RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 148591486014861148621486314864>
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 20:45

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
......
Або, як мінімум, з 14 по 18, а краще по 24 хвилину.
............
Посмотрел с 14 по 47 мин.
На 14.30:
рано чи пізно нам доведеться знайти спосіб співіснування з Росією. Нам потрібна буде якась домовленність з Росією про те, як ми взагалі співіснуємо
Сколько за такие слова было обвинений в мой адрес!
И на 15.40:
Я проти шельмування фінляндського варианту

Переворот думок (с)

Розумні люди знали одразу (але самі казали-то пересічним протилежне), а хто не знав... короткозорі (с) Пристайко
detroytred
 
Повідомлень: 25249
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 20:45

Заперечення, гнів, торг, депресія, прийняття

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
......
Або, як мінімум, з 14 по 18, а краще по 24 хвилину.
............
Посмотрел с 14 по 47 мин.
На 14.30:
рано чи пізно нам доведеться знайти спосіб співіснування з Росією. Нам потрібна буде якась домовленність з Росією про те, як ми взагалі співіснуємо
Сколько за такие слова было обвинений в мой адрес!
И на 15.40:
Я проти шельмування фінляндського варианту

Яка наступна стадія: депресія чи прийняття?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40550
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1607 раз.
Подякували: 2852 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 20:48

  flyman написав:Яка наступна стадія: депресія чи прийняття?


В нас запросто може бути ... знов лопатами.
Запросто.

Імхо. Зе все пояснив ще у 2022 році. Лижня..
detroytred
 
Повідомлень: 25249
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 20:56

  trololo написав:- якщо ніхто не готувався, то чому путін програв битву за київ?

До оборони Києва не готувалися.
Серед 20% мешканців Києва які не драпанули, виявилося достатньо добровольців щоб дати відсіч.
З кадрових Київ обороняла лише 72 та спецзагони СБУ МВС КОРД... добре відпрацювали.
Всі інші (крім Азовців) - аматори, іноді небезпечні самі для себе.
UA
 
Повідомлень: 9622
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2347 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 21:06

Песікіт
Тут лунала гарна пропозиція: всім в підпис поставити оте кеп-очевидне (хто ворог, агресор, винен і т.д.)
Щоб ти не кидався отак зі звинуваченнями.

А також а-ля:
*Капрал Уитком взорвался.
— Я ваш самый близкий друг, а вы этого не цените! — заявил он задиристо и вышел из палатки.

И тут же вошел обратно.

— Я за вас горой, а вы этого не цените? Вы даже не догадываетесь в какую серьезную историю влипли. Ведь этот контрразведчик сломя голову помчался в госпиталь сочинять свеженькое донесение насчет помидора.

— Какого помидора? — моргая ресницами, спросил капеллан.

— Помидора, который вы прятали в кулаке, когда появились на поляне. Вы его и сейчас держите в руке.

Капеллан разжал пальцы и с удивлением увидел у себя на ладони помидор, взятый в кабинете полковника Кэткарта. Он поспешно положил его на стол.

— Я взял этот помидор у полковника Кэткарта, — сказал он и поразился, насколько абсурдно прозвучало его объяснение. — Я взял помидор по настоянию полковника.

— Ну мне-то вы можете не врать, — ответил капрал Уитком. — Мне-то все равно — украли вы помидор или нет.

— Украл? — изумленно воскликнул капеллан. — Зачем мне было красть помидор?

— Мы тоже над этим ломали голову, — сказал капрал Уитком. — А потом контрразведчик высказал предположение, что, возможно, вы спрятали в помидор какие-нибудь важные секретные документы.

У капеллана затряслись поджилки.

— Вовсе я не прятал в нем никаких секретных документов, — заявил он напрямик. — Я и брать-то его не хотел. Вот можете посмотреть. Возьмите и убедитесь сами.

— На что он мне сдался?

— Ну возьмите, пожалуйста, — упрашивал капеллан еле слышным голосом. — Я буду рад от него избавиться.

— Да на что он мне сдался? — снова отрезал капрал Уитком и, сердито нахмурившись, важной походкой направился к выходу. При этом он с трудом сдерживал улыбку торжества: ему удалось хитроумным способом заполучить могущественного союзника в лице контрразведчика, а также убедить капеллана, что на сей раз он обижен не на шутку.* (С)
detroytred
 
Повідомлень: 25249
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 21:12

  detroytred написав:..........
Навпаки: я постійно нагадую, що цілком можна "уживатися" на майданчику з будь-якими несхожестями.
Можна.
Але для цього потрібен хоч якийсь розум, доброзичливість і (вже соромлюся вживати на форумі це слово) культура.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35608
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 21:18

  andrijk777 написав:
  whois2010 написав:Дибільнувата укровлада не рідко і вже давненько з лагом в декілька місяців бере найгірше, що з'являється у московитів. Але єдиного вірного працюючого рішення, як заманити людей на службу (без гасел і згвалтувань), скопіювати не може:
- оплата. Московити платять в середньому 5000ує в місяць. Нікого не пи** і не викрадають, по 30.000 мобілізують щомісяця. Впевнений, у нас були б бажаючі отримувати таку платню за службу
- чіткі встановлені терміни контракта

Так не вийде.
1. В РФ набагато більше населення. Орієнтовно в 4,5 рази.
2. У них є реально депресивні регіони, де 5000уе - космічні гроші.
3. У нас банально менше грошей. Вони мають сотні мільярдів з нафти, а ми мізерні подачки Заходу.

Але укравлада дійсно дебільна, бо за це потрібно було думати в перший рік війни і прораховути свою стратегію з врахуванням цього фактору. Але стратегії у влади немає. Є подразник(проблема) - не вистачає людей - ось вони її рішають.

А що буде через 2-3 роки, коли по вулицях вже не будуть ходити без відмазки - вони не думають. Ось настане цей час - будуть це вирішувати. Боюсь те що зараз - це квіточки у порівнянні з тим що буде.
Достаточно п.3.
Но, пожалуйста, ваши "не де.бильные" предложения по мобилизации?
Много раз спрашивал, но реального ответа ни от кого не получил.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35608
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 21:20

  ЛАД написав:
  detroytred написав:..........
Навпаки: я постійно нагадую, що цілком можна "уживатися" на майданчику з будь-якими несхожестями.
Можна.
Але для цього потрібен хоч якийсь розум, доброзичливість і (вже соромлюся вживати на форумі це слово) культура.

так гімно питання, використовуй доброзичливість та культуру

Але, ти це хочешь для себе, а не для іншого

Якось ти вже таке писав, я погодився, типу, давай ... закінчилось все, як завжди
Від тебе ніякої доброзичливості та культури

Тож не задвигай, протухлий товар

Почни з себе - від тебе доброзичливість, від тебе культура )
Тебе ніхто за язик не тягнув )
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 26 сер, 2025 21:22, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11957
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 21:21

  UA написав:
  trololo написав:- якщо ніхто не готувався, то чому путін програв битву за київ?

До оборони Києва не готувалися.
Серед 20% мешканців Києва які не драпанули, виявилося достатньо добровольців щоб дати відсіч.
З кадрових Київ обороняла лише 72 та спецзагони СБУ МВС КОРД... добре відпрацювали.
Всі інші (крім Азовців) - аматори, іноді небезпечні самі для себе.


Це дуже неправда.
Хоча б подивіться оце. Назви всіх в/ч , великих і малих.

є там і для Барабашова загибель Маріка, по кісткам якого він постійно танцює.


Hotab
 
Повідомлень: 16006
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2473 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 21:25

  Hotab написав:
  UA написав:
  trololo написав:- якщо ніхто не готувався, то чому путін програв битву за київ?

До оборони Києва не готувалися.
Серед 20% мешканців Києва які не драпанули, виявилося достатньо добровольців щоб дати відсіч.
З кадрових Київ обороняла лише 72 та спецзагони СБУ МВС КОРД... добре відпрацювали.
Всі інші (крім Азовців) - аматори, іноді небезпечні самі для себе.


Це дуже неправда.
Хоча б подивіться оце. Назви всіх в/ч , великих і малих.

є там і для Барабашова загибель Маріка, по кісткам якого він постійно танцює.




PS. при цьому всьому, UA не забував знімати касу з оренди власних квартир
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11957
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 148591486014861148621486314864>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 121557
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 304636
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 976888
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5013)
26.08.2025 23:23
Ринок ОВДП (9594)
26.08.2025 23:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.