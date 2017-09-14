Faceless написав:А по кіно то вже ви дурницю написали, тони гівносеріалів це просто шлак поставлений на конвейер
тим не менш "слово пацана" спровокувало майже піврічні публічні дискусії у українському прпосторі а вже не кажу про те що дивляться тихо, та дійсний шлак типа сигма-боїв, що теж очолювали українські хіт-паради
То ви це хочете пояснити якістю матеріалу? Це ж 100% лайно. Не все що влітає у хайп є якісним матеріалом. Не все що не попадає туди є неякісним.
_hunter написав:А если еще и решение суда об оставлении детей показывает?
Что мешает выдать повестку на конкретную дату - и в случае неявки действовать по всей строгости Закона? -- никто же не предлагает развод как вечный оберег использовать...
Зашел на ветку, а здесь спор. Нет, отцу надо подавать заяву до суду про встановлення факту самостійного виховання дитини.
Почти невозможно получить - даже женщине. Про мужчин - после 22го года - даже говорить смысла нет
Сам по собі факт оголошення фізичної особи в розшук, факт її непроживання за місцем реєстрації протягом тривалого часу та фактична відсутність відомостей про її місце перебування не є безумовною підставою для визнання фізичної особи безвісно відсутньою
Як я розумію, вболівальники - теж діти. Діти не політкоректні, нетолерантні і жорстокі, так було в усі часи. Не те що б це було нормально, просто не дуже дивує. Дивує скоріше реакція організаторів і тренерів, бо ті схоже такі самі інфантили. Ота ремарка про "технічну поразку через кіпіш" незрозуміла ще більше, сподіваюсь то просто порожні слова дурника з організацаторів. Але не драматизуйте занадто
Вообще-то, дети повторяют то, что слышат от взрослых. Не хотел цитировать:
«После этого на поле начали выходить недовольные родители, выражая свою ноту протеста, что в наших воротах стоит мужчина которому 20 лет. Тренеры львовской команды начали успокаивать родителей, объясняя, что ему не 20 лет и никто не против того, чтобы он играл. Когда команда «КВАДРО» забила второй мяч, на поле выбежали двое взрослых мужчин, в состоянии алкогольного опьянения и набросились на меня. И тут тренер соперника заступился за нас. Впоследствии игра была продолжена. А с трибун посыпались оскорбления в сторону наших детей: «Вы фашисты», «ваши мамы бл..ди, а вы выбл..тки» «такого никогда не будет, чтобы рашисты здесь победили» (хотя мы все общались на украинском, и только иногда у ребят попадались некоторые слова на русском), некоторых наших ребят звали мужчины к себе, чтобы провести мужскую беседу», – вспоминает тренер.
Володимир проходить базову військову підготовку, а родина вже розпочала оформлення всіх необхідних документів, включно з позбавленням матері батьківських прав і офіційним визнанням Страхова батьком-одинаком
Тут розганяли, як «одинака» мобілізували. Він не тільки не оформив бронь, не було навіть визнання одинаком. А це взагалі непросто. Якби було просто, кожного б ухилянта дружина типу б кинула з дітьми, і він вже одинак понарошку. Дешевий шлях не призватись.
2 Детройт : Ви згадували про можливість на місці , в ТЦК оформити відстрочку. Уявімо… Іде ухилянт звичайний. Його зупиняють , перевіряють, ухилянт, нічого не звіряв, на обліку нема., привозять в ТЦК, а він «я одинак! Мене вчора кинула дружина. Я починаю оформлювати документи!». «А , ну добре, йди додому». І так скільки завгодно раз.
Алгоритм в Постанові дещо(( інший.
В ньому, що документи (хоч по інвалідності, хоч по одинак, хоч догляд, хоч троє дітей і т.д.) у військовозобов'язаного є. Але відстрочка сама не оформлена. От тоді він на місці в Тцк пише і подає заяву. Комісія розглядає, перевіряє (впритул до розсилки запитів установам, які видали, або по реєстрам) і виносить рішення. Яке письмово надає взобов-му. До рішення він не підлягає призову.
Не визначено: якщо в нього з собою нема документа, то чи може він його взяти з дому. Чи з установи, якщо, все в установі вже оформлено, а документ ще не виписали або загубив.
Хитро не визначено! Бо(((, він дав документ або в нього його взяли в Тцк та ... порвали-викинули. І мобілізували, бо нема ж при собі документа-то для заяви. Документ додається до заяви! Державна апріорі зобов'язана визначити порядок дій, якщо з собою документа нема у взобов-го, який має чи заявляє про наявність підстав для відстрочки. Це важливий момент. Щоб не було що хочу, то й роблю.
А з цим батьком-одинаком тоді обговоренння було, наскільки я пам'ятаю, не стільки про його одиночество (бо його оформленого нема і приблизно - мати не позбавлена материнських прав), а про --- вислови всл тцк та кидання дітей на дорозі. Тут неважливо одинак отой батько чи ні. Отак висловлюватися (про дітей в лікарні, інтернат) та залишати дітей, то зашквар..
