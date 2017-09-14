RSS
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:44

  ЛАД написав:[
Поставка самолётов в указанных вами количествах стоит огромных денег и вряд ли коренным образом изменит ситуацию. Так же, как не произвели революцию предыдущие расширения номенклатуры поставок. Вундервафли нет и это идея не работает. + большое время на обучение лётчиков.


я не кажу що це вундерфавля, яка різко змінить ситуацію. але це дуже сильно підніме ціну подальшого наступу, і заставить путіна укласти угоду. + гарантія безпеки. КАБи російські відгонить і не дозволить накопичуватись великими обсягами на лінії фронту.

Войск США точно не будет. Слишком опасная эскалация, вполне обоснованно побоятся.


знаю що не буде. але це російська пропаганда змогла зформувати ідею про "опасну ескалацію", а захід її підхопив, бо це зручно (їм). згадаємо вєтнамську війну де американці вбивали росіян і навпаки. і ніхто не переживав про ядерну ескалацію. але захід уже не торт :?

чомусь учать півнячої кореї військами нікого не турбує. ядерна держава між іншим
Востаннє редагувалось trololo в П'ят 29 сер, 2025 18:48, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:46

  flyman написав:а дрони на Зарніцє пускали?

Кружок авиамоделирования был доступен отдельно 😁
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:46

  ЛАД написав:Но, думаю, этому научиться можно в любом возрасте максимум за один день. Понятно, снайпером не станешь, но от пехотинца это и не требуется.

Один день - это очень много, когда нужно обучать массово. По крайней мере у нас, первичное обучение прицеливанию проводилось на зеркалах. Процесс индивидуальный. Даже полчаса на человека - это очень много. Для умеющего процесс сводился к проверке умения за минуту.
Даже не знаю, как это. Никогда даже не слышал.
Мои реальные наблюдения говорят о том, что всеобщая предварительная подготовка имеет смысл.
С этим не спорю.
Просто считаю, что такая подготовка должна проводиться главным образом в армии.
Можно сократить сроки службы, но через армию должны проходить все.
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:47

  trololo написав:а може португальский президент був правий.

Это о чём?

Президент Португалії: Трамп діє як "російський агент"
Президент США Дональд Трамп нині діє як "російський агент", віддаючи перевагу Москві у війні проти України. Про це заявив президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза під час виступу на молодіжному заході у Літньому університеті, передає CNN Portugal.
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:49

Рембами - не народжуються, ними - стають!)))

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Но, думаю, этому научиться можно в любом возрасте максимум за один день. Понятно, снайпером не станешь, но от пехотинца это и не требуется.

Один день - это очень много, когда нужно обучать массово. По крайней мере у нас, первичное обучение прицеливанию проводилось на зеркалах. Процесс индивидуальный. Даже полчаса на человека - это очень много. Для умеющего процесс сводился к проверке умения за минуту.
Мои реальные наблюдения говорят о том, что всеобщая предварительная подготовка имеет смысл.
Фтопку!© :mrgreen:
Куйня собача! :mrgreen:

Успіх, який НЕ пройшов строкову службу/ніколи раніше не тримав АК - тим не менше відїбошив майже ТРИ роки на фронті!!!

Як так?© :mrgreen:

Тому - фтопку ці всі раніші(по молодості) підготовки! :mrgreen:
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:52

  Сибарит написав:Один день - это очень много, когда нужно обучать массово. По крайней мере у нас, первичное обучение прицеливанию проводилось на зеркалах. Процесс индивидуальный. Даже полчаса на человека - это очень много. Для умеющего процесс сводился к проверке умения за минуту.
Даже не знаю, как это. Никогда даже не слышал.

На учебный автомат навешивается система зеркал таким образом, чтобы инструктор мог видеть прицел и цель также, как их видит обучаемый. Это позволяет корректировать ошибки при прицеливании.

ЗЫ В принципе, такая система может позволить стрелять из-за угла 😁
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:56

  trololo написав:
  ЛАД написав:[
Поставка самолётов в указанных вами количествах стоит огромных денег и вряд ли коренным образом изменит ситуацию. Так же, как не произвели революцию предыдущие расширения номенклатуры поставок. Вундервафли нет и это идея не работает. + большое время на обучение лётчиков.

я не кажу що це вундерфавля, яка різко змінить ситуацію. але це дуже сильно підніме ціну подальшого наступу, і заставить путіна укласти угоду. + гарантія безпеки. КАБи російські відгонить і не дозволить накопичуватись великими обсягами на лінії фронту.
Не берусь судить, но то же самое говорили при первых поставках F-16. Не знаю, как это повлияло.

Войск США точно не будет. Слишком опасная эскалация, вполне обоснованно побоятся.

знаю що не буде. але це російська пропаганда змогла зформувати ідею про "опасну ескалацію", а захід її підхопив, бо це зручно (їм). згадаємо вєтнамську війну де американці вбивали росіян і навпаки. і ніхто не переживав про ядерну ескалацію. але захід уже не торт :?
Всё же это не совсем результат росс. пропаганды и имеет основания.
Риска ядерного столкновения хотят избежать все. На это было направлено много договоров ещё с СССР.
Во Вьетнаме официально не было советских войск, только советники. Последнее прямое столкновение было между советской и американской авиацией в Корее. Но только воздушные бои и тогда ещё было крайне мало ядерки и, тем более, средств доставки.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 29 сер, 2025 19:13, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:58

  pesikot написав:.....
Президент Португалії: Трамп діє як "російський агент"
Президент США Дональд Трамп нині діє як "російський агент", віддаючи перевагу Москві у війні проти України. Про це заявив президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза під час виступу на молодіжному заході у Літньому університеті, передає CNN Portugal.

Дякую!
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:00

  Сибарит написав:..........
На учебный автомат навешивается система зеркал таким образом, чтобы инструктор мог видеть прицел и цель также, как их видит обучаемый. Это позволяет корректировать ошибки при прицеливании.

ЗЫ В принципе, такая система может позволить стрелять из-за угла 😁
Спасибо, понял.
Нас обучали без таких сложностей - объяснили, дали пострелять, готово. :)
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 19:02

  ЛАД написав:
  prodigy написав:Сьогодні польський громадський діяч Кшиштоф Скіба (Krzysztof Skiba) опублікував дуже гострий пост. Пан Скіба це — відомий польський сатирик, музикант і публіцист. Він є співзасновником рок-гурту Big Cyc, який прославився своїми іронічними піснями з політичним підтекстом. Скіба активно виступає як коментатор суспільно-політичних подій у Польщі, поєднуючи гумор із гострою критикою. Раджу почитати. Переклад мій.
Владислав Бовсуновський.
***
ПІД РОСІЙСЬКИЙ ЧОБОТ
Ми самі пхаємося під російський чобіт. Видно, що тужимо за правлінням Москви, від якого понад тридцять років тому нас визволив Валенса разом із Рейганом.
.............
Вперше прошу максимально поширювати. Час зупинити цей стрибок сторч головою у порожній басейн.

+++

Воно-то так.
Але значення-вплив має не реал, а те, що просувається населенню.
Різними інструментами.

В Матриці реал практично не має значення.
Тобто значення має не те, що цей поляк правий і каже реал, а те чи має він вплив оцією своєю "піснею" на населення-суспільство.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 29 сер, 2025 19:05, всього редагувалось 1 раз.
