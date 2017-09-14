|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 29 сер, 2025 20:38
ЛАД написав:
Вагнеры это российская армия? Да, на них "Раші насрати".
Вагнери -це та основа яка реалізує розробки герасимова
Тобто вагнери-це передовий і найкраще підготовлений загін педерації який працює наприклад в Африці...
І викидання педерації з Сирії дуже обмежило виконання доктрини герасимова
Додано: П'ят 29 сер, 2025 21:02
trololo написав:
але якщо впишеться китай на повну?
Тоді Миротворець покаже йому кузькіну мати.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 21:08
_hunter написав:
Вы как-то очень странно риски сравниваете: пусть и низкая, но вероятность глобального кирдыка vs пусть и 100%, но потеря одной страны в восточном заевропье...
ризик ядерного удару по україні турбує США та китай не тому, що їм вдруг нас стане жаль, а тому що це змінює їхні ризики та баланс сил.
сам факт нападу на Україну (вихід за межі дозволеного) це ризик із довгостроковими наслідками для США не тому, що вони конкретно за нас сильно переживають (чи переживали за байдена), а тому що Україною це не обмежується
не можу пояснити детальніше, сподіваюсь ви зловили думку.
Востаннє редагувалось trololo
в П'ят 29 сер, 2025 21:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 21:10
fler написав: trololo написав:
але якщо впишеться китай на повну?
Тоді Миротворець покаже йому кузькіну мати.
Компанія Porsche переглянула свою стратегію в сфері електротранспорту та вирішила відмовитися від самостійного виробництва батарей. Виробник зосередиться лише на дослідженнях і розробках, тоді як масовий випуск акумуляторів виявився економічно невигідним.
про батареї до дронів
Додано: П'ят 29 сер, 2025 21:12
detroytred написав:
Велика війна неминуча..
наша війна точно не маленька. чи ви про ядерку?
Додано: П'ят 29 сер, 2025 21:26
fler написав: trololo написав:
але якщо впишеться китай на повну?
Тоді Миротворець покаже йому кузькіну мати.
Та вже твій чоловік та син таку кузькіну мать показують на... дивані, що ого-гоооо!
Часто їм памперси міняєш?
Ото маєш вдома "мужніх" чоловіків 🤦🏻🤦🏻🤦🏻
