, як цільного процесу, але це ніяк не заважає вигравати конкуренцію в інших.
Тепле-м'яке.
Тобто досягнувши рівня дещо вище купи-продай, ти став вважати себе знавцем економіки ринку рівня а-ля Кейнса...
Отримуй Нобеля, всесвітнє визнання зі своїм ноу-хау *якщо 90% збільшить на 10%* і кидай свій магазин-таксі((
Або подумай, чому твою ідею ніхто не поцупив досі((
Щоб обганяти всякі кореї.
Трампу порадь використати в США (нехай і з меншим, ніж 10%)!

Але я вивчаю-прислухаюсь до кейнсів-бальцеровичів-куанів, а не тебе. Коли мова про економіку, ринок.
Хоча ти і мільйонер. Бо це не є аргументом та ознакою рівня знань економіки.

А от якщо обговоренння буде бізнесу магазину, таксі, то буду прислухатись до тебе.

З.и. склади пісню який бізнесмен Рінат та інші... Найкращі, тому й виграли конкуренцію.
___________________________
Знищення еліт недоречне.
Корейці були забиті вже точно не вище рівня нашого.
І дали результат.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 26 сер, 2025 20:52, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
 
Повідомлень: 25249
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 20:38

  detroytred написав:
......
Або, як мінімум, з 14 по 18, а краще по 24 хвилину.
............
Посмотрел с 14 по 47 мин.
На 14.30:
рано чи пізно нам доведеться знайти спосіб співіснування з Росією. Нам потрібна буде якась домовленність з Росією про те, як ми взагалі співіснуємо
Сколько за такие слова было обвинений в мой адрес!
И на 15.40:
Я проти шельмування фінляндського варианту
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35608
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 1485814859148601486114862 ... 14864>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 121557
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 304636
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 976888
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5013)
26.08.2025 23:23
Ринок ОВДП (9594)
26.08.2025 23:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.