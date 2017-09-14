RSS
  #<1 ... 14897148981489914900>
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:46

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Хоча б подивіться оце. Назви всіх в/ч , великих і малих.

тобі прийшлось відосіки в ютубі дивитись щоб хоч трохи зрозуміти що в 2022 році відбувалось?


Так розкажи щось з 2022 року, про що я не бачив на власні очі ? )
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:51

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Ты стрелки не переводи. Даже если по-сути сказать нечего.

ні чувак, це ти зливаєшся. йде війна. можна воювати без спроб перемовин, воювати ведучи перемовини й що - здатися. які ще є варіанти? можна ще припинити вогонь й вести перемовини - ми таке постійно пропонуємо, Раша ухиляється. й за який ти варіант?

Опять стрелки переводишь?.. 🥱
ТЫ Banderlog-у утверждал, что есть какой-то План -- вот и озвучь его. Воевать "до посинения"? "до победы"/развала/падения экономики?..
Почему ты так боишся признать (пусть даже себе) - что нет никакого Плана? -- понимаешь (пусть даже где-то глубоко в дуще) чем это грозит? 🤔

що ти відразу ховаєшся за Бандерлога? за себе відповідай. чи ти лише чіплятися до інших можеш, а своїх думок немає? :D тому питання з варіантами вище залишається.

тепер про якийсь план - що ти маєш на увазі? що треба робити Україні? те, що й зараз робить - боротися. на тебе напали, перестанеш битися - вб'ють. тому поки б'єшся - живий, припиняєш битися - помираєш.

для себе ху.нтер я так розумію, ти плануєш відому російську стратегію - "не бей, лучше обоссы" - так кажи чесно, що ти й іншим пропонуєш так
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:55

  trololo написав:
  ЛАД написав:Почему такого нет в Сумах,

було таке в сумах, коли росіяни туди підійшли, відео можна знайти. це мова про фпв. херсон зручний тим, що там і мавіком дістанеш, сидячи в лісі за 1 км від берега

небагато, але було. получили .. і перестало.

Да всё я понимаю и "души" тут не при чём. И прилётов я видел, поверьте, достаточно. В том числе, и С-300 ещё в 2022 в свой дом, к счастью, не в жилые помещения.
Но если в Сумах "було. получили .. і перестало", почему не сделать так в Херсоне. Тем более, что, как пишет Hotab, это мешает и военным, которые эвакуироваться не могут.
И, Hotab, "такі дії кацапів у мене повністю вкладаються в логіку" - у меня тоже. Я не пойму наши действия (или бездействие).
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:58

  _hunter написав:Интересно, что Трамп такого запланировал?..
Трамп незадоволений розвитком подій в Україні, але не здивований. росія здійснила цю атаку на Київ, а Україна завдала удару по російських НПЗ. Трамп продовжує спостерігати за цим. путін і Зеленський не готові самі завершити цю війну. Трамп пізніше зробить деякі додаткові заяви з цього приводу, - сказала прес-секретарка Білого дому Керолайн Левітт.


Світлині рівно 100 років
Трамп\Венс\Рубіо - самі сильні у західному світі люди, але вже західний світ вже не той.
Україна жорстко прорахувалася свого часу поставивши ВСЕ на конячку що почала видихатися...

Зображення

https://www.reddit.com/r/PropagandaPost ... _of_china/
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 20:58

  flyman написав:.........
тільки у 2СВ чомусь виніс СРСР заводи за Урал

Больше опасаясь оккупации.
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 21:01

  fox767676 написав:В ФБ заходжу на кофі-брейках.
Настрої суспільства міняються
"те кто молчал перестали молчать"

Україна той самий випадок де робота не робить свободним
Тому дозовано ворк\сошел-лайф баланс
я найбільше вджобував у 2013 по 12 годин на добу
першу квартиру купив, перші професійні сертифікати отримав
наприкінці року з подивом дізнявся про якісь врадіевки, що саме Янукович
обіцяв і повинен привести Україну до ЄС(чомусь Ющенко такі пред'яви не кидали), що клеєнюхи з підвалів типу берези мосейчука то герої націїї
в Україні нема сенсу розраовувати що проживеш працюючи\заробляючи та навіть накопичувати гроші - все піде прахом через низку специфічних для ціеї землі обставин.



Матвій, розділ 7, вірші 26-27: "Кожен, хто слухає ці Мої слова, та їх не виконує, — подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася й на дім той кинулася, — і він упав".

в Україні (пострадянському і постімперському просторі, навіть Пост-Волинського нема в Києві) не існує встановленого інституту "олд мані", як в Старому/Новому Світі
Востаннє редагувалось flyman в Чет 28 сер, 2025 21:02, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 21:04

  ЛАД написав:Я не пойму наши действия (или бездействие).

Ви можете показать як нада?
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 21:05

  _hunter написав:Интересно, что Трамп такого запланировал?..
Трамп незадоволений розвитком подій в Україні, але не здивований. росія здійснила цю атаку на Київ, а Україна завдала удару по російських НПЗ. Трамп продовжує спостерігати за цим. путін і Зеленський не готові самі завершити цю війну. Трамп пізніше зробить деякі додаткові заяви з цього приводу, - сказала прес-секретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Скоро знову підніметься лемент, про агента Красного, як тільки Трамп почне тиснути на обох
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 21:07

  ЛАД написав:
  flyman написав:.........
тільки у 2СВ чомусь виніс СРСР заводи за Урал

Больше опасаясь оккупации.

Уралу?
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 21:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

21 вбита людина ... від "моралістів" жодного слова ....
