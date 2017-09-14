Додано: Вів 26 сер, 2025 21:32

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Саме для побудови соціалізму-комунізму комунякам були потрібні СВІДОМІ будівники комунізму.

Тому їх виховували-створювали...

Бо отой соціалізм-комунізм не є природнім. Як мінімум, поки не є таким.



А для капіталізму немає потреби в створенні-вихованні СВІДОМих будівників капіталізму-ринку.

Вони й так є. Саме для побудови соціалізму-комунізму комунякам були потрібні СВІДОМІ будівники комунізму.Тому їх виховували-створювали...Бо отой соціалізм-комунізм не є природнім. Як мінімум, поки не є таким.А для капіталізму немає потреби в створенні-вихованні СВІДОМих будівників капіталізму-ринку.Вони й так є. Ти різницю між бажаннями і можливостями( у розрізі професійних знань) - зможеш самостійно знайти?

Ти ж вже нарвався що в Україні можна

а - Гарантовано отримати +10% у валюті

б - збанкрутувати....

Тобто в одній і тій самій системі, з одними і тими самими умовами для всіх - результат може бути прямо протилежним...

То Ти різницю між бажаннями і можливостями( у розрізі професійних знань) - зможеш самостійно знайти?Ти ж вже нарвався що в Україні можнаа - Гарантовано отримати +10% у валютіб - збанкрутувати....Тобто в одній і тій самій системі, з одними і тими самими умовами для всіх - результат може бути прямо протилежним...То

То не видавай свої твердження за істину.

Ти навів часний приклад, коли розклав яйця по різних корзинах.

І не врахував час для низькоризикових (з малою нормою прибутку) бізнесів. То не видавай свої твердження за істину.Ти навів часний приклад, коли розклав яйця по різних корзинах.І не врахував час для низькоризикових (з малою нормою прибутку) бізнесів.

Хоча ти і мільйонер. Бо це не є аргументом та ознакою рівня знань економіки.

Ще раз1 Якщо є депозит в 15% в гривні при інфляції в 5% долара це дорівнює+10% в доларі-ГАРАНТОВАНОГО доходу2 Після цього власник капіталу приймає рішення що робити?Якщо капіталу в нього більше ніж він може керувати - він вкладає туди де гарантія....Якщо ж в нього капіталу мало а професійні знання високі(тобто він цей капітал заробив попередніми своїми діями) - то він вкладає в бізнес....При цьомуВін вкладе тільки в той бізнес де прогнозований прибуток ВИЩИЙ від гарантованого .Як правило при гарантованому +10% у валюті - реальний +25% ( це випливає з ставок кредиту які видає комерційний банк, бо КРЕДИТ бізнес бере як правило під бізнес проект , тому кредит в 24% в гривні=15% у валюті - бізнесмен візьме тільки в тому випадку коли прогнозований прибуток вищий від відсотків які треба повертати банку3 Так бувають банкрутства- але їх тим більше чим в більшу авнтюру пробує ввязатись бізнес, яскравий приклад відсотки мікрокредитних організацій - ризик неповернення без шансів великий, тому видані відсотки повинні перекрити збиткові відсотки.4 Бувають банкрутства форс-мажорні ( війна чи ще щось) але їх мало.Звідси висновокЯкщо є ГАРАНТОВАНИЙ ДЕРЖАВОЮ УКРАЇНА прибуток на капітал в 10% ( гарантований Державою США- прибуток на капітал 3%) , то це говорить про те що в Україні на кожен долар ВВП нестача капіталу в три і більше разів перевищує потребу в капіталі США на кожен доллар їх ВВП..Тому ще разДай відповідь на просте питанняЧомуПри розміру ринку в 80 млрд доларів ВВП 1992 рокуі при рості ВВП до 190 млрд доларів в 2024 році90% населення не змогло створити ніяких заощадженьа 10% заощадили всього 30 млрд доларіві які дії влади повинні були створити умови ( і що це за умови) щоб з цих 90% ще хоча б 20% ЗМОГЛИ в наступних 30 років навчитись заощаджувати?Мій алгоритм простийВ 1990-2025 було всього 10% тих хто ВСТИГ модернізувати свою свідомість під капіталістичні правилаЗа наступних 30 років буде щеа - частина тих чиї батьки війшли в 10% , але не всі тому їх буде хай 7%б - внаслідок того що вже сильно наочно проявиться досягнення 10% то ще 20% змінить свій світоглядТому через 30 років ми практично наблизимось до рівня СЬОГОДНІШНЬОЇ Польщі.Тобі самому не смішно?Ти читав що?теорії про те як правильно розподіляти створеннеПри чому в жодного з дописувачів ФОРМУЛИ розподілу-не існуєТам тільки філософіяТе саме з БальцеровичемЩо ти в нього читав з практичного?Лозунги щотреба створити умови для захисту бізнесу.. ( це якщо скорочено)Так требаОт тільки питанняНайди мені в Бальцеровича практичний приклад того що ТРЕБА зробити щоб частина тих 90% які не навчилась заощаджувати - змогла навчитись?От знайдизнайдеш-з мене пляшка.і останнєя виграв конкуренцію в тих 95% (хай не всі з них приймали участь в перегонах , але точно виграв в трьох з чотирьох прийнявших участьти торочишринок=конкуренціяТо якщо я виграв конкурентну боротьбу - то я краще ніж 75% прийнявших участь в змаганні практиків розумію правила ринку?і ти виходить що ризикнеш заявити що ти краще ніж 75% прийнявших участь в перегонах -розумієш умови/правила..Це типу я повинен плавцю який проплив 100 метрів за 49 секунд розповідати що він дурень і не правильно плаває бо я читав книжку яку написав його тренер на підставі 20 річної роботи з цим плавцем?