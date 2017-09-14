RSS
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 17:03

  Сибарит написав:
  flyman написав:а що, резервісти закінчилися?

Нельзя так подставляться.
Сейчас как придет Хотаб...

і долярчик з 8ма клясами покаже йому як дістати квадратний корінь діленням члена на многочлен
flyman
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 17:04

  Shaman написав:
  ЛАД написав:..........
Армения официально признала поражение и потерю территорий и заключила соответствующий договор с Азербайджаном.
Мы тянули резину 7 лет и надеялись, что "само рассосётся".

ЛАД, дійсно не бачите різниці, що Вірменія визнала втрату окупованих територій (бо ніхто не ставив під сумнів, що це Азербайджан) й наш випадок, коли ми втрачаємо наші території, які окупувала Раша внаслідок своєї агресії?..

:?: :?: :?:
Боюсь, армяне с вами сильно не согласятся.
ЛАД
Повідомлень: 35635
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 17:08

  ЛАД написав: Может, хватит об "израильском варианте"?
Израиль с самого начала пытается установить нормальные отношения с окружающими арабскими странами. И постепенно это удаётся. К сожалению, медленно. Но целью "вечную войну" Израиль точно не ставит.

а що в нас є плани вічної війни? вигадка. в нас взагалі були нормальні відносини з сусідами, й з Рашею теж. доки вони не вирішили, що треба довести, що України не існує, й її треба окупувати.

але перемовини Ізраіль проводить по-різному. з тими, хто визнає його право на існування, - то домовляється. з тими, хто не визнає - ХАМАС, Хезбола - який там план перемовин? повне знищення? та й Іран бачите ефективно побомбили. нагадаю, поки Раша не визнає право України на незалежне існування - якщо відкинути словесну мішуру.

тому гадаю з європейською частиною Раші теж налагодимо стосунки - років через 20-40 8) за умови адекватної влади там, а не руського міра.
Shaman
Повідомлень: 9485
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1645 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 17:11

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:..........
Армения официально признала поражение и потерю территорий и заключила соответствующий договор с Азербайджаном.
Мы тянули резину 7 лет и надеялись, что "само рассосётся".

ЛАД, дійсно не бачите різниці, що Вірменія визнала втрату окупованих територій (бо ніхто не ставив під сумнів, що це Азербайджан) й наш випадок, коли ми втрачаємо наші території, які окупувала Раша внаслідок своєї агресії?..

:?: :?: :?:
Боюсь, армяне с вами сильно не согласятся.

вони можуть погоджуватися чи ні, але ніхто в світі не визнав окупацію Карабаху, для всього світу це була окупована територія Азербайджану. до речі, я не знав, що окрім Карабаху, Вірменія окупувала навколишні власне азербайджанські райони. чому деокупація Карабаху й не викликала в світі якоїсь реакції.
Shaman
Повідомлень: 9485
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1645 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 17:16

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:К войне за 3 месяца не готовятся. Хотя кое-что можно сделать. Например, провести мобилизацию.

Ну так. Щоб підготувати яку-небудь оборону найбільшого аеропорту України потрібні напевно роки. Може століття потрібні? :D :D :D
Я не експерт але по-моєму тижня цілком достатньо.
Замінувати мости(чи перевірити їх замінованість) - тут місяця хватить з головою по-моєму.
І т.д.
Взагалі - краще озвучте що було зроблено а не бла-бла-бла. Я знаю що була зроблена підготовка до мобілізації, але це і в так можна робити, адже воєнкомати є, люди в них є, зарплату отримують. Просто багато років вони отримували зп просто так.
Ще що?

Мосты через Ирпень при обороне Киева подорвали.
А аэропорт, вроде, не захватили. Или я ошибаюсь и что-то пропустил? :o
Система военкоматов у нас сохранилась советская. Но в Союзе вы не прописались бы и не устоились на работу без постановки на учёт в военкомате. В незалежной это стало не обязательно. Соответственно, учёт стал очень плохой, что, в частности, позволяло довольно легко уклоняться от службы в армии. Это, кстати, одна из причин нехватки резервистов. Так что, вероятно, вы правы и работники военкоматов получали деньги ни за что.
ЛАД
Повідомлень: 35635
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 17:17

  Shaman написав:
  ЛАД написав: Может, хватит об "израильском варианте"?
Израиль с самого начала пытается установить нормальные отношения с окружающими арабскими странами. И постепенно это удаётся. К сожалению, медленно. Но целью "вечную войну" Израиль точно не ставит.

а що в нас є плани вічної війни? вигадка. в нас взагалі були нормальні відносини з сусідами, й з Рашею теж.
так, в нас плани вічної війни. І ти сам постійно їх ретранслюєш, не розуміючи що таке ізраїль... останній хто був за нормальні відносини і бага овекторність Кучма. І то він заказував книжки Україна не росія. Міг ж заказати Україна не франція? Чи не польща?)
Banderlog
Повідомлень: 3392
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 17:21

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав: Можна.
Але для цього потрібен хоч якийсь розум, доброзичливість і (вже соромлюся вживати на форумі це слово) культура.

та ви що... ось євреї - розумна та культурна нація. але чомусь близько 6 млн не вдалося ужитися з німцями в минулому сторіччі. що ж не так вони зробили?..

Вы притворяетесь или окончательно понимать разучились?
Мы с detroytred"ом говорили не об отношении к врагу, а об отношениях на форуме, где все свои (или, по крайней мере, практически все).
И не стоит тревожить мёртвых. Они этого не заслужили.
А немцы тоже были "культурной нацией", но, к сожалению, позволили себе поддаться дешёвой пропаганде и людоедской идеологии.

И, кстати, я никогда не называл вас парторгом - идеология у вас явно не коммунистическая.
Я только говорил, что подходы, методы и уровень у вас примерно как у инструктора райкома по идеологии. Хотя идеология, вроде, другая.

ми ж на гілці про війну, я не зрозумів що ви про форумний міжсобойчик. й все одно є нюанс. зараз війна - тому повний плюралізм неможливий. думка, що Раша не агресор й все не так просто в цьому випадку не є прийнятною, й її носії піддаються остракізму 8)

й в 20 сторіччі німці піддалися, а в 21 сторіччі - руські. й ось це ви ніяк не можете/хочете визнати 8)

ще мене дехто намагається називати проросійським ботом :lol:

є різниця між мною та парторгом. комунізм, як й соціалізм, наразі - це утопія, це не працює. й розумні люди це розуміють. а капіталізм, не зважаючи на його недоліки, працює - й поки альтернативу ще не знайшли, хоча так, глобалізація та інформатизація напевне вже вимагає якихось альтернатив.

тому я агітує за робочу модель суспільства, проти утопічної 8)
Shaman
Повідомлень: 9485
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1645 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 17:24

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав: Может, хватит об "израильском варианте"?
Израиль с самого начала пытается установить нормальные отношения с окружающими арабскими странами. И постепенно это удаётся. К сожалению, медленно. Но целью "вечную войну" Израиль точно не ставит.

а що в нас є плани вічної війни? вигадка. в нас взагалі були нормальні відносини з сусідами, й з Рашею теж.
так, в нас плани вічної війни. І ти сам постійно їх ретранслюєш, не розуміючи що таке ізраїль... останній хто був за нормальні відносини і бага овекторність Кучма. І то він заказував книжки Україна не росія. Міг ж заказати Україна не франція? Чи не польща?)

немає таких планів, це твоя вигадка. але Україна саме не росія. бо всі й так розуміють, що ми не Польща. а от те, що не Раша - навіть в країні ще є такі носії думок. власне, як й ти.

нормальні відносини в нас будуть, коли Раша погодиться з тим, що вона більше не імперія а звичайна середня країна 8)
Shaman
Повідомлень: 9485
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1645 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 17:25

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:.........
Думаю, идея была "не провоцировать. Авось обойдётся". Как обходилось 7 лет.

Так себе идея - особенно после предупреждения...
В начале ноября Тони Блинкен впервые отозвал Зеленского в сторону на климатическом саммите ООН в Глазго и рассказал ему о неизбежном вторжении России на Украину. Он наблюдал за тем, как Зеленский с трудом воспринимает предупреждение о том, что его сосед хочет стереть его страну с лица земли. Затем, в начале января, Билл Бернс посетил его в Киеве, чтобы повторить предупреждения и заставить его действовать перед лицом грядущего наступления.
......
Но Зеленский отказывался верить в то, что русские собираются нанести удар по Киеву.
"Нет, это не так, - ответил Зеленский. Что бы ни утверждала разведка, нападать на Киев для Путина было просто нелогично. Скорее всего, это было упражнение в принудительной дипломатии, а не предзнаменование тотального вторжения.
Отрицая реальность, Зеленский не смог предпринять важные шаги, необходимые для защиты Украины. В его стране не было заранее разработанных планов по обеспечению преемственности власти, которые помогли бы руководить страной, если бы русским удалось его убить. Зная о боевых планах русских, он мог бы предотвратить вторжение - или, по крайней мере, замедлить его. Перед лицом надвигающегося нападения украинские военные провели учения на севере страны. Вместо того чтобы оставить войска на месте в качестве буфера против вторжения, они вернули батальоны на свои базы. Это решение вызвало недоумение у официальных лиц в Пентагоне, которые сочли такое рассредоточение совершенно халатным.

Идея нормальная.
А "официальные лица в Пентагоне" могли бы не "выражать недоумение", а дать оружие заранее, а не "потом". А "официальные лица в Вашингтоне" могли бы высказать в 2021 значительно более решительную поддержку.
А "предупреждения"...
Они были и весной 2021. Могли бы ими и подтереться. :twisted:

>>> а дать оружие заранее, а не "потом".
Там дальше в книге ровно про это же: видя такую неадекватность - не решились давать. Был риск, что все, что могли бы нанадавать - может быть потерянно.
Ну и не забывайте - Штаты этот региональный конфликт не особо цепляет.

Вы абсолютно правы: _адекватный_ человек начал бы готовиться уже весной...
Повідомлень: 10342
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 17:28

  flyman написав:
  Сибарит написав:
  flyman написав:а що, резервісти закінчилися?

Нельзя так подставляться.
Сейчас как придет Хотаб...

і долярчик з 8ма клясами покаже йому як дістати квадратний корінь діленням члена на многочлен

Долярек з цих слів зрозуміє лише «дістати член»
Повідомлень: 16007
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2473 раз.
 
