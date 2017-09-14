|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 30 сер, 2025 10:41
ЛАД написав:
И вопрос к турбопатриотам - вы уверены, что "іноземні робітники" будут разговаривать на чистом украинском языке, в т.ч. и между собой?
Сколько новых неизвестных слов появится в рідній мові? С этими словами вы будете бороться так же истово, как с русизмами?
А если это будут мигранты из стран с высокой рождаемостью? Не боитесь, что по итогам войны через десяток-другой лет украинцы могут стать меньшинством?
Це буде перемога?
Что скажет экономист шаман?
Я, конечно, утрирую, но всё же.
...
демографічне питання воно складне. як його вирішувати - прямо зараз я рецепти не дам. бо йде війна. простих рішень немає. що буде з еміграцією після війни - ніхто не знає, лише припущення. особисто я вважаю, що більшість повернеться виходячи з загального досвіду. та й праворадикальні погляди в Європі не сприяють еміграції.
але оці все накиди про 2 млн бангладешців - це лише накиди. я взагалі не певен, що в нас це буде можливо. поки що наче ми й так маємо купу незайнятих людей зараз. й військові після війни повернуться. тому так, буде як буде - прийде час, будемо вирішувати це питання. головна ідея - проблему треба вирішувати, а не лише скиглити, як все погано. ось цей підхід дуже відрізняється для наших "все пропало"
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9561
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1645 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Суб 30 сер, 2025 10:44
budivelnik написав: ЛАД написав:
Но удручает сама возможность появления такой позиции. А здесь на форуме порой высказываются похожие взгляды.
Чому?
1 Я маю право відмовити людині влаштуватись до мене на роботу на підставі того що не знання нею мови-погіршить економічні показники?
А це відбуудеться з гарантією в 100%
Це при наявності достатньої кількості людей, які знають мову, на якій ти розмовляєш. А зараз уяви, у тебе з кандидатів на посаду будівельника українську ніхто не знає, інших кандидатів немає, купа різних рідних мов з усього світу, більш-менш знають англійську. Які твої дії?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3323
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 30 сер, 2025 10:46
Шаман
Вся проблема боротьби з ордою в тому, що, якщо ми в стані стояти в обороні до... Перемоги)), то орда тим паче.
Хоча були і виключення.
Тому сподівання: або на виключення, або лебедів-трампів тощо.
Або Перемога через Парагвай. Через виснаження орди собою.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25317
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 30 сер, 2025 10:47
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
ти пишеш - "ваша братія", маючи на увазі мене й трололо, судячи зі скрину.
Нет
Я обращаюсь к конкретному оператору учетки: "напоминаю что ты пропустил", имея в виду под "ваша братія" - всю вашу дружную компашку.
що ти маєш на увазі, це лише в твоїй голові.
котрий раз пишу - викладай свої думки зв'язно, це ж не складно.
Как и у _абсолютно_ любого человека.
Я тебе уже который раз пишу - не переводи на меня стрелки.
Ты заявляешь:
"воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон - столько, сколько потребуется - 10-20-30 лет"? - я ничего важного в том потоке флуда не пропустил?
-- чем это отличается от укороченной/упрощенной фразы "планы вечной войны" - о которой ты уже третий день флудишь?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10390
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 30 сер, 2025 10:51
budivelnik написав: ЛАД написав:
Но удручает сама возможность появления такой позиции. А здесь на форуме порой высказываются похожие взгляды.
Чому?
2 Якщо в якійсь школі мова викладання українська - то чому не можна ЗАБОРОНИТИ використання мови агресора в стінах ДЕРЖАВНОЇ установи - школи?
3 Що зщаважає батькам учня який хоче спілкуватись з іншими мовою агресора- найняти йому перекладача з педераційної і нехай за ним ходить
Це-не заборонено.
какое отношение "мова викладання" имеет к тому, что происходит на переменах?
>>> Що зщаважає батькам учня який хоче спілкуватись з іншими мовою агресора
Но это _всеравно_ будет общение на русском - только с переводчиком. Т.е. всеравно штраф.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10390
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 30 сер, 2025 10:51
Shaman написав:
але оці все накиди про 2 млн бангладешців - це лише накиди. я взагалі не певен, що в нас це буде можливо. поки що наче ми й так маємо купу незайнятих людей зараз.
Де ця купа незайманих?
Пропоную вже зараз завозить бангладеш, мова за вступ України до ЄС, хай вже зараз воюють. Відбили якусь Курську область, перейменували у Kuakata, це новий Бангладеш з подальшим вступом у ЄС, можливо. Жінки риють окопи, працюють на підприємствах ВПК.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3323
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 30 сер, 2025 11:20
fox767676 написав:
То ви свідомо\делікатно звузили коло проблем змістивши фокус на саме несуттєве:)
У попередньому пості я вказав у чому справа - українське суспільство хворе антиінтелектуалізмом та інфантильним радикалізмом.
Коли навіть предпенсійні російськомовні дядьки рапотм починають толеруватии якісь печерні ідеології типу бандеривщини чи навіть усташизму
Бо в юнацтві не награлись ?
Переможці формують історичну "правду"
з 1.40
Кошерні усташі
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9646
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1882 раз.
- Подякували: 2347 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Суб 30 сер, 2025 11:27
ЛАД написав: Shaman написав:
........
й ЛАД, ви ж типу думаєте, аналізуйте контекст. на початку війни багато хто виїхав - але ті, хто хотів - вже поїхали. а на поточний момент виїздить дуже мало. й правила прийому вже багато де змінилися. більшість зараз переміщується в межах країни.
Товарищ инструктор, очень много болтовни, что естественно.
Если "в похилому віці вчити важко. це зрозуміло", так зачем вы пишете о "не хочуть"? Чтобы обвинить стариков, которые никогда и не думали переезжать за границу и учить иняз, но вынуждены это сделать, потому что молодые (как вы) не смогли их защитить?
И я выложил цитату из статьи, где говорится об изменении прогноза НБУ числа выехавших за границу с -200 тыс. на +200 тыс. Или 200 тыс. за год це вже небагато? Дійсно, це не мільйон, так и ВПЛ сейчас немного, думаю, за год не больше этой цифры.
И последнее. Вы тут всех оппонентов достаёте вопросом что делать, если противник не идёт на переговоры. И гордо отвечаете: "Продолжать воевать!".
Я вам писал: "А то, что "можливостей реальних перемовин не було", так их, вроде и сейчас нет. В таком случае надо искать какие-то приемлемые предложения." И не притворяйтесь, что вы этого не заметили. То, что сегодня не достаточно для переговоров согласиться, что границы 91 это недостижимая цель, по-моему, уже должно быть понятно даже инструктору райкома. Надо думать и искать более реальные варианты. А не повторять бесконечно: "Противник не идёт на переговоры".
важко - це коли людина намагається вчити, але їй не вдається. а не хочуть - коли вони навіть не збираються вчити. знаю не поодинокі випадки, коли просто не хочуть. а молоді не змогли захистити, бо чомусь старі все про адіннарот розповідали. а тепер не хочуть визнавати свою частку відповідальності за це
про моє запитання - а ви не бачите, що чомусь ніхто не відповідає? бо критикувати воно легко, щось робити важко. й не треба за мене відповідати, що на вашу думку я кажу.
так це я кажу про реальні варіанти - добре, без НАТО - але інші гарантії. добре по лінії зіткнення. й так далі. саме я кажу про реальні варіанти, а ви лише загальні фрази пишете - на кшталт шукаємо інші варіанти. Які? й питання, що робити поки ми шукаємо інші варіанти - назвіть прямо. я кажу - а доти тримаємо фронт проти навали ворога. що пропонуєте ви?
але є декілька принципів - перемовини, це коло обидві сторони йдуть на поступки. друге, щоб шукати варіанти, треба ж вести перемовини. й перемовники мають бути відповідні, а не шостки. добре, що зараз видно, що саме Раша не хоче вести перемовини.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9561
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1645 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Суб 30 сер, 2025 11:33
detroytred написав:
Шаман
Вся проблема боротьби з ордою в тому, що, якщо ми в стані стояти в обороні до... Перемоги)), то орда тим паче.
Хоча були і виключення.
Тому сподівання: або на виключення, або лебедів-трампів тощо.
Або Перемога через Парагвай. Через виснаження орди собою.
є різниця. нам допомагають. й тим теж, що орду тиснуть. без допомоги ми б були у набагато гіршому стані. тому нам розвинені країни допомагають, Рашу тиснуть. зробити розрахунок, що швидше - нема таких вихідних даних. ви ж з ЛАДом
їжу не на смітниках здобуваєте, пенсії отримуєте? тому стан України далекий від того жаху, як нам намагаються намалювати.
й Парагвай - це аналогія саме для Раші. коли через одного диктатора країна катастрофічно втрачає ресурси, воюючи з набагато сильнішим супротивником - Заходом.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9561
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1645 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|121946
|
|
|1493
|305347
|
|
|6076
|979935
|
|