А якщо не погодиться?
Що тоді?
"До останньої верби"?
Додано: Сер 27 сер, 2025 18:02
Додано: Сер 27 сер, 2025 18:06
Сказки бабушки Арины.
Тем не менее, активно влезли.
Какого года?
Додано: Сер 27 сер, 2025 18:06
Випадків СЗЧ побільшає: бійці критикують законопроєкт про покарання за невиконання наказів
Чинні військові ЗСУ вважають, що законопроєкт №13452 — односторонній і карає тільки простих солдатів. Водночас командирів і високопоставлених генералів, які втратили тисячі людей і сотні кілометрів території, ніхто не чіпає.
"З такими односторонніми законопроєктами ми залишимося без добровольців. З таким підходом легше буде вислухати наказ, сказати "Так, є!" і піти в СЗЧ чекати на завершення війни та амністію"
В армії всі проблеми вішають на солдатів і молодших командирів. Тим часом високопоставлені генерали "Содолі" втрачають тисячі людей і сотні кілометрів території через свою некомпетентність, але покаранню не підлягають.
Додано: Сер 27 сер, 2025 18:07
В тебе - ВКЛАВ - це спалив....
А може хвора уява домалює ланцюжок?
Якщо є той хто хоче взяти під 10% бо знає як заробити 15%
А на ринку пропозиція 13%... то кожен додатковий вкладник зменшує розмір того що стає надлишковим....і як тільки ця ставка опускається до рівня де є попит... відразу кошти йдуть далі... у бізнес... але ж бізнес їх не солить і не може ПОВЕРНУТИ під 5% те що взяв під 10%... тому колеться, плаче але створює свої додаткові 15%... після чого повертає назад і вже працює на своїх 5%....
Тепер
Чим більше бізнес створив - тим більше отримала Держава(нагадаю податки/збори=35-40% ціни товарів у всіх нормальних Державах).
Тобто
Людина (підприємець) створила на 100одиниць , а на руках в неї 60одиниць - все інше пішло по перерозподілу...
Тобто не те що 1-2-4% можна відкласти
Відкладати ще років 10можна 10+% від заробленого і ВСЕ одно не буде надлишку капіталу.
Те що ти зробив - це ж не тільки *г**** для унітазу... це й машини/будинки/інструменти з допомогою яких наступним виробникам буде легше створювати те що ти створював важко.
От так і росте попит
Попит обмежується не грошима
Попит обмежується виробництвом
Бо скільки б папірців ти в ринок не вкидав, якщо за них хліба не напечуть - то будеш дохнути з голоду як при ціні долар з буханку так і при ціні сто доларів за буханку , якщо буханка одна, гроші у всіх , і цих всіх 10.
Додано: Сер 27 сер, 2025 18:11
Нііт. Це твоя хворе намагання приписати мені дурню - про це спалив.
Не гальмуй!
Отой, хто хоче взяти оті гроші, щоб заробити
Додано: Сер 27 сер, 2025 18:12
>>> Сказки бабушки Арины.
Можете лично спросить - если у вас выходы есть. У меня ровно такое мнение сложилось из рассказа.
>>> Тем не менее, активно влезли
_активно_ - т.е. с высадкой десанта?
Активно - это то, что Трамп в Израиле делает...
>>> Какого года?
ровно того, про который вы писали...
Додано: Сер 27 сер, 2025 18:19
"Говорите и вы".
В Израиле высадили десант?
Очень приличные средства + очень приличные поставки оружия + антиросс. санкции - это не "активно влезли"?
А почему не раньше - 2020? 2019? 2018?...
Учения 2021 были не первые вблизи наших границ.
Додано: Сер 27 сер, 2025 18:24
Нііт. Це твоє хворе намагання приписати мені дурню - про це спалив.
Не гальмуй!
Отой, хто хоче взяти оті кредитні гроші, щоб заробити, виходить з чого???
Він приймає рішення в ситуації, коли розраховує, що хтось купить в нього його майбутній товар.
А отой хтось оці гроші віднесе-вкладе.
Чувак візьме ці кредитні гроші, виробить товар за ці кредитні гроші.
Гроші, які (з його розрахунку, точки зору раніше) планувалися для покупки цього товару отим вкладчиком.
Ти що взагалі такий тугий, що не уявляєш всієї повної картини?
Тож ну почни з абетки-то...
Ну нема сенсу з тобою обговорювати.
Знає, як заробити, да, це можливо.
Але це лише точкові місця.
Або виграш-витіснення конкурента.
__________________________
*Попит обмежується виробництвом* --- бу-га-га.😁😁😁
Я не Василь, але з цього регочуть, аж падаю.
Да капіталізм-ринок десять планет перелопатить..., якщо буде попит.
В тому його і сила...
Обмежувачем ринкової економіки виступає саме попит.
А так би завалив населення товарами-послугами по вуха і вище.
З абетки почни. Ти дно пробив ще більше, ніж запитом ШІ про ринок і питанням: то де там про надлишок товарів-послуг?
Додано: Сер 27 сер, 2025 18:30
Якщо людина в якомусь питанні - дурень , то в цьому питанні їй нічого не треба приписувати
вона саме себе дурнем виставить...
Давай розганяйся..
Чому в тебе заощадив= вивів з обороту ( спалив, закопав в землю і так далі) ?
Коли я кажу вклав... то це
а - у власну освіту щоб отримати кращі професійні знання
або
б - в інструменти щоб підняти продуктивність своє праці
або
в - у фінансові інструменти ( депозити/овдп/акції) щоб через 5 років вклавши в ОВДП еквівалент дивану- отримати ресурс на диван+поїздка в Грецію....
Додано: Сер 27 сер, 2025 18:34
Я точно не такий гострий як ти....
Але гроші вкладені на депо- приведуть до здешевлення виготовлення бо покращать ефективність людської праці
Тобто
працювати люди зможуть менше-а їсти більше...це поки голодні
як тільки втамують голод перейдуть до шмоток.. потім до театру...
тобто
Піраміда Маслоу - чув
ПС
а ще почнуть створювати уколи вартістю в 1 млн грн для дітей до 1 року... щоб життя цих дітей продовжити на пару років...
Тобто КУДИ всунути - ми знайдемо
Головне знайти ЩО сунути.
