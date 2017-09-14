Вірую в Єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба й землі і всього видимого і невидимого. І в Єдиного Господа Іисуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, що від Отця народився попереду всіх віків, — Світло від Світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотворенного, єдиносущного з Отцем, через Котрого все сталося, Що заради нас, людей, задля нашого спасіння прийшов з небес і втілився від Духа Святого й Марії Діви і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при Понтійському Пилатові, і страждав, і був похований. І воскрес на третій день, як було написано. І зійшов на небо і сидить праворуч Отця. І знову прийде зі славою судити живих і мертвих, і царству Його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа животворчого, що від Отця походить, що йому належить рівне з Отцем і Сином поклоніння і славлення, що говорив через пророків. В Єдину, Святу, Соборну й Апостольську Церкву. Визнаю одно хрещення задля відпущення гріхів. Сподіваюсь воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.