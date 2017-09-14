|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 27 сер, 2025 17:03
Сибарит написав: flyman написав:
а що, резервісти закінчилися?
Нельзя так подставляться.
Сейчас как придет Хотаб...
і долярчик з 8ма клясами покаже йому як дістати квадратний корінь діленням члена на многочлен
1
3
Додано: Сер 27 сер, 2025 17:04
Shaman написав:
ЛАД
ЛАД написав:
..........
Армения официально
признала поражение и потерю территорий и заключила соответствующий договор с Азербайджаном.
Мы тянули резину 7 лет и надеялись, что "само рассосётся".
, дійсно не бачите різниці, що Вірменія визнала втрату окупованих територій (бо ніхто не ставив під сумнів, що це Азербайджан
) й наш випадок, коли ми втрачаємо наші території, які окупувала Раша внаслідок своєї агресії?..
Боюсь, армяне с вами сильно не согласятся.
Додано: Сер 27 сер, 2025 17:08
ЛАД написав:
Может, хватит об "израильском варианте"?
Израиль с самого начала пытается установить нормальные отношения с окружающими арабскими странами. И постепенно это удаётся. К сожалению, медленно. Но целью "вечную войну" Израиль точно не ставит.
а що в нас є плани вічної війни? вигадка. в нас взагалі були нормальні відносини з сусідами, й з Рашею теж. доки вони не вирішили, що треба довести, що України не існує, й її треба окупувати.
але перемовини Ізраіль проводить по-різному. з тими, хто визнає його право на існування, - то домовляється. з тими, хто не визнає - ХАМАС, Хезбола - який там план перемовин? повне знищення? та й Іран бачите ефективно побомбили. нагадаю, поки Раша не визнає право України на незалежне існування - якщо відкинути словесну мішуру.
тому гадаю з європейською частиною Раші теж налагодимо стосунки - років через 20-40
за умови адекватної влади там, а не руського міра.
Додано: Сер 27 сер, 2025 17:11
ЛАД написав:
Shaman написав:
ЛАД
ЛАД написав:
..........
Армения официально
признала поражение и потерю территорий и заключила соответствующий договор с Азербайджаном.
Мы тянули резину 7 лет и надеялись, что "само рассосётся".
, дійсно не бачите різниці, що Вірменія визнала втрату окупованих територій (бо ніхто не ставив під сумнів, що це Азербайджан
) й наш випадок, коли ми втрачаємо наші території, які окупувала Раша внаслідок своєї агресії?..
Боюсь, армяне с вами сильно не согласятся.
вони можуть погоджуватися чи ні, але ніхто в світі не визнав окупацію Карабаху, для всього світу це була окупована територія Азербайджану. до речі, я не знав, що окрім Карабаху, Вірменія окупувала навколишні власне азербайджанські райони. чому деокупація Карабаху й не викликала в світі якоїсь реакції.
Додано: Сер 27 сер, 2025 17:16
andrijk777 написав: ЛАД написав:
К войне за 3 месяца не готовятся. Хотя кое-что можно сделать. Например, провести мобилизацию.
Ну так. Щоб підготувати яку-небудь оборону найбільшого аеропорту України потрібні напевно роки. Може століття потрібні?
Я не експерт але по-моєму тижня цілком достатньо.
Замінувати мости(чи перевірити їх замінованість) - тут місяця хватить з головою по-моєму.
І т.д.
Взагалі - краще озвучте що було зроблено а не бла-бла-бла. Я знаю що була зроблена підготовка до мобілізації, але це і в так можна робити, адже воєнкомати є, люди в них є, зарплату отримують. Просто багато років вони отримували зп просто так.
Ще що?
Мосты через Ирпень при обороне Киева подорвали.
А аэропорт, вроде, не захватили. Или я ошибаюсь и что-то пропустил?
Система военкоматов у нас сохранилась советская. Но в Союзе вы не прописались бы и не устоились на работу без постановки на учёт в военкомате. В незалежной это стало не обязательно. Соответственно, учёт стал очень плохой, что, в частности, позволяло довольно легко уклоняться от службы в армии. Это, кстати, одна из причин нехватки резервистов. Так что, вероятно, вы правы и работники военкоматов получали деньги ни за что.
Додано: Сер 27 сер, 2025 17:17
Shaman написав: ЛАД написав:
Может, хватит об "израильском варианте"?
Израиль с самого начала пытается установить нормальные отношения с окружающими арабскими странами. И постепенно это удаётся. К сожалению, медленно. Но целью "вечную войну" Израиль точно не ставит.
а що в нас є плани вічної війни? вигадка. в нас взагалі були нормальні відносини з сусідами, й з Рашею теж.
так, в нас плани вічної війни. І ти сам постійно їх ретранслюєш, не розуміючи що таке ізраїль... останній хто був за нормальні відносини і бага овекторність Кучма. І то він заказував книжки Україна не росія. Міг ж заказати Україна не франція? Чи не польща?)
Додано: Сер 27 сер, 2025 17:21
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Можна.
Але для цього потрібен хоч якийсь розум, доброзичливість і (вже соромлюся вживати на форумі це слово) культура.
та ви що... ось євреї - розумна та культурна нація. але чомусь близько 6 млн не вдалося ужитися з німцями в минулому сторіччі. що ж не так вони зробили?..
Вы притворяетесь или окончательно понимать разучились?
Мы с detroytred
"ом говорили не об отношении к врагу
, а об отношениях на форуме, где все свои
(или, по крайней мере, практически все).
И не стоит тревожить мёртвых. Они этого не заслужили.
А немцы тоже были "культурной нацией", но, к сожалению, позволили себе поддаться дешёвой пропаганде и людоедской идеологии
.
И, кстати, я никогда не называл вас парторгом - идеология у вас явно не коммунистическая.
Я только говорил, что подходы, методы и уровень у вас примерно как у инструктора райкома по идеологии. Хотя идеология, вроде, другая.
ми ж на гілці про війну, я не зрозумів що ви про форумний міжсобойчик. й все одно є нюанс. зараз війна - тому повний плюралізм неможливий. думка, що Раша не агресор й все не так просто в цьому випадку не є прийнятною, й її носії піддаються остракізму
й в 20 сторіччі німці піддалися, а в 21 сторіччі - руські. й ось це ви ніяк не можете/хочете визнати
ще мене дехто намагається називати проросійським ботом
є різниця між мною та парторгом. комунізм, як й соціалізм, наразі - це утопія, це не працює. й розумні люди це розуміють. а капіталізм, не зважаючи на його недоліки, працює - й поки альтернативу ще не знайшли, хоча так, глобалізація та інформатизація напевне вже вимагає якихось альтернатив.
тому я агітує за робочу модель суспільства, проти утопічної
Додано: Сер 27 сер, 2025 17:24
Banderlog написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Может, хватит об "израильском варианте"?
Израиль с самого начала пытается установить нормальные отношения с окружающими арабскими странами. И постепенно это удаётся. К сожалению, медленно. Но целью "вечную войну" Израиль точно не ставит.
а що в нас є плани вічної війни? вигадка. в нас взагалі були нормальні відносини з сусідами, й з Рашею теж.
так, в нас плани вічної війни. І ти сам постійно їх ретранслюєш, не розуміючи що таке ізраїль... останній хто був за нормальні відносини і бага овекторність Кучма. І то він заказував книжки Україна не росія. Міг ж заказати Україна не франція? Чи не польща?)
немає таких планів, це твоя вигадка. але Україна саме не росія. бо всі й так розуміють, що ми не Польща. а от те, що не Раша - навіть в країні ще є такі носії думок. власне, як й ти.
нормальні відносини в нас будуть, коли Раша погодиться з тим, що вона більше не імперія а звичайна середня країна
Додано: Сер 27 сер, 2025 17:25
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
.........
Думаю, идея была "не провоцировать. Авось обойдётся". Как обходилось 7 лет.
Так себе идея - особенно после предупреждения...
В начале ноября Тони Блинкен впервые отозвал Зеленского в сторону на климатическом саммите ООН в Глазго и рассказал ему о неизбежном вторжении России на Украину. Он наблюдал за тем, как Зеленский с трудом воспринимает предупреждение о том, что его сосед хочет стереть его страну с лица земли. Затем, в начале января, Билл Бернс посетил его в Киеве, чтобы повторить предупреждения и заставить его действовать перед лицом грядущего наступления.
......
Но Зеленский отказывался верить в то, что русские собираются нанести удар по Киеву.
"Нет, это не так, - ответил Зеленский. Что бы ни утверждала разведка, нападать на Киев для Путина было просто нелогично. Скорее всего, это было упражнение в принудительной дипломатии, а не предзнаменование тотального вторжения.
Отрицая реальность, Зеленский не смог предпринять важные шаги, необходимые для защиты Украины. В его стране не было заранее разработанных планов по обеспечению преемственности власти, которые помогли бы руководить страной, если бы русским удалось его убить. Зная о боевых планах русских, он мог бы предотвратить вторжение - или, по крайней мере, замедлить его. Перед лицом надвигающегося нападения украинские военные провели учения на севере страны. Вместо того чтобы оставить войска на месте в качестве буфера против вторжения, они вернули батальоны на свои базы. Это решение вызвало недоумение у официальных лиц в Пентагоне, которые сочли такое рассредоточение совершенно халатным.
Идея нормальная.
А "официальные лица в Пентагоне" могли бы не "выражать недоумение", а дать оружие заранее, а не "потом". А "официальные лица в Вашингтоне" могли бы высказать в 2021 значительно более решительную поддержку.
А "предупреждения"...
Они были и весной 2021. Могли бы ими и подтереться.
>>> а дать оружие заранее, а не "потом".
Там дальше в книге ровно про это же: видя такую неадекватность - не решились давать. Был риск, что все, что могли бы нанадавать - может быть потерянно.
Ну и не забывайте - Штаты этот региональный конфликт не особо цепляет.
Вы абсолютно правы: _адекватный_ человек начал бы готовиться уже весной...
Додано: Сер 27 сер, 2025 17:28
flyman написав: Сибарит написав: flyman написав:
а що, резервісти закінчилися?
Нельзя так подставляться.
Сейчас как придет Хотаб...
і долярчик з 8ма клясами покаже йому як дістати квадратний корінь діленням члена на многочлен
Долярек з цих слів зрозуміє лише «дістати член»
