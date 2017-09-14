RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14862148631486414865>
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 23:17

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
Тому ще раз
Дай відповідь на просте питання
Чому
При розміру ринку в 80 млрд доларів ВВП 1992 року
і при рості ВВП до 190 млрд доларів в 2024 році
90% населення не змогло створити ніяких заощаджень
а 10% заощадили всього 30 млрд доларів

Даю.
Капіталом, заозадженнями є не тільки заощадження в банках.

І про те і мова тобі, що такі умови в ринку від регуляторів, що прирощувати да і навіть просто зберігати свій капітал для населення є важкою задачею.
Нема ні умов, ні інструментів. Від регуляторів ринку.
...........
Тут ещё изрядная доля манипуляции.
При введении в 1996 курс гривни был 1,76 за доллар США. Сегодня - 41,40. Курс вырос (точнее, упал) в 23,5 раза. Так что, грубо говоря, при том же уровне экономики и сохранении гривневых цен на уровне 1996 ВВП в долл. вырос бы в те же 23,5 раза. Или гривневые цены выросли бы в 23,5 раза.
Яркий пример - падение ВВП в 2014-2015. При ВВП в долл. в 2013 - 183310 млн. долл., в 2015 он составил 90615 млн. долл. Падение вроде бы больше, чем в 2 раза или на 50,6%. Понятно, что такого падения реально не было, это только курсовые фокусы.

  detroytred написав:Хотаб
От і виходить, що домовлятись треба всім((( Різниця лише в послідовності.
То не варто й сваритися тоді.
Сваритися не треба.
Но "непослідовність" и "нелогічність" сильно достают.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35611
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 23:22

Внутрішні регламенти рсха сс

  candle645 написав:а не внутрішніх регламентів (статутів) ЗСУ. .


Назва статуту Затверджений законом \
0 Статут внутрішньої служби ЗСУ № 548-XIV від 24.03.1999
1 Дисциплінарний статут ЗСУ № 551-XIV від 24.03.1999
2 Стройовий статут ЗСУ № 550-XIV від 24.03.1999
3 Статут гарнізонної та вартової служб ЗСУ № 548-XIV від 24.03.1999

Останні зміни (станом на 2025)
0 2022 (закон № 2122-IX та ін.)
1 2023 (закон № 2831-IX)
2 2022 (закон № 2122-IX)
3 2022 (закон № 2122-IX)
Hotab
 
Повідомлень: 16006
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2473 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 23:27

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:.............
Яка наступна стадія: депресія чи прийняття?

Уточняющие вопросы:
1. У кого (депресія чи прийняття)?
2. По какому поводу?
3. Прийняття чого?

якщо деменція, то нагадаю
Сколько за такие слова было обвинений в мой адрес!
И на 15.40:
Я проти шельмування фінляндського варианту

Не буду уточнять, что у вас - дислексия или что-то другое, но причём тут депрессия или прийняття непонятно чего?
Или это просто неудачная попытка потроллить?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35611
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 23:30

Модель Кюблер-Росс, 5 етапів прийняття смертельної хвороби

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Уточняющие вопросы:
1. У кого (депресія чи прийняття)?
2. По какому поводу?
3. Прийняття чого?

якщо деменція, то нагадаю
Сколько за такие слова было обвинений в мой адрес!
И на 15.40:
Я проти шельмування фінляндського варианту

Не буду уточнять, что у вас - дислексия или что-то другое, но причём тут депрессия или прийняття непонятно чего?
Или это просто неудачная попытка потроллить?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40551
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1607 раз.
Подякували: 2852 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 23:34

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:
Тому ще раз
Дай відповідь на просте питання
Чому
При розміру ринку в 80 млрд доларів ВВП 1992 року
і при рості ВВП до 190 млрд доларів в 2024 році
90% населення не змогло створити ніяких заощаджень
а 10% заощадили всього 30 млрд доларів
Даю.
Капіталом, заозадженнями є не тільки заощадження в банках.

І про те і мова тобі, що такі умови в ринку від регуляторів, що прирощувати да і навіть просто зберігати свій капітал для населення є важкою задачею.
Нема ні умов, ні інструментів. Від регуляторів ринку.
...........
Тут ещё изрядная доля манипуляции.
При введении в 1996 курс гривни был 1,76 за доллар США. Сегодня - 41,40. Курс вырос (точнее, упал) в 23,5 раза. Так что, грубо говоря, при том же уровне экономики и сохранении гривневых цен на уровне 1996 ВВП в долл. вырос бы в те же 23,5 раза. Или гривневые цены выросли бы в 23,5 раза.
Яркий пример - падение ВВП в 2014-2015. При ВВП в долл. в 2013 - 183310 млн. долл., в 2015 он составил 90615 млн. долл. Падение вроде бы больше, чем в 2 раза или на 50,6%. Понятно, что такого падения реально не было, это только курсовые фокусы..
я щось не зрозумів
1 Я приводив
1992 ВВП в доларах - 80 млрд в гривнях це було 80*1,76=141млрд грн
2024 ВВП в доларах-190млрд в гривнях це було 190*41=7790 млрд грн
________________+2,375рази_______________________+55,25 разів
2 Якщо я ГОВОРЮ про 90% - то вони не мають КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ і можуть мати якісь заощадження
Якщо припустити що 10% вклали в бізнес і не вклали в заощадження
і всі 1270 млрд грн це ЗАОЩАДЖЕННЯ 90% - то ці 90% вели себе так само примітивно як і дейтройт , тобто відклали МЕНШЕ 1% від того що заробляли , а раз так то їх бідність це наслідок їх економічно/фінансової політики а не наслідок якихось умов не створених можновладцями.
3 Для довідки
Ми можемо припустити що ВВП це якась похідна від капіталовкладень (на пальцях так припустити можна)
і співідношення між цими величинами можна визначити по ставці кредиту ( станом на сьогодні це 15%)
тоді можна припустити
________________________________1992рік_______________________2024рік
Капіталізація України________80*100/15=534млрд доларів______190*100/15=1267млрд
Таким чином можна знову ж на пальцях припустити що середній ріст капіталізації України за останніх 32 роки становив плюс 3,5% накопичуючим, це при тому що середньосвітовий ріст за останні 30 років був 1,5-2%
4 Якщо припустити що я правий і вхожу в 5% (тобто в 2 млн найбагатших) то можна це просто перевірити
1267млрд-534млрд/2 млн осіб=+/-350 000 доларів
тобто три перевірки приводять до +/- тих результатів які я можу перевірити фізично
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26880
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 23:40

  budivelnik написав:
А ти й далі фантазуй що капітал це самокерована штучка
ПС
знаєш чому ти не зміг стати багатим?
Бо не зміг накопичити


Залишилось тільки вказати, де я "фантазував що капітал це самокерована штучка". В мене було, що навіть в якості отакого часного випадку, який я тобі спеціально навів для показу появи прибутку на капітал навіть за абсолютної неучасті власника капіталу в процесі виробництва товарів-послуги --- відніс капітал в банк і отримав прибуток --- то й за такого випадку його тобі приростили менеджери, робітики банку та по ланцюжку власник-менеджери-робітники реал сектору.
Можу в цитату макнути.
Ти знов будуєш на брехні. Лише голослівно.

Якщо б я мав мету стати бохатим, то цим би й зайнявся. Накопиченням бохатства, як ти.
Але є інші справи та зацікавленість. В мене.
Це так само очевидно, як те, чому ти не став старшим прапорщиком((

Не розумію до чого ці твої співи-то? Про стати мені, бувшому службовцю на державу, бохатим, як мету в житті.
Коли предмет обгорення - розвиток ринку країни.
Що ти за чергового єралашика наліпив.

І бачу, що тобі знов треба попити водички.
А про свій ненапряг та Карпати-закордоння тощо навіть з декількома бізнесами розказуй Василю, бо він розповідає про "Я теж регочу аж падаю від таких "ікономістів" які не в курсі, що підприємець працює з ранку і до ночі без вихідних та відпусток".
Бо виходить, що регоче до аж падаю він тоді і з тебе.
detroytred
 
Повідомлень: 25251
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 00:07

  budivelnik написав:............
я щось не зрозумів
1 Я приводив
1992 ВВП в доларах - 80 млрд в гривнях це було 80*1,76=141млрд грн
2024 ВВП в доларах-190млрд в гривнях це було 190*41=7790 млрд грн
________________+2,375рази_______________________+55,25 разів
В 1992 не было гривни. Курс 1,76 это 1996 год при введении гривни.
2 Якщо я ГОВОРЮ про 90% - то вони не мають КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ і можуть мати якісь заощадження
Якщо припустити що 10% вклали в бізнес і не вклали в заощадження
і всі 1270 млрд грн це ЗАОЩАДЖЕННЯ 90% - то ці 90% вели себе так само примітивно як і дейтройт , тобто відклали МЕНШЕ 1% від того що заробляли , а раз так то їх бідність це наслідок їх економічно/фінансової політики а не наслідок якихось умов не створених можновладцями.
Вам, по-моему, уже предлагали попробовать прожить с семьёй, имея зарплату на руки пусть даже 15 тыс. грн. (это, вроде, даже выше медианы). Интересно, сколько вам удалось бы отложить.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35611
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 00:11

  Hotab написав:whois2010
І для ЗСУ, за яке ви переймаєтеся, я з 2014р зробив більше і витратив коштів незрівнянно більше, ніж ви


Я не забороняю вам так вважати, хоча он у Кендела з Дашою є якісь особливі таблички/пропорції, по яким вони удвох гигикаючи розказують про недостатню оцінку послуг військового навіть в ролі мийщика снарядів чи заповнювача журналу. Уявляєте скільки в тій табличці коштує послуга бойового пілота?? Але то незручні для Кендела дані, він сюди їх не принесе 😅
Ми можемо лише самі пофантазувати, скільки коштує послуга цивільного пілота, по табличкам Кендела перерахувати на коефіцієнти ризику, ненормованого робочого часу і тп. Щось там має вийти і можливо навіть не на вашу користь 😅

У мене немає знайомих пілотів (лише одна зношена пілотка умовно-знайома по цьому форуму).
Але знань щоб оцінити вартість послуг пілота мабуть достатньо щоб спробувати...

Послуги бойового пілота який за рахунок платників податків отримав свою професію - коштують згідно-відповідно його звання, вислуги та тарифного розряду. І жодних доплат за незвичний колір хазяїна та розмір його салямі там не передбачено.

Питань щодо "коефіцієнти ризику" я тут жодного разу не піднімав, але якщо мова йде саме про вислуженого бойового пілота - то вони вже включені десь в тарифному розряді.

А от вартість послуг цивільного пілота, якого було мобілізовано - дійсно цікава тема, тому спробую. Але дані будуть незручними для ЗСУ та таких як ти.
В мережі зустрічав цифри $10-15k/місяць для українських АК на міжнародних лініях. Майже впевнений що формально там все +/- згідно ТК, але вимушене перебування/"відпочинок" не "дома в ліжку з дружиною" в кращому разі оплачується як смішна фіксована сума за перебування в відряжденні, а не як овертайм з оплатою 2х згідно ТК. Тому реальна погодинна вартість його послуг - не $60-100(як підказує Дашка), а скоріш $30-50.

В перерахунку на службу 24/7
- якщо вказаного цивільного пілота мобілізували щоб відправити в посадку на нулі, то його послуги коштують $35-50 тисяч доларів в місяць, і держава оплачує їх менш ніж на 10%

Якщо раптом йому дали можливість стати бойовим пілотом та служити в ЗСУ справді ефективно та відповідно до його цивільного фаху - то ймовірно і умови служби відносно адекватні типу розквартирування та фактичної служби 60-80годин/тиждень. - тобто оплата теж менш 10%, але принаймі менше ризиків та професійної деградації. І його послуги в такому об"ємі коштують десь $10-15к/місяць.
Востаннє редагувалось candle645 в Сер 27 сер, 2025 00:22, всього редагувалось 1 раз.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 259
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 00:20

  flyman написав:.........
Яка наступна стадія: депресія чи прийняття?

Маєте на увазі суспільство?
Модель Кюблер-Росс, 5 етапів прийняття смертельної хвороби - це все ж більше стосується окремої людини.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35611
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 00:50

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:............
я щось не зрозумів
1 Я приводив
1992 ВВП в доларах - 80 млрд в гривнях це було 80*1,76=141млрд грн
2024 ВВП в доларах-190млрд в гривнях це було 190*41=7790 млрд грн
________________+2,375рази_______________________+55,25 разів
В 1992 не было гривни. Курс 1,76 это 1996 год при введении гривни.
2 Якщо я ГОВОРЮ про 90% - то вони не мають КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ і можуть мати якісь заощадження
Якщо припустити що 10% вклали в бізнес і не вклали в заощадження
і всі 1270 млрд грн це ЗАОЩАДЖЕННЯ 90% - то ці 90% вели себе так само примітивно як і дейтройт , тобто відклали МЕНШЕ 1% від того що заробляли , а раз так то їх бідність це наслідок їх економічно/фінансової політики а не наслідок якихось умов не створених можновладцями.
Вам, по-моему, уже предлагали попробовать прожить с семьёй, имея зарплату на руки пусть даже 15 тыс. грн. (это, вроде, даже выше медианы). Интересно, сколько вам удалось бы отложить.

Круче: "Людина ,заробляє всього в три рази більше мінімалки
За 1/3 від заробленого живе, 2/3 вкладає в свій бізнес..."

Ось цитата-підтвердження.
Чисто для поржать з викрутасів буйдівельника. А спів про відпочинок потім ще й Василь-підприємець теж 60-ти річний спростовує.
________________________
zРадио написав:
detroytred написав:
budivelnik написав:
Багатий не той хто багато заробляє і не той хто мало витрачає - багатий той ,хто заробляє більше ніж витрачає
_______________________*
Вы свели к слишком субъективным критериям.

Есть более объективные. Чем Ваш и Доллярчика))
_________________________
Рейтинги...
Мда... Выделенное синим - это адское самолюбование. budivelnik, а как тебе такой пример - выдуманный, но далеко не абстрактный:
1) СЕО крупной компании зарабатывает $30к, просаживая их в ноль на аренду дорогого жилья, полеты в Европу на выходные бизнес-классом с проживанием в 5* гостинице, похождения по ресторанам/клубам и люксовый шмот;
2) младший сотрудник этой же крупной компании получает $500, из которых умудряется $200 откладывать, при этом живет у родителей, ходит в одной паре обуви, пока не сносит ее, а "отдыхает" в Гидропарке на бесплатных пляжах и в Пузатой Хате.

Так кто из них богач? :mrgreen: Стоит СЕО отказаться от заграницы всего на одни выходные в месяц и на 20% ограничить бюджет на шмот, и откладывать он сможет в 30 раз больше младшего сотрудника. А от чего еще сможет отказаться последний?.. :mrgreen:
_________________________________
Твої приклади-для мене не новина
Ще за пару рокі до твоєї появи на цих сторінках я приводив таку билину,побудовану на реальних подіях
Людина ,заробляє всього в три рази більше мінімалки
За 1/3 від заробленого живе, 2/3 вкладає в свій бізнес...
Кожного наступного року , витрати на життя збільшуються , але співвідношення витрат до заробітку так і залишається 1/3, при чому людина відпочиває ,але тихенько -сосновий ліс-озеро...
Так триває 20 років... і в 40-45 людина може
а - взагалі не працювати
б - круглорічно знаходитись на курортах все включено...
За рахунок тільки частки від доходів бізнесу(або депозитів,або здачі в оренду нерухомості...)

І порівнював цей варіант з типовим представником молоді,яка
а - на початках заробляла так само ,тобто в три рази більше ніж мінімалка
б - 2/3 заробленого - витрачала ,а 1/3 заробленого залишала на відпустку .яку просаджувала в Куршавелі чи Мальдівах..
За 20 років-вона відпочивала всього 1,5... і в ті ж самі 40-45 змушена й далі працювати щоб мати можливість раз рік поїхати на відпочинок...

Тому
Стратегія заробляння/заощадження/витрат - в кожного своя
Просто той хто описаний перший - втратить 1,5 року відпочинку в проміжку 25-45, але ан протязі 2-3 років після 45 - все наздожене і далі почне тільки збільшувати відрив,позволяючи собі все більше і більше
Той хто описаний другим-зможе сказати що він класно провів 20 років... але наступних 20-40 він проведе явно гірше.

Кожному-своє...
Головне , щоб той хто паше але відмовляє собі в молодості-не нив в молодості
Той хто халявив в молодості- не нив в старості.
__________________________
Пон 16 вер, 2019 22:44
viewtopic.php?uid=41245&f=70&t=221395&start=39570
detroytred
 
Повідомлень: 25251
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14862148631486414865>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 121564
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 304649
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 976995
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2637)
27.08.2025 01:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.