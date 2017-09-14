RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 12:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

і так парубій ,фаріон, гавнул щоку надул - 3,14*** (так заведено в українській політичній культурі всіх хто неподобається матом крити)
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 12:57

  Hotab написав:_hunter
Или вы намекаете на то, что жена до ЗАГСа не дошла?


А до чого тут РАГС?
РАГС надає статус батька одинака?

При том:
наличие свидетельства о расторжении брака
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 12:57

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
No comments.
Як я розумію, вболівальники - теж діти. Діти не політкоректні, нетолерантні і жорстокі, так було в усі часи. Не те що б це було нормально, просто не дуже дивує. Дивує скоріше реакція організаторів і тренерів, бо ті схоже такі самі інфантили. Ота ремарка про "технічну поразку через кіпіш" незрозуміла ще більше, сподіваюсь то просто порожні слова дурника з організацаторів. Але не драматизуйте занадто
Faceless
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 12:58

  Faceless написав:
ЛАД написав:Faceless
К вопросу об "испорченном телефоне".
Посмотрите viewtopic.php?p=5885578#p5885578.
"ЗАБОРОНИТИ використання мови агресора в стінах ДЕРЖАВНОЇ установи" - следующий шаг "ЗАБОРОНИТИ між стінами ДЕРЖАВНИХ установ"? Т.е. везде (где-то ж вокруг есть "державні установи").
Интересно, Будивельник не был в числе родителей, о кот. говорилось в ролике, который я ночью выложил и где рассказывали, как львовские родители кричали детям-футболистам из Златополя рашисты?
Я не бачу нічого такого в фразі "заборонити використання в стінах держустанов". Але думаю всі розуміють що все одно не про приватні розмови, та й проконтролювати це практично неможливо.
Проблема только в том, как проконтролювати?
В школе как раз легко - учителя выполнят любой приказ.
И я спросил- следующий шаг "ЗАБОРОНИТИ між стінами ДЕРЖАВНИХ установ"? Т.е. везде.
И что насчёт ролика? О детях-футюолистах. Это тоже нормально?
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 12:58

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter
Или вы намекаете на то, что жена до ЗАГСа не дошла?


А до чого тут РАГС?
РАГС надає статус батька одинака?

При том:
наличие свидетельства о расторжении брака

Ви дійсно на пособії?? Рівень не дозволяє отримати роботу?
Який звʼязок «расторженіє брака» і «батько-одинак»?
Мати , після расторженія, теж одиначка?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 30 сер, 2025 12:59, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 12:58

  fox767676 написав:і так парубій ,фаріон, гавнул щоку надул - 3,14*** (так заведено в українській політичній культурі всіх хто неподобається матом крити)


+ портнов. росія зачищає своїх агентів? :|
trololo
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 12:59

  Hotab написав:
Володимир проходить базову військову підготовку, а родина вже розпочала оформлення всіх необхідних документів, включно з позбавленням матері батьківських прав і офіційним визнанням Страхова батьком-одинаком

Тут розганяли, як «одинака» мобілізували.
Він не тільки не оформив бронь, не було навіть визнання одинаком. А це взагалі непросто. Якби було просто, кожного б ухилянта дружина типу б кинула з дітьми, і він вже одинак понарошку. Дешевий шлях не призватись.

ціла ж справа була, що в Одеській області суддя штампував ці розлучення - 30% на всю Україну - в райсуді. не дуже дешевий шлях, до речі :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 13:00

  trololo написав:
  fox767676 написав:і так парубій ,фаріон, гавнул щоку надул - 3,14*** (так заведено в українській політичній культурі всіх хто неподобається матом крити)


+ портнов. росія зачищає своїх агентів? :|

можливо. портнов - 3,14***, гадаю тут консенсунс у всього політичного спектру
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 13:01

  _hunter написав:-- хоть бы про один случай в тцк в эфир вышел бы :twisted:


а навіщо випускати в ефір російські іпсохи, придумані для зриву мобілізації? ботня і раша тудей і так поширить :mrgreen:
ви ще спитайте чому в марафоні х... не хвалять
trololo
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 13:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_hunter написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Кстати, в Черкассах от женщины узнал, что их предупредили о штрафах в школе за разговоры детей на переменах на русском языке. Вот не стал уточнять, штрафовать будут школу, учителей или родителей.
Это покруче советских методов?

Це явно чиїсь вигадки чи "поламаний телефон". Не проконтролювати, не довести, і це якщо ігнорувати те, що немає такого законодавчого обмеження і права. Можуть бути окремі заклади що на свій ризик проводять таку політику, типу принципова позиція директора/ректора, і то незрозуміло кого штрафувати, в університеті відрахувати можна, а що можна в школі?То нащо ви таке розповсюджуєте?

Были такие слухи в том году еще - как вот этот ЗП появился:
https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/44959
Возможно где-то "на местах" снова про него вспомнили...
Наявність законопроєкту не каже взагалі ні про що. Ви навіть не уявляєте, який треш там валяється роками і десятиліттями, ще часів вітренко навіть. Ніякої відповідальності за будь-яку дурню в законопроєктах немає, а в верховній раді збіговісько фріків і клінічних дебілів. Тож взагалі немає сенсу наводити якісь законопроєкти, які не пройшли слухань і не ухвалені.
Faceless
