син вже пакує валізи
Додано: Сер 27 сер, 2025 19:47
Додано: Сер 27 сер, 2025 19:59
Нарешті. Хоч в одному елементі прогрес.
Ти, як отой індєєць, побачив, що твоє бохатство в значній мірі базується на отих роботягах...
Ти кумедний.
Навіть після років повторення тобі, що від можновладців-управлінців-регуляторів потрібен не капітал, як ти от тільки що приписав-збрехав мені, а створення сприятливих умов в ринку для подальшого розвитку.
Збагачуєшся більше ти, збагачуються більше й твої робітники...
Якщо знов таки управлінці-можновлалці-регулятори створять для цього умови.
ЯК найкращий варіант:
Росте бізнес Боінга, БМВ... зростають статки від роботяг і до пенсів та безробітних... А також власників кафе, таксі.
Наші ж ... лише СКМ...аграрка.
Без брехні тобі будувати ні на чому. Хфакт.
Додано: Сер 27 сер, 2025 20:09
Так заробляй більше!
Щоб більше заробляли твої працівники.
Але вимоги не до тебе .... ти й так ішачиш...
А до можновладців-управлінців-регуляторів ринку.
Бо в Кореї вони створили такі умови, що почавиши реформи в 1962 році через менш 20 років, отакі ішаки по зростанню свого капіталу --- мали отой результат...
А ти, ішачиш 30+ років, і маєш ... 14 млн. грн.
Відповідні зп мають і твої робітники.
Відповідний загальний результат.
Тому рішення саме в управлінців.
Воно визначає результат твоєї праці та праці робітників.
Ну спробуй всю картину цілком охопити.
Я тобі спеціально для контрасту уявлення на максимальних прикладах малюю -- Корея, Боінг...
Але сам принцип той же для будь чого.
Додано: Сер 27 сер, 2025 20:39
Син Мусійчучки/Флер
Додано: Сер 27 сер, 2025 20:44
P.S. Так, вам не здалось. ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВИКОРИСТОВУЄ ГУР ПІД ЧАС ВІЙНИ ПРОСТО ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ВРЯТУВАТИ СВОГО ДРУЖБАНА, який заодно виконував роль гаманця. Так, вам не здалось - людина, без доступу до держтаємниці посвячена в більш ніж таємниці. Це схоже на ще один термін для Зеленського, правда не президентський 🤯
Додано: Сер 27 сер, 2025 20:45
>>> "Говорите и вы".
Так вы и говорите Или вы считаете свое мнение более правильным?
>>> В Израиле высадили десант?
Это вы так шутите? - вроде очевидно о чем речь была. Ну да ладно...
>>> это не "активно влезли"?
Нет. Это "пасивно влезли".
>>> А почему не раньше - 2020? 2019? 2018?...
В 2018 Порошенко готовился. Почему этот перестал в 2020? 2019? -- это два очень хороших вопроса.
Додано: Сер 27 сер, 2025 20:49
Соляру они и без того беспроблемно продолжают делать. То типа намек, что "еще 2-3 недели - и экономика рухнет" -- в этот раз - без бензина
Додано: Сер 27 сер, 2025 20:53
Цікавий погляд від експерта:
*И о ***** с Сев Потоками...
Мое ИМХО... и время покажет прав ли...
Реальные заказчики и исполнители ДАЛЕКО от Украины... и никакого отношения Украина к РЕАЛЬНОМУ бабаху не имела...
Но чтобы скрыть... развернули целую абсолютно реальную спецоперацию... которая иссесна не могла привести к нужным итогам...
Но создала АБСОЛЮТНЫЙ камуфляж.
Я этот БРИТАНСКИЙ почерк ни с чем не спутаю...
В параллель шли ДВЕ операции... одна реальная, а вторая прикрытия... и во второй все были абсолютно уверены, что она секретна, реальна и настояща...
Понятно, что когда запахло жареным... слили кончик ниточки второй...
Вот и весь сказ...
За сим абсолютно не важно чем закончитсо то "расследование" второй операции прикрытия...
Ясно, что будут пытаться подставить Украину... а РФ будет (зная реальность) все равно играть Игру, что верит именно во вторую... и мол единственную... ибо так выгодно политически...
А кто НА САМОМ ДЕЛЕ это сделал... все и так давно знают... но на "рыжую морду" не с руки тыкать... там не пальцем деланы.
АМИНЬ.* (С)
Додано: Сер 27 сер, 2025 20:56
Це на полігон і у армію , хто буде косити пшеницю і пекти хдіб- зеленим командирам і солдатам у полі?, шо будете їсти? круасани для для верховногоголовнокомандувача з европи?
Додано: Сер 27 сер, 2025 21:00
ні, наводити буде Успіх, який пробереться на території ворога - може з однією рукою, бо іншу відірвуть, поки будуть туди закидати
