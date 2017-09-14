|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 26 сер, 2025 20:45
ЛАД написав: detroytred написав:
......
Або, як мінімум, з 14 по 18, а краще по 24 хвилину.
............
Посмотрел с 14 по 47 мин.
На 14.30:
рано чи пізно нам доведеться знайти спосіб співіснування з Росією. Нам потрібна буде якась домовленність з Росією про те, як ми взагалі співіснуємо
Сколько за такие слова было обвинений в мой адрес!
И на 15.40:
Я проти шельмування фінляндського варианту
Переворот думок (с)
Розумні люди знали одразу (але самі казали-то пересічним протилежне), а хто не знав... короткозорі (с) Пристайко
Яка наступна стадія: депресія чи прийняття?
Додано: Вів 26 сер, 2025 20:48
flyman написав:
Яка наступна стадія: депресія чи прийняття?
В нас запросто може бути ... знов лопатами.
Запросто.
Імхо. Зе все пояснив ще у 2022 році. Лижня..
Додано: Вів 26 сер, 2025 20:56
trololo написав:
- якщо ніхто не готувався, то чому путін програв битву за київ?
До оборони Києва не готувалися.
Серед 20% мешканців Києва які не драпанули, виявилося достатньо добровольців щоб дати відсіч.
З кадрових Київ обороняла лише 72 та спецзагони СБУ МВС КОРД... добре відпрацювали.
Всі інші (крім Азовців) - аматори, іноді небезпечні самі для себе.
Додано: Вів 26 сер, 2025 21:06
Песікіт
Тут лунала гарна пропозиція: всім в підпис поставити оте кеп-очевидне (хто ворог, агресор, винен і т.д.)
Щоб ти не кидався отак зі звинуваченнями.
А також а-ля:
*Капрал Уитком взорвался.
— Я ваш самый близкий друг, а вы этого не цените! — заявил он задиристо и вышел из палатки.
И тут же вошел обратно.
— Я за вас горой, а вы этого не цените? Вы даже не догадываетесь в какую серьезную историю влипли. Ведь этот контрразведчик сломя голову помчался в госпиталь сочинять свеженькое донесение насчет помидора.
— Какого помидора? — моргая ресницами, спросил капеллан.
— Помидора, который вы прятали в кулаке, когда появились на поляне. Вы его и сейчас держите в руке.
Капеллан разжал пальцы и с удивлением увидел у себя на ладони помидор, взятый в кабинете полковника Кэткарта. Он поспешно положил его на стол.
— Я взял этот помидор у полковника Кэткарта, — сказал он и поразился, насколько абсурдно прозвучало его объяснение. — Я взял помидор по настоянию полковника.
— Ну мне-то вы можете не врать, — ответил капрал Уитком. — Мне-то все равно — украли вы помидор или нет.
— Украл? — изумленно воскликнул капеллан. — Зачем мне было красть помидор?
— Мы тоже над этим ломали голову, — сказал капрал Уитком. — А потом контрразведчик высказал предположение, что, возможно, вы спрятали в помидор какие-нибудь важные секретные документы.
У капеллана затряслись поджилки.
— Вовсе я не прятал в нем никаких секретных документов, — заявил он напрямик. — Я и брать-то его не хотел. Вот можете посмотреть. Возьмите и убедитесь сами.
— На что он мне сдался?
— Ну возьмите, пожалуйста, — упрашивал капеллан еле слышным голосом. — Я буду рад от него избавиться.
— Да на что он мне сдался? — снова отрезал капрал Уитком и, сердито нахмурившись, важной походкой направился к выходу. При этом он с трудом сдерживал улыбку торжества: ему удалось хитроумным способом заполучить могущественного союзника в лице контрразведчика, а также убедить капеллана, что на сей раз он обижен не на шутку.* (С)
Додано: Вів 26 сер, 2025 21:12
detroytred написав:
..........
Навпаки: я постійно нагадую, що цілком можна "уживатися" на майданчику з будь-якими несхожестями.
Можна.
Але для цього потрібен хоч якийсь розум, доброзичливість і (вже соромлюся вживати на форумі це слово) культура.
Додано: Вів 26 сер, 2025 21:18
andrijk777 написав: whois2010 написав:
Дибільнувата укровлада не рідко і вже давненько з лагом в декілька місяців бере найгірше, що з'являється у московитів. Але єдиного вірного працюючого рішення, як заманити людей на службу (без гасел і згвалтувань), скопіювати не може:
- оплата. Московити платять в середньому 5000ує в місяць. Нікого не пи** і не викрадають, по 30.000 мобілізують щомісяця. Впевнений, у нас були б бажаючі отримувати таку платню за службу
- чіткі встановлені терміни контракта
Так не вийде.
1. В РФ набагато більше населення. Орієнтовно в 4,5 рази.
2. У них є реально депресивні регіони, де 5000уе - космічні гроші.
3. У нас банально менше грошей. Вони мають сотні мільярдів з нафти, а ми мізерні подачки Заходу.
Але укравлада дійсно дебільна, бо за це потрібно було думати в перший рік війни і прораховути свою стратегію з врахуванням цього фактору. Але стратегії у влади немає. Є подразник(проблема) - не вистачає людей - ось вони її рішають.
А що буде через 2-3 роки, коли по вулицях вже не будуть ходити без відмазки - вони не думають. Ось настане цей час - будуть це вирішувати. Боюсь те що зараз - це квіточки у порівнянні з тим що буде.
Достаточно п.3.
Но, пожалуйста, ваши "не де.бильные" предложения по мобилизации?
Много раз спрашивал, но реального ответа ни от кого не получил.
Додано: Вів 26 сер, 2025 21:20
ЛАД написав: detroytred написав:
..........
Навпаки: я постійно нагадую, що цілком можна "уживатися" на майданчику з будь-якими несхожестями.
Можна.
Але для цього потрібен хоч якийсь розум, доброзичливість і (вже соромлюся вживати на форумі це слово) культура.
так гімно питання, використовуй доброзичливість та культуру
Але, ти це хочешь для себе, а не для іншого
Якось ти вже таке писав, я погодився, типу, давай ... закінчилось все, як завжди
Від тебе ніякої доброзичливості та культури
Тож не задвигай, протухлий товар
Почни з себе - від тебе доброзичливість, від тебе культура )
Тебе ніхто за язик не тягнув )
Востаннє редагувалось pesikot
в Вів 26 сер, 2025 21:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 26 сер, 2025 21:21
UA написав: trololo написав:
- якщо ніхто не готувався, то чому путін програв битву за київ?
До оборони Києва не готувалися.
Серед 20% мешканців Києва які не драпанули, виявилося достатньо добровольців щоб дати відсіч.
З кадрових Київ обороняла лише 72 та спецзагони СБУ МВС КОРД
... добре відпрацювали.
Всі інші (крім Азовців) - аматори, іноді небезпечні самі для себе.
Це дуже неправда.
Хоча б подивіться оце. Назви всіх в/ч , великих і малих.
є там і для Барабашова загибель Маріка, по кісткам якого він постійно танцює.
Додано: Вів 26 сер, 2025 21:25
Hotab написав: UA написав: trololo написав:
- якщо ніхто не готувався, то чому путін програв битву за київ?
До оборони Києва не готувалися.
Серед 20% мешканців Києва які не драпанули, виявилося достатньо добровольців щоб дати відсіч.
З кадрових Київ обороняла лише 72 та спецзагони СБУ МВС КОРД
... добре відпрацювали.
Всі інші (крім Азовців) - аматори, іноді небезпечні самі для себе.
Це дуже неправда.
Хоча б подивіться оце. Назви всіх в/ч , великих і малих.
є там і для Барабашова загибель Маріка, по кісткам якого він постійно танцює.
PS. при цьому всьому, UA не забував знімати касу з оренди власних квартир
