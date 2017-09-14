Вагнери -це та основа яка реалізує розробки герасимова
Тобто вагнери-це передовий і найкраще підготовлений загін педерації який працює наприклад в Африці...
І викидання педерації з Сирії дуже обмежило виконання доктрини герасимова
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ризик ядерного удару по україні турбує США та китай не тому, що їм вдруг нас стане жаль, а тому що це змінює їхні ризики та баланс сил.
сам факт нападу на Україну (вихід за межі дозволеного) це ризик із довгостроковими наслідками для США не тому, що вони конкретно за нас сильно переживають (чи переживали за байдена), а тому що Україною це не обмежується
не можу пояснити детальніше, сподіваюсь ви зловили думку.
про батареї до дронів
Я про те, що Китай-Ко все ж таки буде битися з США-Ко збройно і напряму по лініях розлому: в Україні, Тайвані, десь ще, наприклад, на Близькому сході частково.
Військами.
Але не луплячи по територіям цих великих Гравців.
Ну і без ядерки.
Такий собі бокс по правилам.. Для них.
Але між ними свої правила, для інші інші правила.
Або.... конспірологічно домовляться між собою та вирішать глобальні проблеми.
Рівня та характеру, які всю історію раніше розрішались світовими війнами.
Може й так. Хз.
Але відмова половини світу від гри у велику піраміду боргів на користь Заходу (хоча й по факту і на користь Сходу) дасть ВД, Світову.
На Матриці все тримається... Борговій. Обороту капіталу з віртуалізацією прибутку.
Мета обороту капіталу лише одна - прибуток від цього обороту. Інакше нема сенсу обертати (і в процесі обертання виробляти товари-послуги).
Якщо хтось хоче реальної овсянки..., то вона несмачна.
Реально краще віртуальні омари.
Отакий парадокс, що віртуал краще реалу.
Бо зупиниться (критично призупиниться) оборот (бо нема сенсу без прибутку), перестануть вироблятися товари-послуги.
______________________
Мортимер був абсолютно впевнений в майбутніх Темних століттях.
Показував, що кризи вичерпування ресурсів росту це не тільки для ринку, а з спокон віку...
Моїх знань охопити для інших часів не вистачило (він особливо полюбляв приклад побудови єгипетських пірамід) , а для ринку це бачу більш-менш ясно.
>>> ризик ядерного удару по україні турбує
этот риск их _вообще_ не заботит. Угроза была - "бить по НАТО"...
>>> це ризик із довгостроковими наслідками для США
Штаты сейчас всеми силами открещиваются от той старой роли "доброго халявного полицейского"...
ти можеш намагатися кепкувати з моїх думок, але власних в тебе взагалі немає. от зовсім. ти тільки що й вмієш - чіплятися до дрібниць у думках інших, на більше неспроможний.
на поточний момент воюємо, доки влада рф не прийде до тями й не почне перемовини - ми відкриті. нормальна влада вже давно б це припинила, умови Трамп запропонував просто нереальні, як для агресора - а шалені втрати та мізерні здобутки взагалі неспівставні. але руські такі руські, Пушкіна не читали звичайно
upd й так ху.нтер, чекаю відповідь - що робити, коли агресор не хоче перемовин, чекаю на твої пропозиції - яких немає
але наприклад твої ровесники 60+ не хочуть вчити мову від слова зовсім - не один раз чув про такі випадки. та й пересічні без претензій, тобто часто й без вищої освіти, для багатьох з них вивчити іноземну мову - це дуже важке завдання. он скільки людей у нас в країні українську вивчити не можуть
