|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 29 сер, 2025 23:13
Успіх написав: Shaman написав: Успіх написав:
Та легко!
...
так давай, що ТРЕБА робити?
ТРЕБА почати з того, що НЕ треба робити(не в такий спосіб!)
Як он вище на ролику☝️
щось я на інше й не очікував. й всі інші дадуть схожу відповідь. бо чарівних рецептів немає, а зрозумілі рецепти давно відомі...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9541
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1645 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 29 сер, 2025 23:14
Успіх написав: Vadim_ написав:
обробляю фунгіцидами і інсексицідами , ДУЖЕ ДУЖЕ багато , коли у магазині чі на базарі красиві овочі і вам кажуть шо це дамашние , небрызганные -неверте. всё обрабатывается химией, нажаль
І если я для себя пытаюсь выдерживать сроки то шо на базаре и магазине???
Ви розумїєте шо там ???
Сумно, пля!©
Просто, потрібно зрозуміти шо наразі неможливо виростити без
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3933
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 29 сер, 2025 23:32
Саме так виглядає хитра посмішка нашої незламної форумчанки Ф.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8561
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 1010 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: П'ят 29 сер, 2025 23:38
trololo написав: ЛАД написав:
Дроны Европа как-нибудь сделает, если мы с этим справляемся.
якщо в неї будуть такі самі умови як у нас то да, буде трохи дорожче але да.
але якщо впишеться китай на повну? ви ж знаєте, що можна зробити все, крім батареї та магніту в двигуні? тотальна залежність від китаю в дронах. виришити цю проблему не вийде за півроку.
Думаю, эту проблему в ближайшее время США-Европа решат, всё-таки не полные идиоты и уже, вроде, поняли, что Китай, скажем мягко, не большой друг.
А вот с пехотой, действительно, будет большая проблема. Европа за 80 мирных лет сильно обросла жиром.
уявіть, які почнуться цікаві переговори в НАТО, коли треба буде визначити хто і скільки видасть людей готових гинути на війні? помножити це на центри впливу типу угорщини, словаччини, пропаганду і тд.
це як організувати ОПЕК на людських життях. а рускіе з китайцями будуть просуватись щодня...
.....
Я даже не об этом.
Вопрос даже не в согдасованиях. Они просто могут не суметь собрать/призвать/нанять достаточно большую армию. Европейцы слишком заплыли жиром и не хотят воевать. Тут как-то приводили результаты европейских опросов о готовности взять в руки оружие в случае нападения на страну. Результаты не впечатляли.
И, кстати, не уверен, что в США ситуация намного лучше.
Тем более, они могут отсидеться за океаном.
може саме тому росіяни так не хочуть України в НАТО?
бо ми єдині після сша та китаю, хто зміг би їх опездюлити, чисто за рахунок того, що ніхто не знає душонку і грязну мислішку п'дара так, як ми? хто реально зміг би провернути "паутину"? можливо ізраїль хіба що.. бо вони теж по руськи шпрехают краще за кацапів
можливо, війна почалась тому що конче треба україна як ресурс, як золота шахта в подальшій експансії ?
По-моему, вы сильно преувеличиваете роль Украины в мире.
"Паутина", безусловно, блестящая операция, но не думаю, что другие разведки (англ., нем.) сильно уступают.
Русскоязычность Израиля тоже не стоит преувеличивать. Свободно говорит на русском языке 15-20% населения - бывшие советские.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35703
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 29 сер, 2025 23:47
Сибарит написав: trololo написав: Сибарит написав:
..........
На мой взгляд, она идёт с конца 2019 года, и начал ее Китай весьма непривычным способом.
якщо нескладно, буду вдячний за деталі вашого бачення
Мне кажется очень странной несвойственная Китаю информационная открытость в начале пандемии короны. Подозреваю, что расчет был на необдуманные с точки зрения экономики решения. Экономики "цивилизованного мира" действительно пошли в разнос.
Интересная гипотеза.
Информационная открытость, действительно, непривычна и удивляла.
Но, с другой стороны, они тоже применяли очень жёсткие меры, даже пожёстче, чем "цивилизованный мир", просто закрывая/изолируя многомиллионные города.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35703
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 29 сер, 2025 23:58
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:
.........
тільки у 2СВ чомусь виніс СРСР заводи за Урал
Больше опасаясь оккупации.
Уралу?
Голову на отсечение не дам, но если не ошибаюсь, уральские заводы не эвакуировали.
Но даже если такое было, то что вас так удивляет - до Волги немцы как-никак дошли.
До Волги ? Немцы бомбили Диксон , Красноярский край, Сибирь
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4125
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 30 сер, 2025 00:05
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
воюємо до того моменту, коли втрати Раші - не лише військові, а в першу чергу економічні через санкції вже підштовхнуть їх фюрера, що треба домовлятися а ми до перемовин, реальних перемовин, вже кілька років відкриті...
Еще капельку мыслей сподобился выдавить? - ути-пути какие мы сурьезненькие сегодня
Т.е. все сводится к "воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон"? - я ничего важного в том потоке флуда не пропустил?
на поточний момент воюємо, доки влада рф не прийде до тями й не почне перемовини
Ок, мог просто сказать "да", но тоже принимается. Теперь ВНИМАНИЕ - вопрос со звездочкой - сразу не отвечай, хорошо подумай.
Чем вариант "воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон" отличается от "воюем до посинения" - о котором я позавчера писал?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10383
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 30 сер, 2025 00:08
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
...................
з-під окупації виїздять переважно всередині країни - місця ще багато...
........
місця ще багато, коли грошей багато.
Для пересічного без претензій "там" точно краще, хоча теж не солодко, медом майже ніде не змащують.
але наприклад твої ровесники 60+ не хочуть вчити мову від слова зовсім - не один раз чув про такі випадки.
В 60+? Может, ещё и тем, кому 70+/80+ предъявите претензии?
Во-первых, учить язык значительно тяжелее - память уже не та, во-вторых, а зачем? Ради работы? Так хорошую работу они уже всё равно не найдут кроме отдельных очень высококвалифицированных специалистов. Но те найдут работу и при плохом знании языка.
та й пересічні без претензій, тобто часто й без вищої освіти, для багатьох з них вивчити іноземну мову - це дуже важке завдання.
Для многих таки важке. Так же, как для очень многих, тяжело выучить элементарную школьную математику, так что сейчас ставят вопрос, чтобы для творческих, физкультурных и ещё каких-то вузов не требовать НМТ по математике.
он скільки людей у нас в країні українську вивчити не можуть
Скільки? Не знаю майже жодного, хто зовсім не знає.
Кстати, "з-під окупації виїздять переважно всередині країни" тоже утверждение достаточно сомнительное при 7 млн. выехавших за границу.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35703
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|121840
|
|
|1493
|305170
|
|
|6076
|979516
|
|