Додайте-п5 - економічна діцільність.. і після нього плюните на перших 4пункти1 Струмом в 36вольт мене стукнуло коли мені було 10 років...Думаю що на підставі цього заявляти що я повний нуль в електриці-думаю не ризикнете2 Панель 0,5м*1,2 метра в кращому випадку дасть щось типу4 години - 18вольт*5ампер4 години - 16 вольт*3ампери2 години - 14вольт*1ампер....Всього 0,5-0,6 квт*год в добу3 Вартість панелі 2500 грн , вхід в саморобне екофлоу 12вольт - показував що можна досягнути 0,3квт*год з панелі з допомогою 50 метрів дроту (2*2,5мм2) десь 400 грн і електронної приблуди стабілізатор-понижайка з 16-12 до 12 десь до 300 грн.Таким чином витрата 3200 грн *3 =9600 грн дозволяло дозволяло теоретично не носити на зарядку 20кг екофлоу.4 При подальшому вивченні умов виявилось щоа - 50метрів дроту-критично мало , бо потрібно 100+б - повишайка до 60+ з 14-18 , при амперажі в 5вхід-1вихід - дай бог щоб працювала з ккд 80% (реальному а не написаному)+також після повишайки все одно треба ставити понижайку...тобто тільки на електронному перетворенні втрати будуть більше 30%в - вартість проекту виявилась вищоюю ніж вартість самого екофлоу....( різні там диф-захист і тому подібне я не розглядав, бо це можна вирішити простіше, понижайку поставити за 10 метрів від бліндажу і навіть якщо на відносно високій частині буде витік-хлопцям це не зашкодитьОт і вийшлоВ теорії -все красивоА на практиці - ціна з 3000 грн виросла до 20000 грн...що відразу перетворило цей варіант в черговий непотріб, який забрав час/грошіПСсаме тому і пояснював теоретикам наприклад від економікиНу що може бути простішого від збагачення?Навчись витрачати менше ніж заробляєш...Але після цього примітивного твердження відразу вискакують два складнішіПерше - як навчити(змусити/переконати) людину витратити менше ніж він має коли в неї не вистарчає на море різних ідей/речей/дітей/здоровьяДруге - як пристосуватись до існуючих умов щоб навчимтисьзаробляти більше?Якщо перша проблема- це проблема виключно самої людини то в другій проблемі вже виникають зовнішні впливитипуумови від можновладців( по суті правила перерозподілу створеного)конкуренція і так далі...ТомуТе що на перший погляд елементарно -як правило тупіковий шлях.