Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 16:08

  trololo написав:

  trololo написав:
  andrijk777 написав:Існує текст цих домовленостей. В тексті там є примітки що бажає Україна а що бажає РФ. Це треба читати.


ну то покажіть, я теж хочу почитати, на що ми там погодились (і хто погодився, арестович?) і в який момент припинились переговори, яка ж умова стала вдруг комусь неприйнятною.

а ще мені цікаво, чи вважаєте ви відступ з під києва "жестом доброї волі" і кроком росіян назустріч в переговорах? чи це була військова операція для збереження виснаженого угрупування від розгрому?

Текст угоди був в публічному доступі.

"Відступ з під Києва". Очевидно що київське угрупування війсь РФ не виконало поставлене завдання - не взяло Київ і навіть не оточило його. Підсилення цього угрупування було недоцільне, були важливіші напрямки - наприклад Маріуполь. Постачання було ускладнене через те що йшло через Білорусь. Потреби в окупації територій вище Києва - не було.
Враховуючи це все керівництвом РФ було прийняте цілком логічне рішення - відступити і закрити цей напрямок.
Це якби не "я так вважаю", це загальноприйняте пояснення.

Я взагалі не розумію який зв'язок мають "Відступ з під Києва" і Стамбульські перемовини? Ти надто багато слухаєш москалів. Менше їх слухай. :D
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 16:18

  UA написав:Xуйло їде в Китай за продовженням дозволу на війну до 2027
Яке рішення прийме тов. Сі?


в хороводі нового багатополярного світу сша-п'дари-китай-індія-юропа здається тільки братушкі касаби знають, чого хочуть тут і зараз. інші не здатні адекватно сформулювати свої інтереси.. китайці не хочуть публічно (ну тайвань питання часу, але що далі), індуси не вміють, у трампа дуже специфічні інтереси з пріоритетом внутрішньої політики (оподатковувати власних громадян як важіль в зовнішній політиці це цікаво). ізраїль теж цікавий новий гравець серед п'дарасів світового масштабу. тому щось поки не дуже видно, що лише Україна всім заважає жить дружно. хаос, разброд, шатаніє. скільки нас і росіян ще має вмерти, невідомо.
але я не експерт і навіть не спеціаліст, це просто відчуття на сьогодні, тому обзиватись дураком не варто
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 16:30

  andrijk777 написав:
"Відступ з під Києва". Очевидно що київське угрупування війсь РФ не виконало поставлене завдання - не взяло Київ і навіть не оточило його. Підсилення цього угрупування було недоцільне, були важливіші напрямки - наприклад Маріуполь. Постачання було ускладнене через те що йшло через Білорусь. Потреби в окупації територій вище Києва - не було.
Враховуючи це все керівництвом РФ було прийняте цілком логічне рішення - відступити і закрити цей напрямок.
Це якби не "я так вважаю", це загальноприйняте пояснення.



а ви дуже грамотний кремлебот, стараєтесь, поважаю :)

але я не питав вас про мотиви відступу, я питав, чи могли росіяни втратити повністю чи частково київське угруповування (котел), якщо припустити що в білорусі не було ніяких резервів, які могли прийти на допомогу (і теж не получить пзди)? тобто відступ був ВИМУШЕНИЙ чи ЖЕСТ ДОБРОЇ ВОЛІ як казав пуйло з шойгу? це ж важливо для

  andrijk777 написав:Я взагалі не розумію який зв'язок мають "Відступ з під Києва" і Стамбульські перемовини?


просто співпало по датам :lol:
