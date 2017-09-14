Додано: Сер 27 сер, 2025 15:14

andrijk777 написав: ЛАД написав: "2019-22.02.2022 - ми(влада) не готувалась до нападу, точніше готувалась дуже слабо" - примерно так же, как и до 2019.

"2019-22.02.2022 - ми(влада) не готувалась до нападу, точніше готувалась дуже слабо" - примерно так же, как и до 2019.

Вірно. Але до 2019 нас не попереджали про можливу повномасштабну агресію РФ.

А з весни 2021 - були очевидні кроки РФ в підготовці цієї агресії. А за 3 місяці до війни нас відкрито попередили. 3 місяці - це дуже багато і точно достатньо для підготовки до агресії. Вірно. Але до 2019 нас не попереджали про можливу повномасштабну агресію РФ.А з весни 2021 - були очевидні кроки РФ в підготовці цієї агресії. А за 3 місяці до війни нас відкрито попередили. 3 місяці - це дуже багато і точно достатньо для підготовки до агресії.

ЛАД написав: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2_(2022)

"Битва за Київ була виграна у кінці березня - початок квітня" - верно. Но не была проиграна в конце февраля-начале марта. Этого достаточно, чтобы не говорить о полном отсутствии подготовки. "Битва за Київу кінці березня - початок квітня" - верно. Нов конце февраля-начале марта. Этого достаточно, чтобы не говорить о полном отсутствии подготовки.

Я ніде не писав що підготовка "полностью отсутствовала". Деяка підготовка безумовно велась, очевидно недостатня, враховуючи силу суперника. Я ніде не писав що підготовка "полностью отсутствовала". Деяка підготовка безумовно велась, очевидно недостатня, враховуючи силу суперника.

А взагалі у нас по-моєму є армія(я говорю про "до 2022"). Яка жере бюджетні гроші. І ця армія якби постійно має бути готова до агресії. Це якби сенс її існування. Навіщо тоді та армія в мирний час?

Порошенко говорил об этом постоянно.К войне за 3 месяца не готовятся. Хотя кое-что можно сделать. Например, провести мобилизацию.Но я уже писал - весной 2021 во время больших учений в Белгородской и прилегающих областях угроза был не меньше. Тоже надо было отмобилизовывать армию?Думаю, идея была "не провоцировать. Авось обойдётся". Как обходилось 7 лет. При этом "влада" прекрасно понимала разницу сил ЗСУ и армии РФ. И не в пользу ЗСУ. Рассказы в начале войны о "чмобиках" были рассчитаны исключительно "на ободрение населения" и "поддержание морального духа".Если помните, в начале войны практически все западные эксперты спорили только о том, продержимся мы 3 дня, неделю или всё же чуть дольше."враховуючи силу суперника", никакая подготовка не была бы достаточной, учитывая разницу в финансовых, технических и производственных возможностях. Не говоря уж о людских ресурсах.Верно.Нок агрессии не означаетлюбую агрессию.Практически у всех стран есть противники (по крайней мере, потенциальные), которые сильнее их. Поэтому все страны ищут союзников. Так и была создана та же НАТО.Украинане имела. Почему, сейчас писать не буду. Напомню только, что после развала СССР союза с нами искали многие - и прибалты, и Грузия, и Азербайджан.А за три месяца союзники находятся крайне редко.