trololo написав: detroytred написав: Велика війна неминуча.. Велика війна неминуча..



наша війна точно не маленька. чи ви про ядерку? наша війна точно не маленька. чи ви про ядерку?

Я про те, що Китай-Ко все ж таки буде битися з США-Ко збройно і напряму по лініях розлому: в Україні, Тайвані, десь ще, наприклад, на Близькому сході частково.Військами.Але не луплячи по територіям цих великих Гравців.Ну і без ядерки.Такий собі бокс по правилам.. Для них.Але між ними свої правила, для інші інші правила.Або.... конспірологічно домовляться між собою та вирішать глобальні проблеми.Рівня та характеру, які всю історію раніше розрішались світовими війнами.Може й так. Хз.Але відмова половини світу від гри у велику піраміду боргів на користь Заходу (хоча й по факту і на користь Сходу) дасть ВД, Світову.На Матриці все тримається... Борговій. Обороту капіталу з віртуалізацією прибутку.Мета обороту капіталу лише одна - прибуток від цього обороту. Інакше нема сенсу обертати (і в процесі обертання виробляти товари-послуги).Якщо хтось хоче реальної овсянки..., то вона несмачна.Реально краще віртуальні омари.Отакий парадокс, що віртуал краще реалу.Бо зупиниться (критично призупиниться) оборот (бо нема сенсу без прибутку), перестануть вироблятися товари-послуги.______________________Мортимер був абсолютно впевнений в майбутніх Темних століттях.Показував, що кризи вичерпування ресурсів росту це не тільки для ринку, а з спокон віку...Моїх знань охопити для інших часів не вистачило (він особливо полюбляв приклад побудови єгипетських пірамід) , а для ринку це бачу більш-менш ясно.