Скико твоих обожаемых "потужновладцив" мало того что с 14го регулярно заезжали внутрь садового кольца так и ещё паспортишки с курочкой припрятали?
Ну шоб Глову и Болту два раза не вставать.
ПыСы. Почему ты "Shaman" и последний альбом "Shaman"?
Додано: Нед 31 сер, 2025 12:18
Додано: Нед 31 сер, 2025 12:20
Додано: Нед 31 сер, 2025 12:25
Так шо там сталось з харківськими у Львові?
Додано: Нед 31 сер, 2025 12:36
навряд чи пуйло прям на особистий контроль це ставив, враховуючи що кіллер був дуже паршивий. там де ліквідація тримається на контролі, там литвиненко або навальний
але очевидно що це російські спецслужби, малюк підтвердив. і мотиви цілком прості і зрозумілі
