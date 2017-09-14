RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1487814879148801488114882>
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 09:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

или эти толпы


В Німеччині, чи де?
Hotab
 
Повідомлень: 16024
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2473 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 09:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:2. Робітники створюють додану вартість. Яка при реалізації (продажу товара-послуги) дає тобі, власнику, прибуток. Прибуток на вкладений тобою в цей оборот капітал.
Да. Можна сказати, що робітники створюють капітал (додатковий до первоначального).

Але. Чому не можуть свій?
Да тому, що вони не мають отого первоначального капіталу. Як у власника, на якого вони працюють.
Підкреслюю - капіталу. Як у власника, на якого вони працюють.
Бачиш , навіть тебе можна змусити признати очевидні речі
Отже
1 Простий працівник створює капітал працюючи з капіталом іншої людина
2 Та інша людина створила свій капітал працюючи БЕЗ капіталу за рахунок збільшення робочих годин і зменшення споживання.
Висновок
Всі інші можуть ПОВТОРИТИ цей крок.
Ба більше , в 1990 році -коли капіталу не було ні в кого -єдиним шляхом створення капіталу-була праця
Вже в 1995-1997 році, зявились можливості(розуміння) того що священна корова совка-ЖИТЛО -можна використати як первинний капітал...
Сьогодні доступ до первинного капіталу через банківську систему - доступний для всіх.
Тому не обовязково первинний накопичувати через працю , можна й ризикнути і взяти кредит (якщо клепка в голові або руки золоті) і розвивати свою ефективність
2 Тепер про умови/можновладці...
Так само як і в житті(найкраще це видно через приклади по спорту)
Створення капіталу це економічні змагання, які відбуваються на різних рівняє..
Будинок-вулиця-село-місто-область-держава-світ
Ясно , що для того щоб бути успішним на вищому рівні- треба як мінімум пройти нижчий.
Так от
мій приклад разом з прикладом Долярчика доводить
умови для проведення змагань рівня
дім-вулиця-місто-область...
у нас створені ПОВНІСТЮ і всі учасники економічних перегонів знаходяться в ОДНАКОВИХ умовах на цих рівнях , так умови можуть бути створені кращими чи гіршими( для бігунів це біг вниз.. чи біг вверх - але всім бігти ОДНАКОВО важко), а так як вище ми бачили що капітал створюється працею - то кожен з прийнявших участь в економічних змаганнях самостійно визначає скільки вкласти праці і як використати результат цієї праці.
Табличка десяти найбагатших країн світу показує - в Україні можна досягати швидкості створення власного капіталу , яка вища навіть в цих країнах, так при цьому це можливо для бугаїв і так далі.... але ж якщо не можеш перемогти в десятці найкращих - то це не говорить про те що ти повинен уникати дворових змагань де в тебе є всі шанси на перемогу
3 Тепер про тезу знідно з якою
місця на ринку всім не вистарчить і тому заощадження одним це автоматично втрати другого...
Це дурниця.
Знову простий приклад
Варіант - а
Я не заощаджую і живу так як всі...
Тобто мій рівень споживання=середньому по Державі
Варіант- б
Перших 5 років я заощаджую і живу за 0,5 середнього
Потім 10 років розвиваю і живу за середній
Тепер 15 років живу за два середніх(один працюю як усі, другий-прибуток на капітал)
Що виходить?
Якщо у варіанті а - мій рівень споживання за 30 років = 30 середніх
То варіант б = 5*0,5 +10*1+15*2=42,5
Тобто я створив СВОЇМ споживанням додатково 40% НОВОГО обєму ринку, якого б не було працюй я по варіанту а..

Підсумовуємо
а - людина створює капітал своєю роботою
б - зменшення споживання на первинному етапі накопичення -перекривається з лихвою збільшенням споживання на кінцевому етапі.

І якість життя - це постійний пошук людиною НОВИХ способів себе побалувати.
Тому поки в людини є за що себе балувати-вона буде себе балувати
А раз так
То ясно що не всі виграють Олімпіаду, але кожен хто навчиться заощаджувати грамотно спочатку карьєри - зможе збільшити своє середньостатистичне споживання на протязі життя.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26891
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 10:11

Все таки є й 0,001 % нормальних суддів в Україні.
Суддя Віталій Ковтуненко під час розгляду справи помножив на нуль поліцайтів які затримали та відвезли водія в ТЦК
"коли громадянин каже що забув військ-обл. документ вдома - це по вашому злісна непокора і ви його затримуєте?"
"перебуває в розшуку ТЦК" - повна юридична маячня, повинна бути ухвала слідчого судді про оголошення в розшук
"згідно яких нормативних актів ви виконуєте телефонні вказівки ТЦК? Чому ви громадянина відвезли в ТЦК а не додому: ви поліцейський чи їхній таксист?"
Letusrock
 
Повідомлень: 2637
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 10:23

  Letusrock написав:Все таки є й 0,001 % нормальних суддів в Україні.
Суддя Віталій Ковтуненко під час розгляду справи помножив на нуль поліцайтів які затримали та відвезли водія в ТЦК
"коли громадянин каже що забув військ-обл. документ вдома - це по вашому злісна непокора і ви його затримуєте?"
"перебуває в розшуку ТЦК" - повна юридична маячня, повинна бути ухвала слідчого судді про оголошення в розшук
"згідно яких нормативних актів ви виконуєте телефонні вказівки ТЦК? Чому ви громадянина відвезли в ТЦК а не додому: ви поліцейський чи їхній таксист?"


хороший фєдєральний судья вийде
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6164
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 10:32

  trololo написав:
  Letusrock написав:Все таки є й 0,001 % нормальних суддів в Україні.
Суддя Віталій Ковтуненко під час розгляду справи помножив на нуль поліцайтів які затримали та відвезли водія в ТЦК
"коли громадянин каже що забув військ-обл. документ вдома - це по вашому злісна непокора і ви його затримуєте?"
"перебуває в розшуку ТЦК" - повна юридична маячня, повинна бути ухвала слідчого судді про оголошення в розшук
"згідно яких нормативних актів ви виконуєте телефонні вказівки ТЦК? Чому ви громадянина відвезли в ТЦК а не додому: ви поліцейський чи їхній таксист?"

хороший фєдєральний судья вийде

Ти шо агент кремля? натякаєш що суддям які додержуються законодавства місце в рф, а нам, вільним та незалежним, таке нінада?
Letusrock
 
Повідомлень: 2637
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 10:44

  andrijk777 написав:
  Letusrock написав:
Політтехнолог Зеленського і Єрмака Володимир Петров:
«військові і цивільні які гинуть зараз під час цього конфлікту - це не найбільша трагедія України, їх не настільки багато щоб назвати це трагедією держави. Війну не можна закінчувати, треба воювати. Державі потрібна війна.»

Розкормлений, щокасний очкарик-"інтелектуал" з дивану пиз..ить про "Україна понад усе"

Вже прямим текстом заявляють що Зе потрібна війна, але деякі тупоголові на цьому форумі в упор цього не бачать.

А що там опитування? ( Зе мабуть точно знає результати)
Що нарід хоче, віддавати землі, чи ні?? (Тільки не треба мені казати «хто не хоче, той хай йде відбивати»… бо відбивати наряд може і не хоче, а вийти і спробувати скинути Зе - може раптом і захотіти.. за здачу земель)
Hotab
 
Повідомлень: 16024
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2473 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 10:44

интересно, после сегодняшней ночной атаки на Киев, сколько теперь месяцев даст Дональдак своему любовнику до такого как введет "очередные страшные санкци и тарифы" ?

(надежда только на то, что в США произойдет или гражданская война или переворот - что это рыжее чучело вынесут из Белого Дома вперёд ногами..)
Xenon
 
Повідомлень: 5486
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 10:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Що нарід хоче,

Народ хоче, щоб хотаб повернувся в Україну і став до лав ЗСУ
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10629
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 10:56

  Xenon написав:интересно, после сегодняшней ночной атаки на Киев, сколько теперь месяцев даст Дональдак своему любовнику до такого как введет "очередные страшные санкци и тарифы" ?

(надежда только на то, что в США произойдет или гражданская война или переворот - что это рыжее чучело вынесут из Белого Дома вперёд ногами..)

И занесут назад бидона? :lol: -- который - ЧТО :?:
Увы, но _принудительно_ завершать этот мелкий региональный конфликт - никто не планирует...
_hunter
 
Повідомлень: 10350
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 10:56

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Що нарід хоче,

Народ хоче, щоб хотаб повернувся в Україну і став до лав ЗСУ

Не вся Троя опитана
Долярек каже, що патріоту ІнвесторК вже є закон, щоб він нарешті теж підтвердив патріотизм свій
«Як всі то всі» ну і оте все.
Ще він там щось бубонів про «я свою вже відбув» , але то таке 😅
Hotab
 
Повідомлень: 16024
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2473 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
  #<1 ... 1487814879148801488114882>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 121641
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 304947
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 978489
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9599)
28.08.2025 10:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.