Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 00:14

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Хоча б подивіться оце. Назви всіх в/ч , великих і малих.

тобі прийшлось відосіки в ютубі дивитись щоб хоч трохи зрозуміти що в 2022 році відбувалось?

В Hotab поважна причина. Він в березні 2022 перебував в Румунії, бо під Києвом стріляли.
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 00:28

  detroytred написав:........
Я б міг би накнопати свою версію про як і чому відбувались процеси ще з до 2014 і далі, але, сорян, ліньки, бо надоб'ємно буде і, на жаль, це не майданчик для такого рівня безупередженого обговорення питань.
Понимаю вас, но жаль.
Интересно было бы прочитать ваше мнение.
Может, получится хотя бы конспективно?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 29 сер, 2025 01:14, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 00:52

  Water написав:
  ЛАД написав:Я не пойму наши действия (или бездействие).

Ви можете показать як нада?
Не знаю.
Когда я служил, дронов ещё и в проекте не было.
Но вы, похоже, читать разучились окончательно.
Там было:
Но если в Сумах "було. получили .. і перестало", почему не сделать так в Херсоне.

В связи с этим и мои слова.
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 00:54

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:.........
тільки у 2СВ чомусь виніс СРСР заводи за Урал

Больше опасаясь оккупации.

Уралу?
Голову на отсечение не дам, но если не ошибаюсь, уральские заводы не эвакуировали.
Но даже если такое было, то что вас так удивляет - до Волги немцы как-никак дошли.
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 01:13

  trololo написав:
  ЛАД написав: Для окончания войны требовалось пойти на какие-то уступки РФ, хотя бы в рамках Минских договорённостей. Но я уже писал - вполне вероятно Зеленский просто боялся выступлений против любых уступок. Причём выступления могли быть и вооружённые.


він йшов на поступки, розведення військ були ж, рускій язик, нато, весь набор..

проблема не в зеленському а в путіні. він підривав наші артилерійські склади і накачував свою армію ракетами і дронами. напад був неминучий, але це зрозуміло як завжди заднім числом. а до того ніхто в нас не сприймав всерйоз навіть байдена. президент сша на секундочку за пів року сказав про напад, а кацапи до останнього дня брехали в очі навіть більше, ніж брехали в 2014 що вони не при делах, які питання.
Розведення військ це не поступки.
А щодо "рускій язик, нато, весь набор..." не зрозумів. Зеленський щось змінив порівнянно з часами Порошенка?
Відмовився від НАТО? Послабив мовні вимоги (якщо не помиляюсь, навпаки посилював)? Що таке "весь набор"?
Підрив складів Путіним... Може й так, але не доведено. Значно простіше пояснити власним головотяпством або по аналогії з "Операцией Ы":
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 01:24

  UA написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Хоча б подивіться оце. Назви всіх в/ч , великих і малих.

тобі прийшлось відосіки в ютубі дивитись щоб хоч трохи зрозуміти що в 2022 році відбувалось?

В Hotab поважна причина. Він в березні 2022 перебував в Румунії, бо під Києвом стріляли.

Я Київ залишив під надійним наглядом пристойних людей.
Ну як «наглядом». Під «візуальним контактом» 😅
Але пацієнт повірив в себе, і вирішив що Київ обороняв лише він і 72-а бригада 😅
Але в основнім він :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 01:58

  detroytred написав:.........
Сліп в інтерв'ю сказав, що плани роблять на будь-які випадки.
(Окрім падіння метеорита тощо).
Ну, это кэп-очевидность.
Но... так должно быть.
А бывает и великое русское "авось".

А стосовно невзяття столиці одразу в лоб, хоч якійсь план на цей випадок апріорі повинен був бути.
Якщо гєрасімов не дегенерат.
А Залужний визнав його... (майже оди проголосив).
.............
Герасимов, конечно, не дегенерат.
Да и вообще русские офицеры, как правильно сказал Слип, далеко не все дегенераты.

Но, тем не менее, по-моему, операция была изначально спланирована явно бездарно. Фактически не была выполнена ни одна из поставленных задач - не удалось взять Киев, не удалось прорубить коридор до Одессы, не удалось полностью "освободить" Донбасс, не знаю, планировалось ли взятие Харькова, возможно и нет.

И главная ошибка такая же, как в своё время у Гитлера - неверная военно-политическая оценка. Гитлер рассчитывал, что Союз удастся разгромить пусть не за 3 дня, а за 3 месяца. Первый этап у него прошёл успешно, Красная Армия понесла огромные потери, но Союз не рухнул.
Точно так же ошиблось российское политическое и военное руководство. Они явно рассчитывали, что их если и не будут встречать с цветами, то и особого сопротивления не будет. Показательны пластиковые щиты у российских нацгвардейцев, двигавшихся к Киеву.

Так что преклонение Залужного перед Герасимовым... я бы сказал не вполне заслужено. Он явно не Александр, а всего лишь Валерий. :)
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 02:06

  jump написав:На тлі рішення Кабінету Міністрів України дозволити чоловікам віком від 18 до 22 років


А кто-то понимает логику этого решения? Не ну я только за. Но интересно чем они мотивировались. Раньше не выпускали мотивируя тем что "война за выживание нации, нужен мобресурс или всем хана". А теперь уже не война? Или ресурса хватает? Или она скоро закончится? Или какая логика, почему 18 летним выезд пожалуйста а 50-летним -зась? Ну кроме конспирологической что рептилоиды дали команду чернозем освободить от будущего населения а пенсионный фонд от бывших наполнителей но теперешних конкурентов на дерибан?
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 02:34

  Shaman написав:..........
тепер про якийсь план - що ти маєш на увазі? що треба робити Україні? те, що й зараз робить - боротися. на тебе напали, перестанеш битися - вб'ють. тому поки б'єшся - живий, припиняєш битися - помираєш.
..........
В общем всё верно.
Но такое. Я здесь - viewtopic.php?p=5885093#p5885093 - писал о протестах в 2019, "які стосувалися зокрема заборони втілення Мінських угод з боку військових". Идея у них, как понимаю, была такая же, как вы описали.
В результате сегодня мы можем только мечтать о тех условиях и вынуждены будем согласиться точно на значительно худшие, чем тогда.
+ огромное количество погибших, инвалидов, огромные разрушения, массовая эмиграция и миграция (перемещение людей на запад Украины, где надо будет создавать рабочие места и решать проблемы с жильём).
Не боитесь, что руководствуясь всё той же логикой, мы через какое-то время можем получить ещё худшие условия?

Может быть стоит поискать другие решения, а не пытаться пробить лбом стенку?
Иначе это план "вечной войны", от которого вы открещиваетесь.

Я уже цитировал интервью Кулебы.
Повторю 2 цитаты из того интервью.
Я проти шельмування фінляндського варианту

о вероятности "внутрішнього вибуху в Росії", на що активно розраховують деякі тутешні дописувачі (51.25-51.45):
за ступінню вірогідності... оце в мене там умовно на передостанньому місці. На останньому місці Путін прокинувся і передумав. Ну, типа, і бог з нею, з цією Україною, хай живе, як хоче.
Камешек в ваш огород. Это к вопросу о вашей необъяснимой и непонятно на чём основанной вере в скорую кончину сегодняшней РФ.
Задумайтесь, может, поэтому я писал, что "подходы, методы и уровень у вас примерно как у инструктора райкома по идеологии". Очень напоминает - у тех была "безграничная вера в коммунизм" и они, как и вы рассказывали "про реальний шлях розвитку" (и единственный).
