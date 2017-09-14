RSS
  #
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:24

  Успіх написав:
  холява написав:ну по перше я працюю там де і служив ....правда зряплата на 60 відсотків меньша .
Тобто, в тилу?
На пів шишечки? :shock:

Бо в зоні БД краще таки вступити в ЗСУ і бути повноцінним воїном/військовим медиком!

Щось тут якісь мутки ;)


...яка ще хвора фантазія буде оприлюднена ?
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5298
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4144 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:26

  Успіх написав:
  холява написав:ну по перше я працюю там де і служив ....правда зряплата на 60 відсотків меньша .
Тобто, в тилу?
На пів шишечки? :shock:

Бо в зоні БД краще таки вступити в ЗСУ і бути повноцінним воїном/військовим медиком!

Щось тут якісь мутки ;)

це не той холява, попередній любив нюхати мізки, цей поломався, давайте іншого
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40593
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1608 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:26

  Shaman написав:розвал Раші - уявляю, як з таким підходом ви пережили 1991 - це ж небо впало на землю, срср розпався :lol:

Одного разу на Землю впав метеорит. Кажуть вимерло 90% всього живого.
Коли чекати наступного такого "з твоїм підходом"?
Завтра чи післязавтра? Давай краще вже з понеділка, на вихідні ще погуляємо. :D :D :D

*СРСР розпався тому що для цього були передумови. Зараз передумов для розпаду Раші немає.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6673
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:27

  trololo написав:
  ЛАД написав:Хотелка чи ні, проте ми весь час не йшли ні на які перемовини.
Сьогодні перемовини якось продвигаються тільки завдяки Трампу, а аж ніяк не за нашої ініціативи.

це неправда. відсутність реальних перемовин це причина того, що агрессор, який почав війну, не хоче таких реальних перемовин. ні зараз, ні останні 3 роки. що саме продвигається? не бачу ніяких натяків.
Мабуть, все ж таки навпаки: "агрессор, який почав війну, не хоче таких реальних перемовин це причина відсутності реальних перемовин".
Тим більше таких перемовин треба домагатися нам.
Продвигаються. Нехай поки що більше на словах. Хоча б йдуть розмови про перемовини. Ось була сьогодні цитата про висловлювання турецького мід.
І це, що не кажи, заслуга Трампа, а аж ніяк не України чи Європи.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35677
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:28

Увага! Увага! Увага!!!

Всім потужникам, які потужно воюють з дивану!
Запишіть і телефонуйте вже сьогодні!!!


"Не будь здобиччю – стань мисливцем!
Полюй на ворога разом із 71-ою єгерською бригадою ДШВ. Залиш заявку на сайті 71dshv.mil.gov.ua, або зателефонуй: +38 0662762181"

=====

"28 бригада запрошує до себе в команду
фахівців, які бажають захистити
Батьківщину! Який напрямок вибереш:
оператора дронів, бойового медика,
водія-механіка чи іншу військову
професію? Телефонуй: 0776660012"

============

"Обирай вакансію на сайті та приєднуйся до української армії
https://army.gov.ua/ "
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8554
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:33

  andrijk777 написав:.........
*СРСР розпався тому що для цього були передумови. Зараз передумов для розпаду Раші немає.

Вопрос спорный.
При другом руководстве и другой внутренней политике мог существовать ещё очень долго и по-разному.
От продолжения существования в той же парадигме с затягиванием гаек до пути, аналогичного китайскому.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35677
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:37

  холява написав:Як би ви хочь раз у місяць не фантазували ,то уважно читаючи ЗАКОН зрозуміли наступне .
В законі про 60+ нема зобов,язань обов,язково йти на службу .

А як же патриотизм?
холява, якій ти зараз приклад показав 40 річним хлопцям?
То тебе через вік не беруть навіть поваром в морг.
А як беруть то ти перехотів.
Раджу всім не бухати, буде память як в мене та Марафон почне викликати здорові рвотні позиви.
UA
 
Повідомлень: 9644
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2347 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:38

  UA написав:ИПСО проти рейтинга Xуйла ефективніші за нальоти на нафтобизи в лен. області.
Але ж клоун не може розуміти те, що розуміє співробітник КГБ (нехай і з великими проблемами особистої самооцінки).


так це не задача президента, для цього є спецслужби.
я не вірю, що пуйло СИЛЬНО переймається реальним рейтингом. сберегти тотальний контроль над медіа машиною пропаганди важливіше ніж реальні цифри, а цьому ніхто не грозить, в рунеті нема ботів інших країн. може наших є трошки але вплив там мінімальний.

приклад півнячої кореї або навіть білорусі доводить, що якщо в тебе надійний контроль над медіа, виборами і ти не боїшся використовувати силу проти своїх людей, втратити владу дуже складно навіть при супер низькому реальному рейтингу

краще бить по НПЗ
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6221
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:45

  ЛАД написав:
  trololo написав:
  ЛАД написав:Хотелка чи ні, проте ми весь час не йшли ні на які перемовини.
Сьогодні перемовини якось продвигаються тільки завдяки Трампу, а аж ніяк не за нашої ініціативи.

це неправда. відсутність реальних перемовин це причина того, що агрессор, який почав війну, не хоче таких реальних перемовин. ні зараз, ні останні 3 роки. що саме продвигається? не бачу ніяких натяків.
Мабуть, все ж таки навпаки: "агрессор, який почав війну, не хоче таких реальних перемовин це причина відсутності реальних перемовин".
Тим більше таких перемовин треба домагатися нам.
Продвигаються. Нехай поки що більше на словах. Хоча б йдуть розмови про перемовини. Ось була сьогодні цитата про висловлювання турецького мід.
І це, що не кажи, заслуга Трампа, а аж ніяк не України чи Європи.


ну якщо заява якогось лівого міністра для вас показник, то да. я доречі почитав оригінал, там про україну два рядки, і там не було про те що росія відмовляються від донецької. там по суті підтверждено умову яка звучала раніше шо НІБИТО відмовляються від запора і херсона (а як же "конституція рф"? :mrgreen: ). але це якби ми зараз відмовились від кордонів 1991 і подавали це як поступку

для мене не показник. розмови про 2-3 тижні, а воз і нині там. навіть зернова угода як результат була важливіше ніж ці хороводи. трамп тягне час, путін тягне час. а причина в тому, що путін вірить, що обвалить фронт. тому домагатись ми звичайно можемо, але толку не буде, поки вводні для путіна не зміняться. змінити швидко їх може трамп але не хоче. змінити повільно їх може ЗСУ, коли ціна наступу стане для путіна некомфортною.
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6221
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:47

  trololo написав:чому пуйло не оголосить нову мобілізацію на +1 млн рил і не розвалить гарантовано накінець то нашу оборону, яка нібито то на соплях висить?

боязні протестів і втрати влади не предлагать :)

Питання дуже хороше і глибоке. Нажаль відповідь дуже велика і у мене не має бажання багато тобі писати. І так багато написав.
Коротко:
-Тому що це не дасть такого великого підсилення армії РФ як комусь здається. Це не підсилить армію настільки щоб порвати нашу оборону.
-Це збільшує ризики для путіна. Владу він звичайно не втратить але незадоволення населення зросте. + економічні ризики, мобілізація(+виїзд) можуть ослабити економіку.

Тому: навіщо йому це? І так нормально - ціль помаленьку досягається. А +1 млн рил можна ж мобілізувати в будь-який момент. В критичний момент, наприклад.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 29 сер, 2025 16:47, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6673
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
