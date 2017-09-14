RSS
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 18:47

  Xenon написав:ну що, із заяв х... тепер зрозуміло що в Китаї він отримав відмашку від хазяїна продовжувати війну "да пАбедИ".

А ви припускали якісь інші варіанти? :D
  Xenon написав:Всі побачили що Дональдак слабкий (в першу чергу на голову) і зробили висновки...

Хто "всі"? Я нічого такого не побачив.
Цікаво, хто у вас сильний? Напевно сильні путін і його хазяїн Сі. :D
А, ще про Кіма забув. Цей точно сильний(в першу чергу на голову). :D :D
andrijk777
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 18:48

ЛАД
Т.е. цифра такая же, как он называет сейчас для иностранцев в ЗСУ.


Є (була) ключова різниця. Всі командні посади від верху до комбата включно були за руськими кадровими. А мʼясо брали вже і серед місцевих, і серед своїх на расії.
Ну і ясно що повне забезпечення всім, від автомата то ЗРК відомо звідки. Це зовсім не ті 5% іноземців в ЗСУ
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 18:55

Уж підрозділи (взводи, роти, бтг) регулярних рфянських військ точно були.

Навіщо ж Муженко зробив отаку заяву - хз.
Але факт - прямо так і заявив:
""На сьогодні у нас є факти участі російських військовослужбовців, громадян РФ у складі НВФ в бойових діях. Бойових дій з підрозділами регулярних військ російської армії ми не ведемо", - повідомив Муженко."
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/u-genshtabi-y ... 2725_.html
29 сiчня, 2015

А стосовно того чи воює на нашому боці разом з нами Захід?
Ну якщо розвіддані для бойових дій та наведення по цілях при бойових діях не є частиною ведення бойових дій, важливою частиною, яка грає важливу роль у веденні Бд, то я не знаю((
Нехай це буде називатися йогой чи малюванням.
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 19:04

Спершу ти пишешь
  andrijk777 написав:Хоча не знаю що ти маєш на увазі під "гідною відповіддю". Може розстеляння перед агресором червоної доріжки - це для тебе гідна відповідь.


Потім
  andrijk777 написав:
  Xenon написав:Всі побачили що Дональдак слабкий (в першу чергу на голову) і зробили висновки...

Хто "всі"? Я нічого такого не побачив.


Це пише одна і там сама людина

Для якої розтелена червона доріжка перед агресором - це погано, але він не бачіть слабкість Трампа, який наказав оту дорожку розтелити )
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 19:11

Трамп поручил Пентагону подготовиться к сдерживанию РФ и КНР, заявил Fox News министр обороны США Пит Хегсет.

«К сожалению, слабость предыдущей администрации сблизила Россию и Китай. Это было ужасное событие, вызванное отсутствием американского лидерства и силы», - заявил Хегсет...
_______________
Що таке і як буде відбуватися оте стримування ще невідомо, але потужно. Звучить.
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 19:19

  detroytred написав:Трамп поручил Пентагону подготовиться к сдерживанию РФ и КНР, заявил Fox News министр обороны США Пит Хегсет.

«К сожалению, слабость предыдущей администрации сблизила Россию и Китай. Это было ужасное событие, вызванное отсутствием американского лидерства и силы», - заявил Хегсет...
_______________
Що таке і як буде відбуватися оте стримування ще невідомо, але потужно. Звучить.

"слабий Дональдак"
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 19:24

  flyman написав:
  detroytred написав:Трамп поручил Пентагону подготовиться к сдерживанию РФ и КНР, заявил Fox News министр обороны США Пит Хегсет.

«К сожалению, слабость предыдущей администрации сблизила Россию и Китай. Это было ужасное событие, вызванное отсутствием американского лидерства и силы», - заявил Хегсет...
_______________
Що таке і як буде відбуватися оте стримування ще невідомо, але потужно. Звучить.

"слабий Дональдак"

Да щось при Дональді рфія з Китаєм ще сильніше зближуватися почала.
Газогон новий, кажись, через Монголію наче підписали (Китай ще, правда, не підтвердив); потужність по старому підвищити збираються.
Безвізом на 30 діб обмінюються.
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 19:30

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Трамп поручил Пентагону подготовиться к сдерживанию РФ и КНР, заявил Fox News министр обороны США Пит Хегсет.

«К сожалению, слабость предыдущей администрации сблизила Россию и Китай. Это было ужасное событие, вызванное отсутствием американского лидерства и силы», - заявил Хегсет...
_______________
Що таке і як буде відбуватися оте стримування ще невідомо, але потужно. Звучить.

"слабий Дональдак"

Да щось при Дональді рфія з Китаєм ще сильніше зближуватися почала.
Газогон новий, кажись, через Монголію наче підписали (Китай ще, правда, не підтвердив); потужність по старому підвищити збираються.
Безвізом на 30 діб обмінюються.

якщо так то ми вже в ЄС зблизились більше чим наполовину одночасно ставши 51 штатом США на 49% але без безвіза
