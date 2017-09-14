RSS
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 17:47

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Нам надо сплачивать Украину, а не продолжать раскалывать её, как это делали наши "политики" почти с самого начала.
.

звісно треба - армія, мова, віра. на цьому базується єдина країна ;)

Ещё могу сказать - попугай.
И вопрос - давно вы стали истинно верующим?
Символ веры наизусть рассказать сможете?

P.s. На всякий случай вам ссылка, учите - https://www.crkvenikalendar.com/prayerru.php?id=2
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 30 сер, 2025 17:49, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 17:48

  Shaman написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:А "російські злочини" я під сумнів не ставлю.

І написав це в лапках, тим самим поставив під сумнів

а я спочатку й не звернув увагу, що ЛАД тупо стьобається. які це російські злочини? й у Бучі напевне постанова, чи не так ЛАД?

Навіть, КАБи, ракети, БПЛА по Харькову не змінюють позицію ЛАДа ... він не звинувачює в цьому росіян

У нього винні - українці
Він не дарма згадав Львів ...

У нього позиція - якби не "націоналісти" у Львові, то і Харьків не обстрілювали б
Зрозуміти, що Харьків обстрілюють, тому що росіяни хочуть обстрілювати Харьків і "націоналісти" тут не до чого - він не в змозі

Це щось психологічне та іраціональне
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 17:52

  Shaman написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:А "російські злочини" я під сумнів не ставлю.

І написав це в лапках, тим самим поставив під сумнів

а я спочатку й не звернув увагу, що ЛАД тупо стьобається. які це російські злочини? й у Бучі напевне постанова, чи не так ЛАД?

Ты уже в Днепре?
барабашов
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 17:52

  pesikot написав:
То ж ти і є проросійський, ти сам це визнаєшь

Якесь незрозуміле твоє намагання, все перевести на мене )

Ти без моєї "демотивації" знімав гроши за оренду, під час "візуального контакту"
Ти без моєї "демотивації" корупційно виїхав за кордон
Ти без моєї "демотивації" продвигав та продвигаєшь російські нарративи

Не соромься, напиши, що ти агент ФСБ
Твої куратори це оцінять, 30 ойро підкинуть на цигарки, а на цьому форумі тобі за це нічого не буде )

В тебе дар структурно писати бред.
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 17:53

  Shaman написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:А "російські злочини" я під сумнів не ставлю.

І написав це в лапках, тим самим поставив під сумнів

а я спочатку й не звернув увагу, що ЛАД тупо стьобається. які це російські злочини? й у Бучі напевне постанова, чи не так ЛАД?

Тупость прогрессирует?
Стремитесь превзойти пса вместе с котом?
Кавычки ставятся, в частности, для выделения цитаты. Если не обратили внимание, я это часто делаю.
ЛАД
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 17:54

  ЛАД написав:
  Shaman написав:звісно треба - армія, мова, віра. на цьому базується єдина країна ;)

Ещё могу сказать - попугай.
И вопрос - давно вы стали истинно верующим?
Символ веры наизусть рассказать сможете?


Парторг, а не подскажешь, если вера так не важна, то с какого перепуга Россия требует прав для своего московского филиала РПЦ ?

Може, віра - такі має значення

PS. До речі, ти про символ віри якого саме собору ? )
Бо останній цей
Вірую в Єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба й землі і всього видимого і невидимого. І в Єдиного Господа Іисуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, що від Отця народився попереду всіх віків, — Світло від Світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотворенного, єдиносущного з Отцем, через Котрого все сталося, Що заради нас, людей, задля нашого спасіння прийшов з небес і втілився від Духа Святого й Марії Діви і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при Понтійському Пилатові, і страждав, і був похований. І воскрес на третій день, як було написано. І зійшов на небо і сидить праворуч Отця. І знову прийде зі славою судити живих і мертвих, і царству Його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа животворчого, що від Отця походить, що йому належить рівне з Отцем і Сином поклоніння і славлення, що говорив через пророків. В Єдину, Святу, Соборну й Апостольську Церкву. Визнаю одно хрещення задля відпущення гріхів. Сподіваюсь воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 17:56

  UA написав:
  pesikot написав:
То ж ти і є проросійський, ти сам це визнаєшь

Якесь незрозуміле твоє намагання, все перевести на мене )

Ти без моєї "демотивації" знімав гроши за оренду, під час "візуального контакту"
Ти без моєї "демотивації" корупційно виїхав за кордон
Ти без моєї "демотивації" продвигав та продвигаєшь російські нарративи

Не соромься, напиши, що ти агент ФСБ
Твої куратори це оцінять, 30 ойро підкинуть на цигарки, а на цьому форумі тобі за це нічого не буде )

В тебе дар структурно писати бред.
Это не дар.
Просто ничего другого он писать не умеет.
ЛАД
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 17:57

  UA написав:
  pesikot написав:
То ж ти і є проросійський, ти сам це визнаєшь

Якесь незрозуміле твоє намагання, все перевести на мене )

Ти без моєї "демотивації" знімав гроши за оренду, під час "візуального контакту"
Ти без моєї "демотивації" корупційно виїхав за кордон
Ти без моєї "демотивації" продвигав та продвигаєшь російські нарративи

Не соромься, напиши, що ти агент ФСБ
Твої куратори це оцінять, 30 ойро підкинуть на цигарки, а на цьому форумі тобі за це нічого не буде )

В тебе дар структурно писати бред.


У мене дар, структуровано (а не структурно, москаль невихований) робити запити до таких як ти )

То що скажешь, по суті
Не соромься ))
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 17:59

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  pesikot написав:І написав це в лапках, тим самим поставив під сумнів

а я спочатку й не звернув увагу, що ЛАД тупо стьобається. які це російські злочини? й у Бучі напевне постанова, чи не так ЛАД?

Тупость прогрессирует?
Стремитесь превзойти пса вместе с котом?
Кавычки ставятся, в частности, для выделения цитаты. Если не обратили внимание, я это часто делаю.


Это не было цитатой, это было именно тем, о чём ты написал
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 18:00

  ЛАД написав:
  UA написав:
  pesikot написав:
То ж ти і є проросійський, ти сам це визнаєшь

Якесь незрозуміле твоє намагання, все перевести на мене )

Ти без моєї "демотивації" знімав гроши за оренду, під час "візуального контакту"
Ти без моєї "демотивації" корупційно виїхав за кордон
Ти без моєї "демотивації" продвигав та продвигаєшь російські нарративи

Не соромься, напиши, що ти агент ФСБ
Твої куратори це оцінять, 30 ойро підкинуть на цигарки, а на цьому форумі тобі за це нічого не буде )

В тебе дар структурно писати бред.
Это не дар.
Просто ничего другого он писать не умеет.

Когда заканчиваются аргументы - переходят на личности )

ЛАД & UA - у вас нет аргументов, кроме, навешивания ярлыков )
pesikot
2
2
