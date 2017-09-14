detroytred написав:Про яке надання тобою твоєму працівнику інструментів/технологій/керування для створення чи збільшення ним собі капіталу, ти кажеш??? Це якась абракадабра... От що ти наліпив?!
це не я наліпив це твій розумовий розвиток бажає кращого.. Є два варіанти людина працює тим що має людина працює високотехнологічним Високотехнолоігчне - коштує , в люди немає грошей його купити а в мене є Я дав людині трактор і вона замість того щоб цілий день копати яму в 2м3 - копає трактором 2м3/година... Ясно що за викопаних 16м3 замовник заплатить у 8 разів більше ніж за 2 м3 Ясно що за користування трактором я заплачу більше ніж людина б отримала просто викопавши 2м3 Отже припустимо Я заплатив за робочий день в 1,5 раза більше (тобто так само як людина мала б отримати за 3м3... Ясно що ще за 5м3 я взяв щоб заправити трактор.. А ще за 8м3 взяв щоб отримати прибуток.. Тепер до тугодума Чи має право людина тих додаткових 1м3( в грошовому еквіваленті) які вона отримала-відкласти щоб колись собі купити трактор?
detroytred написав:А ти, ішачиш 30+ років, і маєш ... 14 млн. грн.
Ще раз для тих в кого рація на бронепоїзді Скажи мені , скільки у відсотках з 380 000 000 населення країн першої десятки по доходам змогло за 30 років ВКЛАСТИ 0,35 млн доларів Список населенні і середньодущовий дохід(ВВП) прикладаю Нагадаю - я цікавився в тебе чому ти не відкладав ВСЬОГО 4%.... Давай я тобі трошки модернізую табличку і покажу скільки відсотків треба було відкладати кожному конкретному жителю країни щоб за 30 років досягнути накопичення капіталу в 350 000 доларів ( я беру без нарахування відсотків на відсотки по тій простій причині що в цих країнах депоставки близьконульові.. або 1-3% , тому їх враховувати як би тільки зайвийраз плутатись Отже модернізована табличка _______країн_річний дохід на особу___к-сть населення___% заощаджень(річний) 1 __Люксембург Люксембург _135 682____0,7млн осіб___350000/30*135682=8,59% 2 __Ірландія Ірландія ______99 152____5,83 млн________350000/30*99152=11,76% 3 __Швейцарія Швейцарія ____93 457____9млн осіб_____350000/30*93457=12,48% 4 __Норвегія Норвегія ______89 202____5,57млн осіб____350000/30*89202=13,07% 5 __Сінгапур Сінгапур ______72 794____6,03млн осіб____350000/30*72794=16,02% 6 __США США ________________69 287____340млн_____350000/30*69287=16,83% 7 __Ісландія Ісландія ______68 383____0,4млн__________350000/30*68383=17,06% 8 __Данія Данія ____________67 803____6млн__________350000/30*67803=17,20% 9 __Катар Катар ____________61 276____2,8млн________350000/30*61276=19,04% 10 __Швеція Швеція __________60 239____10,6млн______350000/30*60239=19,36%
Як бачиш , якби я навіть жив в країнах з найвищим середньодушовим доходом в світі, то і там що зібрати 350 000 доларів-міні б приходилось стрибати вище голови як мінімув в 50% мешканців цих країн. Тому твої постійні заявки про те що мої досягнення мізерні - повязані з тим що в тебе немає зеленої уяви що таке ДОСЯГНЕННЯ і надіюсь ця табличка трошки тобі мізки прочистить щоб ти зрозумів в яких масштабах робиться бізнес і що таке добре(успіх) і що таке нормально (+3-5% в рік-це супер для 30% мешканців приведенної десятки найкращих країн).
І я. Маю надію, що ти колись перестанеш перекручувати-брехати, а спробуєш по буквах читати мої твердження-висловлювання.
В мене про те, що твої досягенння ЛИШЕ отакі, хоча за більш сприятливих умов в ринку були б СУТТЄВО більшими. От нема мови про мізерність твоїх досягнень. Нема. В існуючих умовах ринку ти вижимаєш максимум. Бо! --- здоровий, що бугай; впертий, як баран; роботящий, що вол; маєш відмінний досвід керування людьми; стрємішся досягти мети. Я ж тобі про це не раз нагадував. Твої досягнення апріорі не мізерні. Великі, можна сказати. ДЛЯ ДАНИХ УМОВ В РИНКУ. ЯКІ СТВОРИЛИ В РИНКУ МОЖНОВЛАДЦІ-УПРАВЛІНЦІ-РЕГУЛЯТОРИ.
Але мова про - за більш сприятливих умов в ринку твої досягенння були б значно більшими. Ти тугий ... Тож попий водички та не хвилюйся за свої досягнення. Про нестачу поваги до них і тим паче, що хтось тут на них посягає (відібрати та поділити((
Дядя-ти дурак Я не про мізерність досягнень... Я про те що навіть якби я жив в 10-ці найбагатших країн де створені можновладцями всі умови - то мої досягнення були б такими що перевищували досягнення 80% мешканців тих країн. І це при тому що я НАКОПИЧУВАВ в бідній країні. Тому ще раз для дурня Якщо мої досягнення в абсолютних цифрах виглядають достойно навіть для десятки найбагатших країн і ці досягнення в бідній країні - це говорить про те що в цій бідній країні СТВОРЕНІ всі умови для того щоб 90% могло глянувши на себе в зеркало -висунути з своїх рядів третину, якаб досягнувши 10% від мого- прискорилаб Україну на 3% в рік додатково до тих 3,5% які Україна отримала з допомогою тих5% як я.
Треш.
Ти різницю між: --- твій працівник в тебе працює на тракторі, який ти йому дав для цієї роботи І --- ти здав в оренду іншому підприємцю свій трактор.
Ну що ти горбатого ліпиш-то ---- про людина працює... Працює або твій робітник, якого ти винайняв собі на роботу, або працює інший самгстійний підприємець.
Людина працює 😁😁😁 Тому й визначаються твої повідомлення єралашиками. Ти будуєш саме єралашики. Оцей є яскравим прикладом.
Тому й кажу, що нецікаво. Елементарні помилки... Повне нерозуміння суті предметів, процесів. Попий водички. Більше кнопати на твої єралашики мені ліньки.
А яка різниця? Якщо людина мною найнята то з створеного нею я ще віднімаю податки які повинен за неї заплатити а якщо здаю в оренду - то питання податків на плечах того хто взяв а все інше-не має різниці і там і там наявність трактора полегшує роботу працівника( як він називається орендар чи найманий-по барабану) з одночасним збільшенням продуктивності. Але суть то була в іншому ти постійно заперечуєш що капітал створюють ЛЮДИ своєю працею От я й задаю питання якщо обертаючи мій капітал -найняті його збільшують - значить вони своєю працею створюють це збільшення(новий капітал) то щозаважає цим людям створювати додатковою працею собі свій капітал які умови треба створити щоб тракторист працював за своїм бажанням 10 годин замість 8 , а двірник підмітав 200м2 замість 150
ЛАД написав: "Скажите, например, такая партия как "Свобода", часть народа? Вспоминаю, какую пургу гнал в своё время её лидер Тягнибок. Могу ещё и, например, о "Правом секторе" вспомнить. Да и ещё кое-что. Путин всем этим хорошо пользовался, но это не политика государства Украина. И я не помню, чтобы государство Украина когда-нибудь извинялось за их слова и высказывания.
Да, вышеуказанные политические силы являются частью народа. Но только никакого отношения они не имеют к рассматриваемому вопросу. Решили открыть еще один фронт обсуждения? )
Интересно у вас получается - крайне правого израильского политика Бецалеля Смотрича вы воспринимаете на полном серьёзе, а таких же правых наших - "никакого отношения они не имеют к рассматриваемому вопросу". Арабы правильно возмущаются поведением и заявлениями правых израильских политиков, а Россия не должна обращать внимание на наших правых? Двойная мораль?
Как мы видим из реакции не представляется возможности утверждать, что проект Великий Израиль есть конспирология или фейк.
Я вам привёл цитату из вашей же ссылки:
Термин «Великий Израиль» стал использоваться после Шестидневной войны в июне 1967 года для обозначения Израиля и только что завоеванных им территорий — Восточного Иерусалима, Западного берега, сектора Газа, Синайского полуострова и Голанских высот.
Вы не заметили? Это как-то сильно не похоже на "проект от Нила до Евфрата Великого Израиля", о котором вы пишете. Да ещё громко называете это "проектом". Интересно, откуда вы это взяли? Я слышал лозунг "Палестина от моря до моря", но "Израиль от Нила до Евфрата" не слышал ни разу. Я вам написал о договорах с Египтом, Иорданией, ОАЭ, Бахрейном и Марокко, активных переговорах с саудитами. Синайский полуостров Израиль по договору с Египтом отдал, Газу Египет "почему-то" забирать не захотел и не хочет. Уже никак не получается "от Нила до Евфрата". Вы часто слушаете пропаганду ХАМАСа?
Я вам пишу, что у у Израиля с Кувейтом, Ираком и Турцией даже нет общей границы, а вы, не обращая на это внимание, рассказываете о "соответствующих притязаниях".
Мне казалось, с вами можно вести более серьёзный разговор.
budivelnik написав:Але суть то була в іншому ти постійно заперечуєш що капітал створюють ЛЮДИ своєю працею От я й задаю питання якщо обертаючи мій капітал -найняті його збільшують - значить вони своєю працею створюють це збільшення(новий капітал) то щозаважає цим людям створювати додатковою працею собі свій капітал які умови треба створити щоб тракторист працював за своїм бажанням 10 годин замість 8 , а двірник підмітав 200м2 замість 150
Крайній раз: 1. Якщо ти отак прибрехав, що я "постійно заперечуєш що капітал створюють ЛЮДИ своєю працею", то давай тоді вкажи, хто за моєю думку, по-твоєму, створює капітал? Інопланетяни? З повітря виникає? Чи кенгуру капітал народжують?
2. Робітники створюють додану вартість. Яка при реалізації (продажу товара-послуги) дає тобі, власнику, прибуток. Прибуток на вкладений тобою в цей оборот капітал. Да. Можна сказати, що робітники створюють капітал (додатковий до первоначального).
Але. Чому не можуть свій? Да тому, що вони не мають отого первоначального капіталу. Як у власника, на якого вони працюють. Підкреслюю - капіталу. Як у власника, на якого вони працюють.
Вони можуть лише прирощувати для тебе твій капітал.
Якщо ж вони почнуть свій бізнес... то це буде не а-ля бізнес власника, а інший. Менший. Знизу бізнес свій вони почати можуть... Але --- якщо СЕО має кваліфікацію СЕО, але має свого капіталу на кіоск з двома працівниками, то сенс йому починати свій бізнес з ларька?(((
В твоєму прикладі трактористу треба мати свого!!!! трактора. Заробити на свій трактор. Мати капіталу на свій трактор... А потім що? Коли в компаніях є свої трактори... і вони собі самі риють. Або якась компанія має десяток+ тракторів і надає послугу риття тракторами. То конкурувати з нею на своєму тракторі? Да можливо. Буває. Але це не характерна в ринку подія --- інакше б наймані валом перли починати свій бізнес. Йдуть. Якась частка. Починають. Підтримують рівень конкуренції. _______________ Будівельник, ну дійсно лікбез який-то. Вибач, але не цікаво по сотому колу. Ну раз, ну два, але колами елементарне тільки в різних варіаціях... ________________ На різницю кому ти "даєш" свого трактора я тобі вже двічі тільки сьогодні вказав ---- свому робітнику ти платиш за його робочу силу (наймаєш за ціну на такого робітника на ринку робсили. Ціна визначається згідно співвідношення на робсилу - тракториста).
А коли ти "даєш" свого трактора іншому самостійному (підприємцю), то ціна буде з співвідношення попиту-пропозиції в оренді тракторів. Там трактористи, там трактори.
Уяви, що трактористів, як юристів... до фіга. То зп ти своєму робітнику ти даш малу... Навпаки, то більшу. А от оренда тракторів визначається співвідношенням тракторів (попиту-пропозиції аренди тракторів) на ринку. До того ж, тобі пофіг, скільки нариє отой інший підприємець ям. Хоч трактор візьме в тебе, щоб спати в ньому. Тому я вище зауважив про незрозуміло навіщо ти оцього горбатого тулиш. Взагалі недоречне щось.
Ну принципово зовсім різні процеси..
