Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 20:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вагнеры это российская армия? Да, на них "Раші насрати".
Вагнери -це та основа яка реалізує розробки герасимова
Тобто вагнери-це передовий і найкраще підготовлений загін педерації який працює наприклад в Африці...
І викидання педерації з Сирії дуже обмежило виконання доктрини герасимова
budivelnik
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 21:02

:wink:
fler
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 21:08

  _hunter написав:Вы как-то очень странно риски сравниваете: пусть и низкая, но вероятность глобального кирдыка vs пусть и 100%, но потеря одной страны в восточном заевропье...


ризик ядерного удару по україні турбує США та китай не тому, що їм вдруг нас стане жаль, а тому що це змінює їхні ризики та баланс сил.

сам факт нападу на Україну (вихід за межі дозволеного) це ризик із довгостроковими наслідками для США не тому, що вони конкретно за нас сильно переживають (чи переживали за байдена), а тому що Україною це не обмежується
не можу пояснити детальніше, сподіваюсь ви зловили думку.
trololo
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 21:10

  fler написав:
  trololo написав:але якщо впишеться китай на повну?

Тоді Миротворець покаже йому кузькіну мати.


Компанія Porsche переглянула свою стратегію в сфері електротранспорту та вирішила відмовитися від самостійного виробництва батарей. Виробник зосередиться лише на дослідженнях і розробках, тоді як масовий випуск акумуляторів виявився економічно невигідним.


про батареї до дронів
trololo
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 21:12

  detroytred написав:Велика війна неминуча..


наша війна точно не маленька. чи ви про ядерку?
trololo
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 21:26

:arrow:
Успіх
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 21:36

  trololo написав:
  detroytred написав:Велика війна неминуча..


наша війна точно не маленька. чи ви про ядерку?

Я про те, що Китай-Ко все ж таки буде битися з США-Ко збройно і напряму по лініях розлому: в Україні, Тайвані, десь ще, наприклад, на Близькому сході частково.
Військами.
Але не луплячи по територіям цих великих Гравців.
Ну і без ядерки.

Такий собі бокс по правилам.. Для них.
Але між ними свої правила, для інші інші правила.

Або.... конспірологічно домовляться між собою та вирішать глобальні проблеми.
Рівня та характеру, які всю історію раніше розрішались світовими війнами.
Може й так. Хз.

Але відмова половини світу від гри у велику піраміду боргів на користь Заходу (хоча й по факту і на користь Сходу) дасть ВД, Світову.

На Матриці все тримається... Борговій. Обороту капіталу з віртуалізацією прибутку.
Мета обороту капіталу лише одна - прибуток від цього обороту. Інакше нема сенсу обертати (і в процесі обертання виробляти товари-послуги).
Якщо хтось хоче реальної овсянки..., то вона несмачна.
Реально краще віртуальні омари.
Отакий парадокс, що віртуал краще реалу.
Бо зупиниться (критично призупиниться) оборот (бо нема сенсу без прибутку), перестануть вироблятися товари-послуги.
Мортимер був абсолютно впевнений в майбутніх Темних століттях.
Показував, що кризи вичерпування ресурсів росту це не тільки для ринку, а з спокон віку...
Моїх знань охопити для інших часів не вистачило (він особливо полюбляв приклад побудови єгипетських пірамід) , а для ринку це бачу більш-менш ясно.
detroytred
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 22:06

  trololo написав:
  _hunter написав:Вы как-то очень странно риски сравниваете: пусть и низкая, но вероятность глобального кирдыка vs пусть и 100%, но потеря одной страны в восточном заевропье...


ризик ядерного удару по україні турбує США та китай не тому, що їм вдруг нас стане жаль, а тому що це змінює їхні ризики та баланс сил.

сам факт нападу на Україну (вихід за межі дозволеного) це ризик із довгостроковими наслідками для США не тому, що вони конкретно за нас сильно переживають (чи переживали за байдена), а тому що Україною це не обмежується
не можу пояснити детальніше, сподіваюсь ви зловили думку.

>>> ризик ядерного удару по україні турбує
этот риск их _вообще_ не заботит. Угроза была - "бить по НАТО"...

>>> це ризик із довгостроковими наслідками для США
Штаты сейчас всеми силами открещиваются от той старой роли "доброго халявного полицейского"...
_hunter
 
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 22:08

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Ага, вижу уже начал задумываться о смысле лозунгов - прогресс, однако :lol:
Т.е. все сводится к "воюем до истощения ресурсов одной из сторон"? - я ничего важного в том потоке флуда не пропустил?

воюємо до того моменту, коли втрати Раші - не лише військові, а в першу чергу економічні через санкції вже підштовхнуть їх фюрера, що треба домовлятися а ми до перемовин, реальних перемовин, вже кілька років відкриті...

Еще капельку мыслей сподобился выдавить? - ути-пути какие мы сурьезненькие сегодня :lol:
Т.е. все сводится к "воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон"? - я ничего важного в том потоке флуда не пропустил?

ти можеш намагатися кепкувати з моїх думок, але власних в тебе взагалі немає. от зовсім. ти тільки що й вмієш - чіплятися до дрібниць у думках інших, на більше неспроможний. :D

на поточний момент воюємо, доки влада рф не прийде до тями й не почне перемовини - ми відкриті. нормальна влада вже давно б це припинила, умови Трамп запропонував просто нереальні, як для агресора - а шалені втрати та мізерні здобутки взагалі неспівставні. але руські такі руські, Пушкіна не читали звичайно

upd й так ху.нтер, чекаю відповідь - що робити, коли агресор не хоче перемовин, чекаю на твої пропозиції - яких немає :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 22:12

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Спасибо, Кэп! :lol: - кордоны-то закрыты :(
Но с "той стороны" - тоже переезжают. Правда в Европу, но то уже такэ...

персічні - це не лише перелякані ухилянти. тому теоретично 75% може виїхати - але чомусь не їде, бо чим далі, тим гірші умови, програми згортають - а адоптуватися не так легко.

ти підозріло уникаєш цього питання. чи яка адаптація - як сидів, так й сидиш десь в офісі на Раші :lol:

з-під окупації виїздять переважно всередині країни - місця ще багато...
........

місця ще багато, коли грошей багато. :mrgreen:
Для пересічного без претензій "там" точно краще, хоча теж не солодко, медом майже ніде не змащують.

але наприклад твої ровесники 60+ не хочуть вчити мову від слова зовсім - не один раз чув про такі випадки. та й пересічні без претензій, тобто часто й без вищої освіти, для багатьох з них вивчити іноземну мову - це дуже важке завдання. он скільки людей у нас в країні українську вивчити не можуть 8)
Shaman
