Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 27 сер, 2025 16:27
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Не так.
Если помните, в 2022 - первом полугодии 2023 проблем с мобилизацией не было. Начали появляться во 2-й половине 2023 и быстро усиливаться. Связано, по-моему, в первую очередь, с исчерпанием ресурса людей, согласных мобилизоваться без сопротивления.
Если пользоваться вашим примером, то это значит: "Жил я с женой дружно, делали всё вместе, а потом она начала отлынивать. Попробовал бить, но плохо помогает. Не знаю, что делать".
Ні, це звучить так:
"Спочатку вона мене кохала(були/йшли мотивовані) + я нормально заробляв(спочатку платили краще ніж зараз), тому вона терпіла що я її б'ю. Тепер кохання пройшло і заробляю я менше. Не хоче терпіти с..а, хоче піти."
Не передёргивайте.
В 2022 - начале 2023 не приходилось "бить" вообще.
И прошло не "кохання", просто "скінчились коханці".
ЛАД
Додано: Сер 27 сер, 2025 16:29
ЛАД написав:
В очередной раз - ЯК?
Мыши, станьте ежиками! (с)
andrijk777 написав:
Навіщо тоді та армія в мирний час?
Основной задачей армии мирного времени является подготовка максимально возможного количества резервистов.
Ну и сдерживание нападения на первых этапах, чтобы дать время провести мобилизацию.
Сибарит
Додано: Сер 27 сер, 2025 16:34
Сибарит написав: ЛАД написав:
В очередной раз - ЯК?
Мыши, станьте ежиками! (с)
andrijk777 написав:
Навіщо тоді та армія в мирний час?
Основной задачей армии мирного времени является подготовка максимально возможного количества резервистов.
Ну и сдерживание нападения на первых этапах, чтобы дать время провести мобилизацию.
а що, резервісти закінчилися?
flyman
Додано: Сер 27 сер, 2025 16:36
_hunter написав: ЛАД написав:
.........
Думаю, идея была "не провоцировать. Авось обойдётся". Как обходилось 7 лет.
Так себе идея - особенно после предупреждения...
В начале ноября Тони Блинкен впервые отозвал Зеленского в сторону на климатическом саммите ООН в Глазго и рассказал ему о неизбежном вторжении России на Украину. Он наблюдал за тем, как Зеленский с трудом воспринимает предупреждение о том, что его сосед хочет стереть его страну с лица земли. Затем, в начале января, Билл Бернс посетил его в Киеве, чтобы повторить предупреждения и заставить его действовать перед лицом грядущего наступления.
......
Но Зеленский отказывался верить в то, что русские собираются нанести удар по Киеву.
"Нет, это не так, - ответил Зеленский. Что бы ни утверждала разведка, нападать на Киев для Путина было просто нелогично. Скорее всего, это было упражнение в принудительной дипломатии, а не предзнаменование тотального вторжения.
Отрицая реальность, Зеленский не смог предпринять важные шаги, необходимые для защиты Украины. В его стране не было заранее разработанных планов по обеспечению преемственности власти, которые помогли бы руководить страной, если бы русским удалось его убить. Зная о боевых планах русских, он мог бы предотвратить вторжение - или, по крайней мере, замедлить его. Перед лицом надвигающегося нападения украинские военные провели учения на севере страны. Вместо того чтобы оставить войска на месте в качестве буфера против вторжения, они вернули батальоны на свои базы. Это решение вызвало недоумение у официальных лиц в Пентагоне, которые сочли такое рассредоточение совершенно халатным.
Идея нормальная.
А "официальные лица в Пентагоне" могли бы не "выражать недоумение", а дать оружие заранее, а не "потом". А "официальные лица в Вашингтоне" могли бы высказать в 2021 значительно более решительную поддержку.
А "предупреждения"...
Они были и весной 2021. Могли бы ими и подтереться.
ЛАД
Додано: Сер 27 сер, 2025 16:39
ЛАД написав: detroytred написав:
..........
Навпаки: я постійно нагадую, що цілком можна "уживатися" на майданчику з будь-якими несхожестями.
Можна.
Але для цього потрібен хоч якийсь розум, доброзичливість і (вже соромлюся вживати на форумі це слово) культура.
та ви що... ось євреї - розумна та культурна нація. але чомусь близько 6 млн не вдалося ужитися з німцями в минулому сторіччі. що ж не так вони зробили?..
Shaman
Додано: Сер 27 сер, 2025 16:43
ЛАД
ЛАД написав: budivelnik написав: andrijk777 написав:
Між іншим в Вірменії чомусь не хапали людей на вулиці і не посилали в окопи примусово, а тихо злилися і віддали територію. А у нас зевлада хоче воювати до останнього українця, хоча самі вони і їх близькі зничано не воюють. Прикольно загрібати жар чужими руками.
Давай так
В 2014 ми також не хапали і не посилали і злили територію..
До чого це привело?
до того що скільки крокодила не годуй-а він все одно голодний
Тому в 2022 нам прийшлось починати вибивати зуби , що звичайно голод не втамовує ... але розуміння що у випадку всіх вибитих зубів-наявність здобичі все одно не втамує голод.
Армения официально
признала поражение и потерю территорий и заключила соответствующий договор с Азербайджаном.
Мы тянули резину 7 лет и надеялись, что "само рассосётся".
, дійсно не бачите різниці, що Вірменія визнала втрату окупованих територій (бо ніхто не ставив під сумнів, що це Азербайджан) й наш випадок, коли ми втрачаємо наші території, які окупувала Раша внаслідок своєї агресії?..
Shaman
Додано: Сер 27 сер, 2025 16:44
flyman написав:
а що, резервісти закінчилися?
Нельзя так подставляться.
Сейчас как придет Хотаб...
Сибарит
Додано: Сер 27 сер, 2025 16:54
ЛАД написав:
К войне за 3 месяца не готовятся. Хотя кое-что можно сделать. Например, провести мобилизацию.
Ну так. Щоб підготувати яку-небудь оборону найбільшого аеропорту України потрібні напевно роки. Може століття потрібні?
Я не експерт але по-моєму тижня цілком достатньо.
Замінувати мости(чи перевірити їх замінованість) - тут місяця хватить з головою по-моєму.
І т.д.
Взагалі - краще озвучте що було зроблено а не бла-бла-бла. Я знаю що була зроблена підготовка до мобілізації, але це і в так можна робити, адже воєнкомати є, люди в них є, зарплату отримують. Просто багато років вони отримували зп просто так.
Ще що?
andrijk777
Додано: Сер 27 сер, 2025 16:55
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Подобаються.
Но проблему не решают. Почему, думаю, вы при желании поймёте сами, расписывать лень.
Своих предложений нет, массовая мобилизация всегда и везде осуществлялась силовыми методами, но это возможно, когда подавляющее большинство согласно. Если сопротивление мобилизации слишком велико и ширнармассы не хотят защищать родину с оружием в руках, то остаётся пытаться заключить мир. Возможно, на любых условиях.
Ви самі прекрасно відповіли на своє ж питання. Не розумію навіщо це питання задавати мені(і загалом на форумі).
Тут є тільки такий нюансик. А обов'язково чекати щоб стало "сопротивление мобилизации слишком велико" для заключення миру
?
Бо для мене це виглядає приблизно так: "Я регулярно б'ю свою дружину. Але останнім часом вона задумує подати на мене заяву або взагалі розвестись. Напевно перестану її бити."
постійно треба тикати носом. Україна готова проводити перемовини. власне саме Раша поки що проти просто перемовин, я вже не кажу про якийсь домовленності
Shaman
Додано: Сер 27 сер, 2025 17:02
Shaman написав: ЛАД написав: detroytred написав:
..........
Навпаки: я постійно нагадую, що цілком можна "уживатися" на майданчику з будь-якими несхожестями.
Можна.
Але для цього потрібен хоч якийсь розум, доброзичливість і (вже соромлюся вживати на форумі це слово) культура.
та ви що... ось євреї - розумна та культурна нація. але чомусь близько 6 млн не вдалося ужитися з німцями в минулому сторіччі. що ж не так вони зробили?..
Вы притворяетесь или окончательно понимать разучились?
Мы с detroytred
"ом говорили не об отношении к врагу
, а об отношениях на форуме, где все свои
(или, по крайней мере, практически все).
И не стоит тревожить мёртвых. Они этого не заслужили.
А немцы тоже были "культурной нацией", но, к сожалению, позволили себе поддаться дешёвой пропаганде и людоедской идеологии.
И, кстати, я никогда не называл вас парторгом - идеология у вас явно не коммунистическая.
Я только говорил, что подходы, методы и уровень у вас примерно как у инструктора райкома по идеологии. Хотя идеология, вроде, другая.
ЛАД
