Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 18:46

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ти що взагалі такий тугий, що не уявляєш всієї повної картини?
Я точно не такий гострий як ти....
Але гроші вкладені на депо- приведуть до здешевлення виготовлення бо покращать ефективність людської праці
Тобто
працювати люди зможуть менше-а їсти більше...це поки голодні
як тільки втамують голод перейдуть до шмоток.. потім до театру...
тобто
Піраміда Маслоу - чув

ПС
а ще почнуть створювати уколи вартістю в 1 млн грн для дітей до 1 року... щоб життя цих дітей продовжити на пару років...
Тобто КУДИ всунути - ми знайдемо
Головне знайти ЩО сунути.

В Африці вгамували голод, і в театр не пішли. Теорія така теорія.

Перевезли в Європу, теж не в театр не дуже:
Востаннє редагувалось flyman в Сер 27 сер, 2025 19:00, всього редагувалось 1 раз.
1
3
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 18:58

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ти що взагалі такий тугий, що не уявляєш всієї повної картини?
Я точно не такий гострий як ти....
Але гроші вкладені на депо- приведуть до здешевлення виготовлення бо покращать ефективність людської праці
Тобто
працювати люди зможуть менше-а їсти більше...це поки голодні
як тільки втамують голод перейдуть до шмоток.. потім до театру...
тобто
Піраміда Маслоу - чув

ПС
а ще почнуть створювати уколи вартістю в 1 млн грн для дітей до 1 року... щоб життя цих дітей продовжити на пару років...
Тобто КУДИ всунути - ми знайдемо
Головне знайти ЩО сунути.


Гроші для підвищення продуктивності праці, через підвищення технологічності, знайдуть і без робітника, який віднесе 1/2 від своєї зп, щоб приростити-зберегти свій капітал.

Конкуренти-виробники самі над цим б'ються...
Конкуренція до цього примушує.
І ніші нові вимушує знаходити, щоб на чомусь приростити капітал.

Ти забув про предмет розмови.
Предметом було збагачення населення країни через твій засіб - щоб більше громадян почали прирощувати капітал, заощаджувати, а не проїдати - як інструмент подальшого!!! розвитку ринку.

За віконце глянь --- капітали тупо скирдують в Біток тощо...
А ти про нестачу капіталу... нагодувати голодних.
Ресурси тупо зжигають на відеокартах та "Вамблдонах".
А ти про нагодувати голодних. Вакцинувати.
І т.д.

Перевиробництво капіталу - ось що є тінню ринку... І проблемою.
А ти про нестачу капіталу тулиш.
Проблема і загострилась, коли в отого роботяги, якому на зарі капіталізму не вистачало навіть на їжу, з'явився свій капітал.
Коли по суті капіталістами стали маси... Які хочуть прирощення цього свого капіталу.

І щастя, що рішення знайти в борговій піраміді та віртуальних грошах...
Можливо і лише тимчасове.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 27 сер, 2025 19:13, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 19:05

нова стратегія

вже і за морем кажуть про нову стратегію орків (
1
3
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 19:25

  ЛАД написав: "Скажите, например, такая партия как "Свобода", часть народа? Вспоминаю, какую пургу гнал в своё время её лидер Тягнибок. :)
Могу ещё и, например, о "Правом секторе" вспомнить. Да и ещё кое-что.
Путин всем этим хорошо пользовался, но это не политика государства Украина.
И я не помню, чтобы государство Украина когда-нибудь извинялось за их слова и высказывания.

Да, вышеуказанные политические силы являются частью народа. Но только никакого отношения они не имеют к рассматриваемому вопросу.
Решили открыть еще один фронт обсуждения? )

  ЛАД написав:"Реакция официальных кругов арабского мира" вполне понятная и абсолютно оправданная.

Как мы видим из реакции не представляется возможности утверждать, что проект Великий Израиль есть конспирология или фейк.

  ЛАД написав:Нетаниягу как официальное лицо и, более того, премьер-министр не имел права и не должен был так говорить.

Это в смысле что-ж ты проболтался ? Держи язык за зубами. )

  ЛАД написав:Но не надо сильно обобщать. "Арабский мир" достаточно разнороден.

Равно как и народ Израиля, на который вы ссылались. Пример был приведен в качестве одной из право-радикальных партий кнессета.

  ЛАД написав:Вопрос о территориях я задавал вполне конкретно.
О территориальных проблемах Израиля с Кувейтом, Ливаном, Ираком, Турцией ничего не знаю. Буду благодарен, если вы расскажете. Насколько знаю, у Израиля с Кувейтом, Ираком и Турцией даже нет общей границы.
Вы сами назвали эти страны.


Территории этих стран (части территорий) отражены в проекте от Нила до Евфрата Великого Израиля. Если должностное лицо поддерживает
проект - это означает соответствующие притязания. Вы их называете территориальными проблемами.
Востаннє редагувалось tumos в Сер 27 сер, 2025 19:37, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 19:27

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  flyman написав:В Африці вгамували голод, і в театр не пішли. Теорія така теорія
Взагалі, то тема цікава!
(але будівельник просто лобом б'є в стіну😁)
Успіх
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 19:29

  ЛАД написав:А якщо не погодиться?
Що тоді?
"До останньої верби"?

До останнього нпз))
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 19:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:За віконце глянь --- капітали тупо скирдують в Біток тощо...
1 Я скирдую....не в біток , поки що є куди розвиватись....
2 Ти що робиш? що і куди скирдуєш? і як твоє НЕскирдування тобі допоможе?
3 Як допоможе НЕскирдування тим 90% які НЕскирдують?
Вони на чому своє життя поращать?
На обслуговуванні МОЇХ капіталів - так я не проти... чим менше капіталів в них... тим менше я ЇМ заплачу за обслуговування моїх.

Тому ти можеш й далі натягувати сову на глобус про можновладців/країни які якимось фантастичним чином знайдуть капітал на інструменти для того щоб ці інструменти роздати НЕскридувальникам...

Це похлєще теорії комунізму буде.
А ти про нестачу капіталу... нагодувати голодних.
Я не про голодних , не про нестачу капіталу...
я про те що
Якщо голодний про себе не подбає - то багатий дасть право голодному померти голодною смертю.
І ніякий капітал не буде пальцем об палець бити щоб нагодувавши голодного - зменшити свій прибуток...
А от якщо голодний вирішить СЕБЕ нагодувати - тут капітал тут як тут...
Хочеш в кредит плуг -який в два рази збільшить продуктивність, але ти третину віддаш за плуг - бери ( в тебе й так буде в 1,5 рази більше ніж лопатою)
хочеш трактор - який в 10 разів збільшить продуктивність але ти 2/3 збільшення віддаш за трактор - бери ( в тебе й так стане в 3 рази більше ніж лопатою)

Ось як працює капітал....
Але при цьому
Капіталу ЗАПАДЛО годувати тих на кому не заробиш... того він їх і не годує.
і тому вони й голодні.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 27 сер, 2025 19:40, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 19:39

Коли буде - "не словом, а ділом!"©???

  fler написав:
  ЛАД написав:А якщо не погодиться?
Що тоді?
"До останньої верби"?

До останнього нпз))

О, невже твій чоловік, чи може син пішов керувати безпілотниками?
Ні?

Самі ж нпз на себе безпілотників не наведуть!
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 19:41

  fler написав:
  ЛАД написав:А якщо не погодиться?
Що тоді?
"До останньої верби"?

До останнього нпз))

А импортировать соляру они что уже разучились? С того же Казахстана, да и Китай рядом(с проблемным на сегодня Забайкальем)
Ну будет у них по два евро литр 95й и Евродизель(в случае с Казахстаном не будет), да и налогами/акцизами можно в пределах евро(100р/литр) удержать.
Это ж не дефицит водки зимой, которая кое где наступает 1го октября?
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 19:45

  барабашов написав:
  fler написав:
  ЛАД написав:А якщо не погодиться?
Що тоді?
"До останньої верби"?

До останнього нпз))

А импортировать соляру они что уже разучились? С того же Казахстана, да и Китай рядом(с проблемным на сегодня Забайкальем)
Ну будет у них по два евро литр 95й и Евродизель(в случае с Казахстаном не будет), да и налогами/акцизами можно в пределах евро(100р/литр) удержать.
Это ж не дефицит водки зимой, которая кое где наступает 1го октября?

Шуба, если всё так шоколадно, то почему дефицит бензина в России ?

Вариант "сезон отпусков и всегда так бывает" - не катит
Потому что напоминает, перебои с песком в пустыне Сахара )

Или это не шоколад, хотя по цвету и подходит ...
