Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 27 сер, 2025 21:06
Shaman написав:
ні, наводити буде Успіх
Успіх вже своє від#башив!
Тепер ваша черга, диванні незламники
Як всі, то всі!©
Додано: Сер 27 сер, 2025 21:08
andrijk777 написав: Shaman написав:
постійно треба тикати носом. Україна готова проводити перемовини. власне саме Раша поки що проти просто перемовин, я вже не кажу про якийсь домовленності
А нащо мені ця інфа?
Ти пиши що ти пропонуєш? - Воювати далі. Ти завжди пропонуєш одне - воювати далі.
Я це знаю. Нафіг ти це пишеш в мільйонний раз?
а ти брешеш як завжди
я пропоную дотискати разом з партенрами Рашу на перемовини. а поки тиснуть, так немає вибору, будемо воювати. але Раша набагато ближче до перемовин, ніж ти розповідаєш - пуйло не просто так облизує Трампа - розуміє, що жорстких санкцій Раша може вже не витримати...
чого ти постійно розповідаєш брехню, що Україна не хоче перемовин?
Додано: Сер 27 сер, 2025 21:10
Успіх написав: Shaman написав:
ні, наводити буде Успіх
Успіх вже своє від#башив!
Тепер ваша черга, диванні незламники
Як всі, то всі!©
хіба буде Шаман наводити, як завжди, язиком
Додано: Сер 27 сер, 2025 21:14
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
немає таких планів, це твоя вигадка. але Україна саме не росія. бо всі й так розуміють, що ми не Польща. а от те, що не Раша - навіть в країні ще є такі носії думок. власне, як й ти.
нормальні відносини в нас будуть, коли Раша погодиться з тим, що вона більше не імперія а звичайна середня країна
не польща? Але Україна це європа?
чи може в нас місія спасіння світу од імперій? Бо в нас мясо дешеве? Ти кажеш що комуністична ідеологія не життєздатна? А яка життєздатна? Нацизм? Ісламізм як в сирії? А талібан він життєздатний чи скоро згниє?
Україна можлива лиш як баговекторна країна. Інакше нас розірвуть
якраз бачимо, що розривають саме багатовекторних - треба визначатися, в якому ти таборі.
так Україна має стати Європою - або частина України стане Рашею в сучасному вигляді. мені варіант Європи до вподоби, Раші - це цивілізаційний тупик.
в нас немає такої місії - але ми та частина імперії, без якої імперія не імперія, тому воюємо через фантомні болі керівництва Раші.
життєздатна на поточний момент - розвинута демократія
а в мусульманських країнах все погано, там схоже найбільш реальний варіант - військова диктатура. не знаю, чого так. й якщо диктатура більщ-менш в рамках - як Пакістан або Єгипет, то населення живе бідненько, але краще, ніж в Сомалі. Афганістан зараз - це капець, це тупик. що там робити - я не знаю.
Додано: Сер 27 сер, 2025 21:16
Успіх написав: Shaman написав:
ні, наводити буде Успіх
Успіх вже своє від#башив!
Тепер ваша черга, диванні незламники
Як всі, то всі
Нажаль х......
Хотаб непридатний з роддому...., випадково посадили за штурвал....
Додано: Сер 27 сер, 2025 21:17
Успіх написав: Shaman написав:
ні, наводити буде Успіх
Успіх вже своє від#башив!
Тепер ваша черга, диванні незламники
Як всі, то всі!©
я бачу тобі регулярно треба нагадувати
а тобі треба запам'ятати, що все одно ти НЕ МАЄШ права когось туди відправляти. дуже хочеться - вперед, в ТЦК...
Додано: Сер 27 сер, 2025 21:20
Успіх написав: Shaman написав:
ні, наводити буде Успіх
Успіх вже своє від#башив!
Тепер ваша черга, диванні незламники
Як всі, то всі!©
тут твої кенти лякають, що навчання в Білорусі, можуть закінчитись походом на Україну.
На західну частину України
Якщо що, то ти будешь писати - "Тепер ваша черга, диванні незламники", чи тікати будешь ?
Га ? ))
_hunter написав: Shaman написав: Banderlog написав:
так, в нас плани вічної війни. І ти сам постійно їх ретранслюєш, не розуміючи що таке ізраїль... останній хто був за нормальні відносини і бага овекторність Кучма. І то він заказував книжки Україна не росія. Міг ж заказати Україна не франція? Чи не польща?)
немає таких планів, це твоя вигадка.
А что, уже озвучили план завершения?
Или то нужно читать как "нет никаких планов вообще"?
особисто вам може й ні. а Раші неодноразово - але вони все хочуть пропетляти
Додано: Сер 27 сер, 2025 21:21
Shaman написав: Успіх написав: Shaman написав:
ні, наводити буде Успіх
Успіх вже своє від#башив!
Тепер ваша черга, диванні незламники
Як всі, то всі!©
я бачу тобі регулярно треба нагадувати
...
а тобі треба запам'ятати, що все одно ти НЕ МАЄШ права когось туди відправляти. дуже хочеться - вперед, в ТЦК...
так його ж ТЦК і відправить ) копати окопи )
