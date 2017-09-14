Додано: Суб 30 сер, 2025 11:27

ЛАД написав: Shaman написав: ........

й ЛАД, ви ж типу думаєте, аналізуйте контекст. на початку війни багато хто виїхав - але ті, хто хотів - вже поїхали. а на поточний момент виїздить дуже мало. й правила прийому вже багато де змінилися. більшість зараз переміщується в межах країни. ........й ЛАД, ви ж типу думаєте, аналізуйте контекст. на початку війни багато хто виїхав - але ті, хто хотів - вже поїхали. а на поточний момент виїздить дуже мало. й правила прийому вже багато де змінилися. більшість зараз переміщується в межах країни.

Товарищ инструктор, очень много болтовни, что естественно.

Если "в похилому віці вчити важко. це зрозуміло", так зачем вы пишете о "не хочуть"? Чтобы обвинить стариков, которые никогда и не думали переезжать за границу и учить иняз, но вынуждены это сделать, потому что молодые (как вы) не смогли их защитить?



И я выложил цитату из статьи, где говорится об изменении прогноза НБУ числа выехавших за границу с -200 тыс. на +200 тыс. Или 200 тыс. за год це вже небагато? Дійсно, це не мільйон, так и ВПЛ сейчас немного, думаю, за год не больше этой цифры.



И последнее. Вы тут всех оппонентов достаёте вопросом что делать, если противник не идёт на переговоры. И гордо отвечаете: "Продолжать воевать!".

важко - це коли людина намагається вчити, але їй не вдається. а не хочуть - коли вони навіть не збираються вчити. знаю не поодинокі випадки, коли просто не хочуть. а молоді не змогли захистити, бо чомусь старі все про адіннарот розповідали. а тепер не хочуть визнавати свою частку відповідальності за цепро моє запитання - а ви не бачите, що чомусь ніхто не відповідає? бо критикувати воно легко, щось робити важко. й не треба за мене відповідати, що на вашу думку я кажу.так це я кажу про реальні варіанти - добре, без НАТО - але інші гарантії. добре по лінії зіткнення. й так далі. саме я кажу про реальні варіанти, а ви лише загальні фрази пишете - на кшталт шукаємо інші варіанти. Які? й питання, що робити поки ми шукаємо інші варіанти - назвіть прямо. я кажу - а доти тримаємо фронт проти навали ворога. що пропонуєте ви?але є декілька принципів - перемовини, це коло обидві сторони йдуть на поступки. друге, щоб шукати варіанти, треба ж вести перемовини. й перемовники мають бути відповідні, а не шостки. добре, що зараз видно, що саме Раша не хоче вести перемовини.