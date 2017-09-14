_hunter написав:Но это же получается, что Европе ВЫГОДНО все происходящее?
ви за крок до перевороту думок ті страсті христови що показали українці з приводу непідписання торгівельної євроасоціації, штовхнули європейців до ідеї, що є компактне скупчення лохів яких можна і треба доїти вони так розтягнули морковку перед віслючком на декілька частиг - євроасоціація-безвіз-потім кандидатсово-перемовини . Далі вже не розтягнути ніяк, важелів вже нема то пішли по шляху товарно-грошових відносин. Як у стародавній Русі - звідси люди*(раби) та збіжжя , а звідти зброя та біжутерія
Та то не я -- я, когда похожие вещи писал - местные незламныци в ответ голосили "это все вранье"/"всеравно мы их только в долг даем - через 2-3 недели после Пэрэмогы - всеравно назад вернутся"...
"ДЕСС ухвалила рішення про визнання Київської митрополії Української православної церкви афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 закону України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", – повідомляється в документі.
В Україні заборонена діяльність Російської православної церкви.
ДЕСС зазначила, що раніше було проведено дослідження, яке виявило ознаки зв'язків УПЦ МП із РПЦ. За його результатами служба направила УПЦ МП припис про усунення порушення закону.
"У своєму листі предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій заявив про відмову виконувати вказаний припис", – повідомили у ДЕСС.
fox767676 написав: стосовно незламниць - заходжу після резонансних подій на фб Президента - і ви не повірите , сьогодні їх там майже не було. я там ще самий поміркований був серед розлючених і не на москвинів
Коли людина зайнята своєю справою, то їй ніколи ходити по фейсбукам ... але ж ти у нас "работаю американские компании", тому ти з ранку до ранку, на фейсбуках, твітерах )
тобто ти на початку першого року повномаштабної війни скоропостіжно завершив
У тебе плутанина в твоєму особистому стасюківському календарі. 2023 рік це не «початок першого року широкомасштабного». Та і загалом, тебе ця війна торкнулась (хоча ні, не торкнулась, ти ж ухилянт звичайний») в лютому 2022. А я з нею з 2014. Щоправда з кінця 2020 звільнився, проте з повернувся. А ти і не був, і не повертався. То ж маєш закрити хлєбало
Отакий бойовий шлях .Не позорний, звичайний.
ти брешеш, що я ухилянт. звісно я не всі пости тут читаю і може щось пропустив, але мабуть ти забув (або не знав), що попередній оператор твоєї учотки під час повномасштабної війни в Україні захищав знедолених мешканців якого африканського судану на гвинтокрилі від бегемотів... за що і купив собі хату в чорногорії, щоб знову тікати з України єслі шо. "не позорний, звичайний" бойовий шлях.
Xenon написав:Позавчера в часов 8 вечера по марафону был телесюжет минут 15 - настолько активно рекламировавший и агитировавший за учебу в вузах Словакии, что там обучение бесплатное, что студентам нашим рады, отличные общежития, язык простой и учится за полгода, и мол в армию не заберут и диплом европейского образца!
Агитация была полным ходом что - уезжайте! Там гораздо лучше и вас там ждут.и это по главному правительственному каналу.