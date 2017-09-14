Бывший юрист пермского штаба Навального Артем Файзулин прокомментировал задержание своей жены. После обысков в Березниках его жену Ирину Файзулину и спортсменку Елену Гусеву задержали, самого Файзулина отпустили.

«Я совершенно не был готов к тому, что это произойдет так. Я здесь, на свободе, с семьей, с детьми, а Ирина сейчас находится за решеткой. Я сейчас не очень понимаю, как вообще с этим жить».



Русские оппозиционеры, скажите, а вы там совсем, полностью, напрочь ебанутые все, да? Вы вообще не отдупляете, что происходит? Вы там не приходя в сознание, что ли, живете, наглухо не понимая, где и в каком времени оказались?

Четвертый год его страна выжигает пленным фашистские лозунги, отрубает руки за тризуб, кроет ракетами столицу соседней страны, убивает детей, выходит из конвенции по пыткам, выписывает тридцатилетние сроки - б***, он, оказывается, совершенно не был готов!

Вот это, б***, стратегическое мышление.

Вот это, с***, прозорливость.



Навальный, все-таки, гений. Так засрать мозги взрослым (!!) людям, что они до сих пор шариками махают, и думают, что Россия - это так, просто немножечко сломавшаяся демократия, но в целом нормальная европейская страна, надо просто посветить фонариком и диктатор зассыт, ой, куда вы тащите мою жену, п@д@р@сы!



Один перевел 500 евро на ЗСУ и поехал в Нижний Новгород - потому что, с***, не мог, б***, не поплавать с друзьями на плотике по речке.

Хороший, смелый человек - и ЗСУ помогал, и суд на*** послал, и табличку в клетке написал: «Путин х...».

И на плоту теперь накатается вдоволь.

По Индигирке.



Второй, б***, возглавляет штаб чувака, которого тупо отравили в тюряге и вернули со всеми вырезанными кишками - ой, а как это так вы мою жену в заложники берете, а что, разве так можно было.



Главное, что меня поразило, так это фраза «Я сейчас очень хочу»… Что? Ну? Что ты хочешь? Нанять отморозков из АУЕ, которые с радостью разнесут всю эту тюрьму к **а, вытащить свою жену и свалить с ней в нормальную жизнь? Там чтоб Навального вытащить, надо было десяток человек - при первом же выстреле вся эта пи**, которая только в карцере беззащитных пытать способна - разбежится за горизонт.

Взорвать ФСБ? Вступить в РДК и освобождать свою Пермь со своей женой силой?

Что ты, бро, хочешь?



«Я сейчас очень хочу… оказаться на её месте»

Да пошли вы на***.

Необучаемые.



ФСБ вообще ничего делать не надо.

Сами прилетят, сами сядут.

Сами же и умрут.

В добрый путь.