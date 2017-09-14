Як я розумію, вболівальники - теж діти. Діти не політкоректні, нетолерантні і жорстокі, так було в усі часи. Не те що б це було нормально, просто не дуже дивує. Дивує скоріше реакція організаторів і тренерів, бо ті схоже такі самі інфантили. Ота ремарка про "технічну поразку через кіпіш" незрозуміла ще більше, сподіваюсь то просто порожні слова дурника з організацаторів. Але не драматизуйте занадто
ЛАД написав:Faceless К вопросу об "испорченном телефоне". Посмотрите viewtopic.php?p=5885578#p5885578. "ЗАБОРОНИТИ використання мови агресора в стінах ДЕРЖАВНОЇ установи" - следующий шаг "ЗАБОРОНИТИ між стінами ДЕРЖАВНИХ установ"? Т.е. везде (где-то ж вокруг есть "державні установи"). Интересно, Будивельник не был в числе родителей, о кот. говорилось в ролике, который я ночью выложил и где рассказывали, как львовские родители кричали детям-футболистам из Златополя рашисты?
Я не бачу нічого такого в фразі "заборонити використання в стінах держустанов". Але думаю всі розуміють що все одно не про приватні розмови, та й проконтролювати це практично неможливо.
Проблема только в том, как проконтролювати? В школе как раз легко - учителя выполнят любой приказ. И я спросил- следующий шаг "ЗАБОРОНИТИ між стінами ДЕРЖАВНИХ установ"? Т.е. везде. И что насчёт ролика? О детях-футюолистах. Это тоже нормально?
Володимир проходить базову військову підготовку, а родина вже розпочала оформлення всіх необхідних документів, включно з позбавленням матері батьківських прав і офіційним визнанням Страхова батьком-одинаком
Тут розганяли, як «одинака» мобілізували. Він не тільки не оформив бронь, не було навіть визнання одинаком. А це взагалі непросто. Якби було просто, кожного б ухилянта дружина типу б кинула з дітьми, і він вже одинак понарошку. Дешевий шлях не призватись.
ціла ж справа була, що в Одеській області суддя штампував ці розлучення - 30% на всю Україну - в райсуді. не дуже дешевий шлях, до речі
ЛАД написав:Кстати, в Черкассах от женщины узнал, что их предупредили о штрафах в школе за разговоры детей на переменах на русском языке. Вот не стал уточнять, штрафовать будут школу, учителей или родителей. Это покруче советских методов?
Це явно чиїсь вигадки чи "поламаний телефон". Не проконтролювати, не довести, і це якщо ігнорувати те, що немає такого законодавчого обмеження і права. Можуть бути окремі заклади що на свій ризик проводять таку політику, типу принципова позиція директора/ректора, і то незрозуміло кого штрафувати, в університеті відрахувати можна, а що можна в школі?То нащо ви таке розповсюджуєте?
Наявність законопроєкту не каже взагалі ні про що. Ви навіть не уявляєте, який треш там валяється роками і десятиліттями, ще часів вітренко навіть. Ніякої відповідальності за будь-яку дурню в законопроєктах немає, а в верховній раді збіговісько фріків і клінічних дебілів. Тож взагалі немає сенсу наводити якісь законопроєкти, які не пройшли слухань і не ухвалені.