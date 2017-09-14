Shaman написав:

.............набір вигадок про мене. й приписування того, чого я не казав, аледодумав. за мене. не треба це робити - краще просто цитуйте мене. я знаю, що хотів сказати та сказав.ви погодились з оцінкою Успіха. але ви ж розумієте, що це не Успіх піднявся, це ви тепер погоджуєтесь з оцінками на рівні 9 класів освітивам теж питання, як всім не відповівшим -в умовах, коли агресор не хоче вести перемовин? по суті, ви пропонуєте здатися - але жоден не хоче це визнати, якийсь красиві слова пишете. скажіть просто - "Кац предлагает сдаться". ви й ваші однодумціможливості перемовин зараз виникли саме через тиск Трампа. й пуйло чогось боїться, теж не може/не хоче відкинути їх, все показує якусь готовність. але так дії кажуть, що виконувати він не буде - й це все більш очевидно.я не проти фінляндизації - ви сформуйте, що ви вкладаєте в цей термін. й тоді ми побачимо - те, що влаштує нас, не прийме Раша. а російське бачення фінляндії - це не для нас. це пустий термін. не ховайтесь за інших, формулюйте СВОЮ думку. не можете - тоді про що ми говоримо?для чого ви вигадали фортецю? я таке казав? наш шлях - приєднатися до ЄС й отримати гарантії, якщо поки НАТО недоступно. почекаємо. фіни дочекались - й для гарантованої свободи вони тепер увійшли в НАТО. така фінляндизація нам підходитьпро Фламінго є інше пояснення. використання ще не на часі. а як вони зазіхнуть на нашу енергетикуідея дуже проста - організація суспільства, як в Європі й вступ в ЄС - вам цей рівень не подобається, вам потрібні Пушкін та великі ракети? тоді вам до Раші. це зараз теж не проблема, навіть програми є відповідні. раніше були, зараз не знаю...крах Раші він відбудеться. але я не пов'язую закінчення війни з крахом - це теж ваша вигадка. хоча й так може статися. війну Раша мусить припинити раніше краху - бо інакше відбудеться обвал економіки - він вже починається...