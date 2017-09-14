Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:45

ЛАД написав: trololo написав: ЛАД написав: Хотелка чи ні, проте ми весь час не йшли ні на які перемовини.

Сьогодні перемовини якось продвигаються тільки завдяки Трампу, а аж ніяк не за нашої ініціативи.

це неправда. відсутність реальних перемовин це причина того, що агрессор, який почав війну, не хоче таких реальних перемовин. ні зараз, ні останні 3 роки. що саме продвигається? не бачу ніяких натяків. Мабуть, все ж таки навпаки: "агрессор, який почав війну, не хоче таких реальних перемовин це причина відсутності реальних перемовин".

Тим більше таких перемовин треба домагатися нам.

Продвигаються. Нехай поки що більше на словах. Хоча б йдуть розмови про перемовини. Ось була сьогодні цитата про висловлювання турецького мід.

ну якщо заява якогось лівого міністра для вас показник, то да. я доречі почитав оригінал, там про україну два рядки, і там не було про те що росія відмовляються від донецької. там по суті підтверждено умову яка звучала раніше шо НІБИТО відмовляються від запора і херсона (а як же "конституція рф"?). але це якби ми зараз відмовились від кордонів 1991 і подавали це як поступкудля мене не показник. розмови про 2-3 тижні, а воз і нині там. навіть зернова угода як результат була важливіше ніж ці хороводи. трамп тягне час, путін тягне час. а причина в тому, що путін вірить, що обвалить фронт. тому домагатись ми звичайно можемо, але толку не буде, поки вводні для путіна не зміняться. змінити швидко їх може трамп але не хоче. змінити повільно їх може ЗСУ, коли ціна наступу стане для путіна некомфортною.