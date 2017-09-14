RSS
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 11:06

Сценарій від експерта:

*Скажите... почему же тогда РФ так печется о возможном "разгроме" Украины и истерит про требование капитуляции угрожая разгромом?
В таких случаях МОЛЧА делают... ЕСЛИ...
ЕСЛИ... (цитата из Греции)...
Если могут...
Или...
НЕ...
Не могут... и это пони мают... вот и истерят... ибо тогда работает Перфокарта по ним... со всей пролетарской неизбежностью...

Значит ЕДИНСТВЕННЫЙ вариант - Асимметрия... И это то, чего ждет Трамп для включения "Второй Фазы" (как он сам сказал)... Что профиксит начало Второй Фазы войны... и запустит обратный отсчет той Большой о которой говорил...

Теперь Вам станет понятным его мемчик про неизбежность неизбежного...
Поймете о чем говорят сейчас многие политики и у нас и вне...

У РФ сейчас пат. Либо "линейка" и ничего... кроме отработки Перфокарты по РФ... либо асимметрия, открытие второго этапа и сожжение мостов.
Вот и истерят.

П.С.: По Украине перспектива тогда тоже понятна - Страна-Крепость... Но это и так уже неизбежно в силу финансов, долга, демографии и прочего.* (С)
____________________
*Британия передала оружия Украине на 1 ярд... с доходов от замороженных активов РФ...* (С)
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 11:10

  detroytred написав:Сценарій від експерта:

називайте його "бухий списаний кловун", це ближче до істини

для підвищення рівня геостратегічного мислення раджу https://www.youtube.com/@PredictiveHistory
Востаннє редагувалось flyman в Чет 04 вер, 2025 11:14, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 11:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Даже по вашей табличке рост Китая на 61,5%, а рост США на 51,6%.
Но можно взять немного другие годы.
Например, Китай в 2018 - 16225 долл., в 2024 - 27093. Рост на 67,0%.
США 1988 - 21376, 1994 - 27674. Рост на 29,5%.
Как видите, я совсем немного изменил ваш пример, но разница в темпах развития резко выросла.
Так что ваш метод сравнения не очень корректен.
Мій - дуже коректний
Ваш - дуже не коректний.
1 Я взяв ОДНАКОВУ цифру на початку періоду
і однакову цифру на кінці періоду
2 Ви чомусь вирішили що розвиток від 16000 до 27000(2014-2024)
те саме що від 21000 до 27000(1988-1994)

Мені по барабану
Ви можете вважати що Китай доганяє.....
Але я памятаю як переганяв всіх совок... допереганявсяч до пустих полиць..

ПС
Так коли я отримаю відповідь по точності?
я ж вам показав звідки в педерації снаряди (60 років будував совок, 30 років будувала педерація, 20 років корейці-а вистарчило на 2 роки віни)
3 Насправді
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 11:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Народ був, є і буде.
А от що і хто йому втем'яшує в потилицю визначається отим самим результатом боротьби між можновладцями-елітами.
Розумному -не втемяшують
Розумний є і буде
А от тому хто вважає що його життя залежить від чужих рішень - тому так, можна втемяшити все що хочеш.
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 11:16

  flyman написав:
  detroytred написав:Сценарій від експерта:

називайте його "бухий списаний кловун", це ближче до істини

Да хоч рудим, от тільки в нього якось занадто багато влучних прогнозів-розрахунків виходить.

І ... три слова писати довше, ніж одне - експерт.
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 11:18

  flyman написав:
  detroytred написав:Сценарій від експерта:

називайте його "бухий списаний кловун", це ближче до істини

для підвищення рівня геостратегічного мислення раджу https://www.youtube.com/@PredictiveHistory


дякую
здається дядько щось кумекає
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 11:21

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Народ був, є і буде.
А от що і хто йому втем'яшує в потилицю визначається отим самим результатом боротьби між можновладцями-елітами.
Розумному -не втемяшують
Розумний є і буде
А от тому хто вважає що його життя залежить від чужих рішень - тому так, можна втемяшити все що хочеш.



Втєм'яшити можна будь-кому...
Від розуму це не залежить. Ніяк.
Залежить від методик внушєнія.
Та психологічного стану, стійкості людини.

Окрім, а-ля упоротих свідомих комуністів тощо (тобто різних місіонерів. Різних за одежками. Бо. Вони самі є отрими втєм'яшувальниками).

А підвищити рівень розумності народу не складно.
Достатньо хоча б!!!!!!! давати йому інформацію не через Матрицю (спотворену та дозовану інфу), а повну і достовірну.
Але ж хто на це піде?(((
І хто її надає?
Від кого це залежить?
Від можновладців.

Ні. Ну можна почекати... поки самі дорозвинуться.
І почнуть, окрім пиво-бейсбол та Санта-Барбари, самі добувати інформацію та знання.
Хфантастика..


Вплив же рішень можновладців-управлінців-регуляторів на життя індивіда існує сам по собі.
Незалежно від думок самого індивіда.
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 12:01

  flyman написав:притримують думки БТС, що соборна ненька це імперія

До речі, питання виникло з цього приводу.
Яким чином узгоджується отаке бачення з діями стосовно російської мови, музики?
Чи це суто на час війни?
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 12:05

  detroytred написав:УП: Зеленский считает, что в Украине может реализоваться сценарий Южной Кореи, когда после окончания Корейской войны не было подписано ни одного настоящего мирного договора, однако страна смогла достичь процветания.

Я про цей варіант, як найбільш вірогідний, говорив ще 1.5-2 роки тому слово в слово!
Зе нарешті до цього дійшов.
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 12:06

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:УП: Зеленский считает, что в Украине может реализоваться сценарий Южной Кореи, когда после окончания Корейской войны не было подписано ни одного настоящего мирного договора, однако страна смогла достичь процветания.

Я про цей варіант, як найбільш вірогідний, говорив ще 1.5-2 роки тому слово в слово!
Зе нарешті до цього дійшов.


Зе завжди на 2 кроки позаду реального стану справ
