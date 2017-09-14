P.S. Так, вам не здалось. ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВИКОРИСТОВУЄ ГУР ПІД ЧАС ВІЙНИ ПРОСТО ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ВРЯТУВАТИ СВОГО ДРУЖБАНА, який заодно виконував роль гаманця. Так, вам не здалось - людина, без доступу до держтаємниці посвячена в більш ніж таємниці. Це схоже на ще один термін для Зеленського, правда не президентський 🤯
ЛАД написав:А якщо не погодиться? Що тоді? "До останньої верби"?
До останнього нпз))
А импортировать соляру они что уже разучились? С того же Казахстана, да и Китай рядом(с проблемным на сегодня Забайкальем) Ну будет у них по два евро литр 95й и Евродизель(в случае с Казахстаном не будет), да и налогами/акцизами можно в пределах евро(100р/литр) удержать. Это ж не дефицит водки зимой, которая кое где наступает 1го октября?
Соляру они и без того беспроблемно продолжают делать. То типа намек, что "еще 2-3 недели - и экономика рухнет" -- в этот раз - без бензина
*И о ***** с Сев Потоками... Мое ИМХО... и время покажет прав ли... Реальные заказчики и исполнители ДАЛЕКО от Украины... и никакого отношения Украина к РЕАЛЬНОМУ бабаху не имела... Но чтобы скрыть... развернули целую абсолютно реальную спецоперацию... которая иссесна не могла привести к нужным итогам... Но создала АБСОЛЮТНЫЙ камуфляж.
Я этот БРИТАНСКИЙ почерк ни с чем не спутаю... В параллель шли ДВЕ операции... одна реальная, а вторая прикрытия... и во второй все были абсолютно уверены, что она секретна, реальна и настояща... Понятно, что когда запахло жареным... слили кончик ниточки второй... Вот и весь сказ...
За сим абсолютно не важно чем закончитсо то "расследование" второй операции прикрытия... Ясно, что будут пытаться подставить Украину... а РФ будет (зная реальность) все равно играть Игру, что верит именно во вторую... и мол единственную... ибо так выгодно политически...
А кто НА САМОМ ДЕЛЕ это сделал... все и так давно знают... но на "рыжую морду" не с руки тыкать... там не пальцем деланы. АМИНЬ.* (С)
Shaman написав:постійно треба тикати носом. Україна готова проводити перемовини. власне саме Раша поки що проти просто перемовин, я вже не кажу про якийсь домовленності
А нащо мені ця інфа? Ти пиши що ти пропонуєш? - Воювати далі. Ти завжди пропонуєш одне - воювати далі. Я це знаю. Нафіг ти це пишеш в мільйонний раз?
а ти брешеш як завжди
я пропоную дотискати разом з партенрами Рашу на перемовини. а поки тиснуть, так немає вибору, будемо воювати. але Раша набагато ближче до перемовин, ніж ти розповідаєш - пуйло не просто так облизує Трампа - розуміє, що жорстких санкцій Раша може вже не витримати...
чого ти постійно розповідаєш брехню, що Україна не хоче перемовин?
Banderlog написав:немає таких планів, це твоя вигадка. але Україна саме не росія. бо всі й так розуміють, що ми не Польща. а от те, що не Раша - навіть в країні ще є такі носії думок. власне, як й ти.
нормальні відносини в нас будуть, коли Раша погодиться з тим, що вона більше не імперія а звичайна середня країна
не польща? Але Україна це європа? чи може в нас місія спасіння світу од імперій? Бо в нас мясо дешеве? Ти кажеш що комуністична ідеологія не життєздатна? А яка життєздатна? Нацизм? Ісламізм як в сирії? А талібан він життєздатний чи скоро згниє? Україна можлива лиш як баговекторна країна. Інакше нас розірвуть
якраз бачимо, що розривають саме багатовекторних - треба визначатися, в якому ти таборі.
так Україна має стати Європою - або частина України стане Рашею в сучасному вигляді. мені варіант Європи до вподоби, Раші - це цивілізаційний тупик.
в нас немає такої місії - але ми та частина імперії, без якої імперія не імперія, тому воюємо через фантомні болі керівництва Раші.
життєздатна на поточний момент - розвинута демократія а в мусульманських країнах все погано, там схоже найбільш реальний варіант - військова диктатура. не знаю, чого так. й якщо диктатура більщ-менш в рамках - як Пакістан або Єгипет, то населення живе бідненько, але краще, ніж в Сомалі. Афганістан зараз - це капець, це тупик. що там робити - я не знаю.
Banderlog написав: так, в нас плани вічної війни. І ти сам постійно їх ретранслюєш, не розуміючи що таке ізраїль... останній хто був за нормальні відносини і бага овекторність Кучма. І то він заказував книжки Україна не росія. Міг ж заказати Україна не франція? Чи не польща?)
немає таких планів, це твоя вигадка.
А что, уже озвучили план завершения? Или то нужно читать как "нет никаких планов вообще"?
особисто вам може й ні. а Раші неодноразово - але вони все хочуть пропетляти