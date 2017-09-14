budivelnik написав: Тому ще раз Дай відповідь на просте питання Чому При розміру ринку в 80 млрд доларів ВВП 1992 року і при рості ВВП до 190 млрд доларів в 2024 році 90% населення не змогло створити ніяких заощаджень а 10% заощадили всього 30 млрд доларів
detroytred написав:Хотаб От і виходить, що домовлятись треба всім((( Різниця лише в послідовності. То не варто й сваритися тоді.
Сваритися не треба. Но "непослідовність" и "нелогічність" сильно достают.
candle645 написав:а не внутрішніх регламентів (статутів) ЗСУ. .
Назва статуту Затверджений законом \ 0 Статут внутрішньої служби ЗСУ № 548-XIV від 24.03.1999 1 Дисциплінарний статут ЗСУ № 551-XIV від 24.03.1999 2 Стройовий статут ЗСУ № 550-XIV від 24.03.1999 3 Статут гарнізонної та вартової служб ЗСУ № 548-XIV від 24.03.1999
Останні зміни (станом на 2025) 0 2022 (закон № 2122-IX та ін.) 1 2023 (закон № 2831-IX) 2 2022 (закон № 2122-IX) 3 2022 (закон № 2122-IX)
budivelnik написав: Тому ще раз Дай відповідь на просте питання Чому При розміру ринку в 80 млрд доларів ВВП 1992 року і при рості ВВП до 190 млрд доларів в 2024 році 90% населення не змогло створити ніяких заощаджень а 10% заощадили всього 30 млрд доларів
Даю. Капіталом, заозадженнями є не тільки заощадження в банках.
І про те і мова тобі, що такі умови в ринку від регуляторів, що прирощувати да і навіть просто зберігати свій капітал для населення є важкою задачею. Нема ні умов, ні інструментів. Від регуляторів ринку. ...........
Тут ещё изрядная доля манипуляции. При введении в 1996 курс гривни был 1,76 за доллар США. Сегодня - 41,40. Курс вырос (точнее, упал) в 23,5 раза. Так что, грубо говоря, при том же уровне экономики и сохранении гривневых цен на уровне 1996 ВВП в долл. вырос бы в те же 23,5 раза. Или гривневые цены выросли бы в 23,5 раза. Яркий пример - падение ВВП в 2014-2015. При ВВП в долл. в 2013 - 183310 млн. долл., в 2015 он составил 90615 млн. долл. Падение вроде бы больше, чем в 2 раза или на 50,6%. Понятно, что такого падения реально не было, это только курсовые фокусы..
я щось не зрозумів 1 Я приводив 1992 ВВП в доларах - 80 млрд в гривнях це було 80*1,76=141млрд грн 2024 ВВП в доларах-190млрд в гривнях це було 190*41=7790 млрд грн ________________+2,375рази_______________________+55,25 разів 2 Якщо я ГОВОРЮ про 90% - то вони не мають КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ і можуть мати якісь заощадження Якщо припустити що 10% вклали в бізнес і не вклали в заощадження і всі 1270 млрд грн це ЗАОЩАДЖЕННЯ 90% - то ці 90% вели себе так само примітивно як і дейтройт , тобто відклали МЕНШЕ 1% від того що заробляли , а раз так то їх бідність це наслідок їх економічно/фінансової політики а не наслідок якихось умов не створених можновладцями. 3 Для довідки Ми можемо припустити що ВВП це якась похідна від капіталовкладень (на пальцях так припустити можна) і співідношення між цими величинами можна визначити по ставці кредиту ( станом на сьогодні це 15%) тоді можна припустити ________________________________1992рік_______________________2024рік Капіталізація України________80*100/15=534млрд доларів______190*100/15=1267млрд Таким чином можна знову ж на пальцях припустити що середній ріст капіталізації України за останніх 32 роки становив плюс 3,5% накопичуючим, це при тому що середньосвітовий ріст за останні 30 років був 1,5-2% 4 Якщо припустити що я правий і вхожу в 5% (тобто в 2 млн найбагатших) то можна це просто перевірити 1267млрд-534млрд/2 млн осіб=+/-350 000 доларів тобто три перевірки приводять до +/- тих результатів які я можу перевірити фізично
budivelnik написав: А ти й далі фантазуй що капітал це самокерована штучка ПС знаєш чому ти не зміг стати багатим? Бо не зміг накопичити
Залишилось тільки вказати, де я "фантазував що капітал це самокерована штучка". В мене було, що навіть в якості отакого часного випадку, який я тобі спеціально навів для показу появи прибутку на капітал навіть за абсолютної неучасті власника капіталу в процесі виробництва товарів-послуги --- відніс капітал в банк і отримав прибуток --- то й за такого випадку його тобі приростили менеджери, робітики банку та по ланцюжку власник-менеджери-робітники реал сектору. Можу в цитату макнути. Ти знов будуєш на брехні. Лише голослівно.
Якщо б я мав мету стати бохатим, то цим би й зайнявся. Накопиченням бохатства, як ти. Але є інші справи та зацікавленість. В мене. Це так само очевидно, як те, чому ти не став старшим прапорщиком((
Не розумію до чого ці твої співи-то? Про стати мені, бувшому службовцю на державу, бохатим, як мету в житті. Коли предмет обгорення - розвиток ринку країни. Що ти за чергового єралашика наліпив.
І бачу, що тобі знов треба попити водички. А про свій ненапряг тощо навіть з декількома бізнесами розказуй Василю, бо він розповідає про "Я теж регочу аж падаю від таких "ікономістів" які не в курсі, що підприємець працює з ранку і до ночі без вихідних та відпусток".