1992 ВВП в доларах - 80 млрд в гривнях це було 80*1,76=141млрд грн

2024 ВВП в доларах-190млрд в гривнях це було 190*41=7790 млрд грн

В 1992 не было гривни. Курс 1,76 это 1996 год при введении гривни.

2 Якщо я ГОВОРЮ про 90% - то вони не мають КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ і можуть мати якісь заощадження

Якщо припустити що 10% вклали в бізнес і не вклали в заощадження

2 Якщо я ГОВОРЮ про 90% - то вони не мають КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ і можуть мати якісь заощадження

Якщо припустити що 10% вклали в бізнес і не вклали в заощадження

і всі 1270 млрд грн це ЗАОЩАДЖЕННЯ 90% - то ці 90% вели себе так само примітивно як і дейтройт , тобто відклали МЕНШЕ 1% від того що заробляли , а раз так то їх бідність це наслідок їх економічно/фінансової політики а не наслідок якихось умов не створених можновладцями. Вам, по-моему, уже предлагали попробовать прожить с семьёй, имея зарплату на руки пусть даже 15 тыс. грн. (это, вроде, даже выше медианы). Интересно, сколько вам удалось бы отложить.

budivelnik, а как тебе такой пример - выдуманный, но далеко не абстрактный:1) СЕО крупной компании зарабатывает $30к, просаживая их в ноль на аренду дорогого жилья, полеты в Европу на выходные бизнес-классом с проживанием в 5* гостинице, похождения по ресторанам/клубам и люксовый шмот;2) младший сотрудник этой же крупной компании получает $500, из которых умудряется $200 откладывать, при этом живет у родителей, ходит в одной паре обуви, пока не сносит ее, а "отдыхает" в Гидропарке на бесплатных пляжах и в Пузатой Хате.Так кто из них богач?Стоит СЕО отказаться от заграницы всего на одни выходные в месяц и на 20% ограничить бюджет на шмот, и откладывать он сможет в 30 раз больше младшего сотрудника. А от чего еще сможет отказаться последний?..

Твої приклади-для мене не новинаЩе за пару рокі до твоєї появи на цих сторінках я приводив таку билину,побудовану на реальних подіяхЛюдина ,заробляє всього в три рази більше мінімалкиЗа 1/3 від заробленого живе, 2/3 вкладає в свій бізнес...Кожного наступного року , витрати на життя збільшуються , але співвідношення витрат до заробітку так і залишається 1/3, при чому людина відпочиває ,але тихенько -сосновий ліс-озеро...Так триває 20 років... і в 40-45 людина можеа - взагалі не працюватиб - круглорічно знаходитись на курортах все включено...За рахунок тільки частки від доходів бізнесу(або депозитів,або здачі в оренду нерухомості...)І порівнював цей варіант з типовим представником молоді,якаа - на початках заробляла так само ,тобто в три рази більше ніж мінімалкаб - 2/3 заробленого - витрачала ,а 1/3 заробленого залишала на відпустку .яку просаджувала в Куршавелі чи Мальдівах..За 20 років-вона відпочивала всього 1,5... і в ті ж самі 40-45 змушена й далі працювати щоб мати можливість раз рік поїхати на відпочинок...ТомуСтратегія заробляння/заощадження/витрат - в кожного свояПросто той хто описаний перший - втратить 1,5 року відпочинку в проміжку 25-45, але ан протязі 2-3 років після 45 - все наздожене і далі почне тільки збільшувати відрив,позволяючи собі все більше і більшеТой хто описаний другим-зможе сказати що він класно провів 20 років... але наступних 20-40 він проведе явно гірше.Кожному-своє...Головне , щоб той хто паше але відмовляє собі в молодості-не нив в молодостіТой хто халявив в молодості- не нив в старості.