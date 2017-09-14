RSS
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 19:47

  Успіх написав:
  fler написав:
  ЛАД написав:А якщо не погодиться?
Що тоді?
"До останньої верби"?

До останнього нпз))

О, невже твій чоловік, чи може син пішов керувати безпілотниками?
Ні?

Самі ж нпз на себе безпілотників не наведуть!

син вже пакує валізи
flyman
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 19:59

  budivelnik написав:
  detroytred написав:За віконце глянь --- капітали тупо скирдують в Біток тощо...
1 Я скирдую....не в біток , поки що є куди розвиватись....
2 Ти що робиш? що і куди скирдуєш? і як твоє НЕскирдування тобі допоможе?
3 Як допоможе НЕскирдування тим 90% які НЕскирдують?
Вони на чому своє життя поращать?
На обслуговуванні МОЇХ капіталів - так я не проти... чим менше капіталів в них... тим менше я ЇМ заплачу за обслуговування моїх.

Тому ти можеш й далі натягувати сову на глобус про можновладців/країни які якимось фантастичним чином знайдуть капітал на інструменти для того щоб ці інструменти роздати НЕскридувальникам...

Це похлєще теорії комунізму буде.


Нарешті. Хоч в одному елементі прогрес.
Ти, як отой індєєць, побачив, що твоє бохатство в значній мірі базується на отих роботягах...

Ти кумедний.
Навіть після років повторення тобі, що від можновладців-управлінців-регуляторів потрібен не капітал, як ти от тільки що приписав-збрехав мені, а створення сприятливих умов в ринку для подальшого розвитку.
Збагачуєшся більше ти, збагачуються більше й твої робітники...
Якщо знов таки управлінці-можновлалці-регулятори створять для цього умови.

ЯК найкращий варіант:
Росте бізнес Боінга, БМВ... зростають статки від роботяг і до пенсів та безробітних... А також власників кафе, таксі.
Наші ж ... лише СКМ...аграрка.

Без брехні тобі будувати ні на чому. Хфакт.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 20:09

  budivelnik написав:Ось як працює капітал....
Але при цьому
Капіталу ЗАПАДЛО годувати тих на кому не заробиш... того він їх і не годує.
і тому вони й голодні.


Так заробляй більше!
Щоб більше заробляли твої працівники.

Але вимоги не до тебе .... ти й так ішачиш...
А до можновладців-управлінців-регуляторів ринку.
Бо в Кореї вони створили такі умови, що почавиши реформи в 1962 році через менш 20 років, отакі ішаки по зростанню свого капіталу --- мали отой результат...

А ти, ішачиш 30+ років, і маєш ... 14 млн. грн.
Відповідні зп мають і твої робітники.
Відповідний загальний результат.

Тому рішення саме в управлінців.
Воно визначає результат твоєї праці та праці робітників.

Ну спробуй всю картину цілком охопити.
Я тобі спеціально для контрасту уявлення на максимальних прикладах малюю -- Корея, Боінг...
Але сам принцип той же для будь чого.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 20:39

Син Мусійчучки/Флер

  flyman написав:син вже пакує валізи
Не факт, може йому вже 23?
Успіх
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 20:44

P.S. Так, вам не здалось. ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВИКОРИСТОВУЄ ГУР ПІД ЧАС ВІЙНИ ПРОСТО ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ВРЯТУВАТИ СВОГО ДРУЖБАНА, який заодно виконував роль гаманця. Так, вам не здалось - людина, без доступу до держтаємниці посвячена в більш ніж таємниці. Це схоже на ще один термін для Зеленського, правда не президентський 🤯

https://t.me/zelenicholovichky/11811
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 20:45

  ЛАД написав:
  _hunter написав:..........
>>> Сказки бабушки Арины.
Можете лично спросить - если у вас выходы есть. У меня ровно такое мнение сложилось из рассказа.
"Говорите и вы".

>>> Тем не менее, активно влезли
_активно_ :?: - т.е. с высадкой десанта?
Активно - это то, что Трамп в Израиле делает...
В Израиле высадили десант? :shock:
Очень приличные средства + очень приличные поставки оружия + антиросс. санкции - это не "активно влезли"?

>>> Какого года?
ровно того, про который вы писали...
А почему не раньше - 2020? 2019? 2018?...
Учения 2021 были не первые вблизи наших границ.

>>> "Говорите и вы".
Так вы и говорите :wink: Или вы считаете свое мнение более правильным?

>>> В Израиле высадили десант?
Это вы так шутите? - вроде очевидно о чем речь была. Ну да ладно...
В ночь на 22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам в Иране. В операции под названием "Полуночный молот" …


>>> это не "активно влезли"?
Нет. Это "пасивно влезли".

>>> А почему не раньше - 2020? 2019? 2018?...
В 2018 Порошенко готовился. Почему этот перестал в 2020? 2019? -- это два очень хороших вопроса.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 20:49

  барабашов написав:
  fler написав:
  ЛАД написав:А якщо не погодиться?
Що тоді?
"До останньої верби"?

До останнього нпз))

А импортировать соляру они что уже разучились? С того же Казахстана, да и Китай рядом(с проблемным на сегодня Забайкальем)
Ну будет у них по два евро литр 95й и Евродизель(в случае с Казахстаном не будет), да и налогами/акцизами можно в пределах евро(100р/литр) удержать.
Это ж не дефицит водки зимой, которая кое где наступает 1го октября?

Соляру они и без того беспроблемно продолжают делать. То типа намек, что "еще 2-3 недели - и экономика рухнет" -- в этот раз - без бензина :lol:
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 20:53

Цікавий погляд від експерта:

*И о ***** с Сев Потоками...
Мое ИМХО... и время покажет прав ли...
Реальные заказчики и исполнители ДАЛЕКО от Украины... и никакого отношения Украина к РЕАЛЬНОМУ бабаху не имела...
Но чтобы скрыть... развернули целую абсолютно реальную спецоперацию... которая иссесна не могла привести к нужным итогам...
Но создала АБСОЛЮТНЫЙ камуфляж.

Я этот БРИТАНСКИЙ почерк ни с чем не спутаю...
В параллель шли ДВЕ операции... одна реальная, а вторая прикрытия... и во второй все были абсолютно уверены, что она секретна, реальна и настояща...
Понятно, что когда запахло жареным... слили кончик ниточки второй...
Вот и весь сказ...

За сим абсолютно не важно чем закончитсо то "расследование" второй операции прикрытия...
Ясно, что будут пытаться подставить Украину... а РФ будет (зная реальность) все равно играть Игру, что верит именно во вторую... и мол единственную... ибо так выгодно политически...

А кто НА САМОМ ДЕЛЕ это сделал... все и так давно знают... но на "рыжую морду" не с руки тыкать... там не пальцем деланы.
АМИНЬ.* (С)
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 20:56

  andrijk777 написав:
  buratinyo написав:в реальности при встрече с сотрудниками ТЦК и СП максимум из негативного - это нервное напряжение у подлежащих мобилизации

Це що за брєд?
Тобто при відсутності відмазки від мобілізації - зустріч з ТЦК це максимум "нервное напряжение".
Людина явно дуже далека від сьогоднішніх український реалій.

Це на полігон і у армію , хто буде косити пшеницю і пекти хдіб- зеленим командирам і солдатам у полі?, шо будете їсти? круасани для для верховногоголовнокомандувача з европи?
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 21:00

  Успіх написав:
  fler написав:
  ЛАД написав:А якщо не погодиться?
Що тоді?
"До останньої верби"?

До останнього нпз))

О, невже твій чоловік, чи може син пішов керувати безпілотниками?
Ні?

Самі ж нпз на себе безпілотників не наведуть!

ні, наводити буде Успіх, який пробереться на території ворога - може з однією рукою, бо іншу відірвуть, поки будуть туди закидати :lol:
