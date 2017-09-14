RSS
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 11:32

  Letusrock написав:
  trololo написав:такі самі. може думають, що їх бурят пожаліє.. чи що х... вдруг стане добрим

а цей Сухарук з м.Сарни (якого на днях вбили в тцк, є відео від матері з моргу де все тіло в синцях) теж напевно думав "хай мене краще зараз наші буряти вбють, а то раптом чисто гіпотетично коли-небуть потраплю в руки кацапських бурятів, які мене теж вбють, тільки сильніше"


може треба боротись проти конкретних випадків побиття і тд? а не проти мобілізації в цілому? чому ніхто не пише про безвідповідальність командирів, яка призводить до більших втрат щодня, а мусолить одиночні випадки порушення закону під час мобілізації (мобілізують десятками тисяч на місяць)?

все для того, щоб зменшити опір росії, а не тому, що когось цікавить доля рандомного тіпа, який по тупості випригнув із бусіка на ходу
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 11:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:буде гірше, значно гірше.

я так розумію варіант відкрити ворота концтабору у вашій голові навіть не проскакує
  trololo написав:що когось цікавить доля рандомного тіпа, який по тупості випригнув із бусіка на ходу

епізод в Сарнах це взагалі не про того що типу "вистрибнув". то інший
  trololo написав:чому ніхто не пише про безвідповідальність командирів, яка призводить до більших втрат щодня
про це теж всюди пишуть, і це одна з головних причин чому мобілізація забуксувала ще в 2022. у всіх там і родичі і друзі, а сарафанне радіо працює без перебоїв
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 11:34

  trololo написав:
  _hunter написав: не сильно очевидно чем одна якодзуна лучше другой...


росіяни своєю звірячою ненавистю щодня доводять, що буде гірше, значно гірше.
буде буча, каховка, ізюм, маріуполь, донецьк, херсон.

Не качественная методичка: нужно меньше эмоций - больше фактов.
У нас тут периодически появляется "партизан" откуда-то из-под Херсона - так вот его "звірячою ненавистю щодня доводять"-доводять, а воз и ныне там..
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 11:36

  _hunter написав:
  trololo написав:
  _hunter написав: не сильно очевидно чем одна якодзуна лучше другой...


росіяни своєю звірячою ненавистю щодня доводять, що буде гірше, значно гірше.
буде буча, каховка, ізюм, маріуполь, донецьк, херсон.

Не качественная методичка: нужно меньше эмоций - больше фактов.
У нас тут периодически появляется "партизан" откуда-то из-под Херсона - так вот его "звірячою ненавистю щодня доводять"-доводять, а воз и ныне там..

не кажучи про тих українців яких з ТОТ з "звірячою ненавистю" випустили на ПМЖ в ЄС та Канаду. У нас така опція недоступна
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 11:38

  Letusrock написав:
  trololo написав:буде гірше, значно гірше.

я так розумію варіант відкрити ворота концтабору у вашій голові навіть не проскакує


ну це те саме, що просто скласти зброю. ви втічете, а більшість населення не зможе, і отримає геноцид, і загинуть значно більше людей, ніж три невдахи на місяць від "незаконної" мобілізації.

про це ви не думаєте? і той хто хоче втекти, той втікає. поки що на кордоні не розстрілюють, і корупція нікуди не ділась. втікайте
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 11:40

  _hunter написав:
  trololo написав:
  _hunter написав: не сильно очевидно чем одна якодзуна лучше другой...


росіяни своєю звірячою ненавистю щодня доводять, що буде гірше, значно гірше.
буде буча, каховка, ізюм, маріуполь, донецьк, херсон.

Не качественная методичка: нужно меньше эмоций - больше фактов.
У нас тут периодически появляется "партизан" откуда-то из-под Херсона - так вот его "звірячою ненавистю щодня доводять"-доводять, а воз и ныне там..


тобто ви заперечуєте, що росіяни вбивали цивільних в бучі, маріуполі та прямо зараз вбивають в херсоні? без жодної військової мети? це методичка і пропаганда?
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 11:43

  Letusrock написав:не кажучи про тих українців яких з ТОТ з "звірячою ненавистю" випустили на ПМЖ в ЄС та Канаду. У нас така опція недоступна


у нас достатньо опцій виїхати, порушивши закон. в маріуполі не випускали, заморили голодом і розбомбили від 20 до 50 тисяч людей по різним оцінкам.
цього не було?

із херсона прямо зараз не випускають, вбиваючи всіх кого можуть. це пропаганда?
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 11:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

пліткують, в Київі влучили в підприємство "Артем"
«Артем» — виробник авіаційних керованих ракет класу «повітря-повітря», автоматизованих комплексів для підготовки і технічного обслуговування авіаційних керованих засобів ураження, протитанкових керованих ракет, а також приладів та обладнання для авіаційних літальних апаратів.

треба було ще більше фото і статей про "Фламінго". щоб вже на кожній собачій конурі світлина висіла
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 11:45

  trololo написав:що вам не очевидно? що ЗСУ це єдине що захищає нас від цього всього?

Ти так пишеш ніби ЗСУ - це інопланетяни, які захищають нас від москалів.
ЗСУ - це і є ми!!!
Простого роботягу злапали на вулиці і він уже в ЗСУ.
Очевидно, що ми самі захищаємо нас від усього цього.

*хоча припускаю що ти строчиш з-за кордону і ти не відносиш себе до "нас".
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 11:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:ну це те саме, що просто скласти зброю. ви втічете, а більшість населення не зможе, і отримає геноцид, і загинуть значно більше людей, ніж три невдахи на місяць від "незаконної" мобілізації.

в 2022 чомусь керівництво легко принесло в жертву жителів Півдня, Ізюму, Бучі та Ірпіня, просто щоб відбити Київ. А зараз ви заламуєте руки про більшість, яка несхоче(!), тому треба всіх на ланцюгу тримати.
Від Бобуа були ідеї евакуації країни трохи вище по Дунаю, під прикриттям відступаючих ЗСУ )) Імпотентів з ЄС можна дозволу не питати, влаштуємо їм весну 1945-го
  trololo написав:більше людей, ніж три невдахи на місяць
у нас втрати не три невдахи в місяць.
