RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14861148621486314864
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 23:17

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
Тому ще раз
Дай відповідь на просте питання
Чому
При розміру ринку в 80 млрд доларів ВВП 1992 року
і при рості ВВП до 190 млрд доларів в 2024 році
90% населення не змогло створити ніяких заощаджень
а 10% заощадили всього 30 млрд доларів

Даю.
Капіталом, заозадженнями є не тільки заощадження в банках.

І про те і мова тобі, що такі умови в ринку від регуляторів, що прирощувати да і навіть просто зберігати свій капітал для населення є важкою задачею.
Нема ні умов, ні інструментів. Від регуляторів ринку.
...........
Тут ещё изрядная доля манипуляции.
При введении в 1996 курс гривни был 1,76 за доллар США. Сегодня - 41,40. Курс вырос (точнее, упал) в 23,5 раза. Так что, грубо говоря, при том же уровне экономики и сохранении гривневых цен на уровне 1996 ВВП в долл. вырос бы в те же 23,5 раза. Или гривневые цены выросли бы в 23,5 раза.
Яркий пример - падение ВВП в 2014-2015. При ВВП в долл. в 2013 - 183310 млн. долл., в 2015 он составил 90615 млн. долл. Падение вроде бы больше, чем в 2 раза или на 50,6%. Понятно, что такого падения реально не было, это только курсовые фокусы.

  detroytred написав:Хотаб
От і виходить, що домовлятись треба всім((( Різниця лише в послідовності.
То не варто й сваритися тоді.
Сваритися не треба.
Но "непослідовність" и "нелогічність" сильно достают.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35608
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 23:22

Внутрішні регламенти рсха сс

  candle645 написав:а не внутрішніх регламентів (статутів) ЗСУ. .


Назва статуту Затверджений законом \
0 Статут внутрішньої служби ЗСУ № 548-XIV від 24.03.1999
1 Дисциплінарний статут ЗСУ № 551-XIV від 24.03.1999
2 Стройовий статут ЗСУ № 550-XIV від 24.03.1999
3 Статут гарнізонної та вартової служб ЗСУ № 548-XIV від 24.03.1999

Останні зміни (станом на 2025)
0 2022 (закон № 2122-IX та ін.)
1 2023 (закон № 2831-IX)
2 2022 (закон № 2122-IX)
3 2022 (закон № 2122-IX)
Hotab
 
Повідомлень: 16006
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2473 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 23:27

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:.............
Яка наступна стадія: депресія чи прийняття?

Уточняющие вопросы:
1. У кого (депресія чи прийняття)?
2. По какому поводу?
3. Прийняття чого?

якщо деменція, то нагадаю
Сколько за такие слова было обвинений в мой адрес!
И на 15.40:
Я проти шельмування фінляндського варианту

Не буду уточнять, что у вас - дислексия или что-то другое, но причём тут депрессия или прийняття непонятно чего?
Или это просто неудачная попытка потроллить?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35608
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 23:30

Модель Кюблер-Росс, 5 етапів прийняття смертельної хвороби

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Уточняющие вопросы:
1. У кого (депресія чи прийняття)?
2. По какому поводу?
3. Прийняття чого?

якщо деменція, то нагадаю
Сколько за такие слова было обвинений в мой адрес!
И на 15.40:
Я проти шельмування фінляндського варианту

Не буду уточнять, что у вас - дислексия или что-то другое, но причём тут депрессия или прийняття непонятно чего?
Или это просто неудачная попытка потроллить?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40550
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1607 раз.
Подякували: 2852 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 23:34

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:
Тому ще раз
Дай відповідь на просте питання
Чому
При розміру ринку в 80 млрд доларів ВВП 1992 року
і при рості ВВП до 190 млрд доларів в 2024 році
90% населення не змогло створити ніяких заощаджень
а 10% заощадили всього 30 млрд доларів
Даю.
Капіталом, заозадженнями є не тільки заощадження в банках.

І про те і мова тобі, що такі умови в ринку від регуляторів, що прирощувати да і навіть просто зберігати свій капітал для населення є важкою задачею.
Нема ні умов, ні інструментів. Від регуляторів ринку.
...........
Тут ещё изрядная доля манипуляции.
При введении в 1996 курс гривни был 1,76 за доллар США. Сегодня - 41,40. Курс вырос (точнее, упал) в 23,5 раза. Так что, грубо говоря, при том же уровне экономики и сохранении гривневых цен на уровне 1996 ВВП в долл. вырос бы в те же 23,5 раза. Или гривневые цены выросли бы в 23,5 раза.
Яркий пример - падение ВВП в 2014-2015. При ВВП в долл. в 2013 - 183310 млн. долл., в 2015 он составил 90615 млн. долл. Падение вроде бы больше, чем в 2 раза или на 50,6%. Понятно, что такого падения реально не было, это только курсовые фокусы..
я щось не зрозумів
1 Я приводив
1992 ВВП в доларах - 80 млрд в гривнях це було 80*1,76=141млрд грн
2024 ВВП в доларах-190млрд в гривнях це було 190*41=7790 млрд грн
________________+2,375рази_______________________+55,25 разів
2 Якщо я ГОВОРЮ про 90% - то вони не мають КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ і можуть мати якісь заощадження
Якщо припустити що 10% вклали в бізнес і не вклали в заощадження
і всі 1270 млрд грн це ЗАОЩАДЖЕННЯ 90% - то ці 90% вели себе так само примітивно як і дейтройт , тобто відклали МЕНШЕ 1% від того що заробляли , а раз так то їх бідність це наслідок їх економічно/фінансової політики а не наслідок якихось умов не створених можновладцями.
3 Для довідки
Ми можемо припустити що ВВП це якась похідна від капіталовкладень (на пальцях так припустити можна)
і співідношення між цими величинами можна визначити по ставці кредиту ( станом на сьогодні це 15%)
тоді можна припустити
________________________________1992рік_______________________2024рік
Капіталізація України________80*100/15=534млрд доларів______190*100/15=1267млрд
Таким чином можна знову ж на пальцях припустити що середній ріст капіталізації України за останніх 32 роки становив плюс 3,5% накопичуючим, це при тому що середньосвітовий ріст за останні 30 років був 1,5-2%
4 Якщо припустити що я правий і вхожу в 5% (тобто в 2 млн найбагатших) то можна це просто перевірити
1267млрд-534млрд/2 млн осіб=+/-350 000 доларів
тобто три перевірки приводять до +/- тих результатів які я можу перевірити фізично
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26877
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 23:40

  budivelnik написав:
А ти й далі фантазуй що капітал це самокерована штучка
ПС
знаєш чому ти не зміг стати багатим?
Бо не зміг накопичити


Залишилось тільки вказати, де я "фантазував що капітал це самокерована штучка". В мене було, що навіть в якості отакого часного випадку, який я тобі спеціально навів для показу появи прибутку на капітал навіть за абсолютної неучасті власника капіталу в процесі виробництва товарів-послуги --- відніс капітал в банк і отримав прибуток --- то й за такого випадку його тобі приростили менеджери, робітики банку та по ланцюжку власник-менеджери-робітники реал сектору.
Можу в цитату макнути.
Ти знов будуєш на брехні. Лише голослівно.

Якщо б я мав мету стати бохатим, то цим би й зайнявся. Накопиченням бохатства, як ти.
Але є інші справи та зацікавленість. В мене.
Це так само очевидно, як те, чому ти не став старшим прапорщиком((

Не розумію до чого ці твої співи-то? Про стати мені, бувшому службовцю на державу, бохатим, як мету в житті.
Коли предмет обгорення - розвиток ринку країни.
Що ти за чергового єралашика наліпив.

І бачу, що тобі знов треба попити водички.
А про свій ненапряг тощо навіть з декількома бізнесами розказуй Василю, бо він розповідає про "Я теж регочу аж падаю від таких "ікономістів" які не в курсі, що підприємець працює з ранку і до ночі без вихідних та відпусток".
detroytred
 
Повідомлень: 25249
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14861148621486314864
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 121557
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 304636
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 976888
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5013)
26.08.2025 23:23
Ринок ОВДП (9594)
26.08.2025 23:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.