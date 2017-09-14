RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15006150071500815009>
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 16:38

Суд дозволив екскерівниці Хмельницької МСЕК вийти з СІЗО під заставу :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/4/7529336/

виправдати і дати ордена! :lol: прийняти в партію зелених слуг :lol:

і у той же час...

Парламент у першому читанні підтримав законопроєкт, що відновлює кримінальну відповідальність за СЗЧ. Військовим загрожує від 5 до 10 років ув’язнення без права на пом’якшення. :shock:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/722 ... ennya-voli
Востаннє редагувалось jump в Чет 04 вер, 2025 16:40, всього редагувалось 1 раз.
jump
 
Повідомлень: 4957
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 16:39

Чесність - завжди вітається!©

  Hotab написав:«Чесні» відповіді - це ті які влаштують Успіх-а. Всі інші - то «вуж на сковорідці».

Є короткі чіткі слова "так", або "ні"!

А вже після ЧІТКОЇ відповіді(так/ні) - можна розводити демагогію/філософствувати, на скільки потужно перемагаємо, чи навпаки, наскільки глибоко занурюємось в ...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8582
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 16:41

  Успіх написав:............
Питання до всіх:
На Марсі!
Підкреслюю - на Марсі!(а то живемо в такий час... :mrgreen: )
На Марсі - війна ВЖЕ програна, чи ні?

Є тут сміливці ЧЕСНО/ЧІТКО відповісти на це?

Прежде, чем требовать ответ, определите, что вы называете проигрышем.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35853
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5348 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 16:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"нейтральна індія" ,яку США пестили та облизували, навіть після санкцій продовжує купляти російську нафту
"брати" поляки - як останні кощунники різали мішки з українським збіжжям , полите сльозами, потом та кров'ю, висипаючи його на землю
щось тут не те
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 04 вер, 2025 16:46, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4190
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 16:45

Служили вірою і правдою? Пох! Сядьте панове на 5-10р!)))

  jump написав: Суд дозволив екскерівниці Хмельницької МСЕК вийти з СІЗО під заставу :lol
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/4/7529336/

виправдати і дати ордена! прийняти в партію зелених слуг :lol

і у той же час...

Парламент у першому читанні підтримав законопроєкт, що відновлює кримінальну відповідальність за СЗЧ. Військовим загрожує від 5 до 10 років ув’язнення без права на пом’якшення. :shock:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/722 ... ennya-voli

Відвоював/захищав Батьківщину 2-3-4роки - отримай ще 5-10років в'язниці у подарунок! :mrgreen:

Як я люблю цю країну!🥰🥰🥰 :mrgreen:

Мкдонльдссс - я це люблю!© :lol: :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8582
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 17:00

  Успіх написав:
На Марсі - війна ВЖЕ програна, чи ні?

Є тут сміливці ЧЕСНО/ЧІТКО відповісти на це?

Сцо вийти на марсіанську вулицю?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40687
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 17:07

  Успіх написав:А вже після ЧІТКОЇ відповіді(так/ні) - можна розводити демагогію/філософствувати, на скільки потужно перемагаємо, чи навпаки, наскільки глибоко занурюємось в ...


бориско каже, незабаром :lol:
Борис Джонсон прогнозує можливе завершення війни в Україні вже до кінця 2025 року, але за однієї умови — якщо міжнародна спільнота, зокрема США під керівництвом Дональда Трампа, посилить тиск на Кремль.

але коаліція хоче далі воювати...чужими руками 8)

Україну перетворять на "сталевого дикобраза": ЗСУ отримають далекобійні ракети від "Коаліції рішучих" :lol:

Британія передасть Україні новітню балістичну ракету NIGHTFALL: коли чекати зброю на 600 км
У разі укладання контракту виробник з Великої Британії зможе виробляти близько 10 ракет на місяць, й надалі збільшить обсяги виробництва. Ракету мають виготовити впродовж 9-12 місяців. :lol:

потужний дикобраз :oops:
jump
 
Повідомлень: 4957
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:Ракету мають виготовити впродовж 9-12 місяців.

потужний дикобраз


бутиково-ювелірний дикобраз
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4190
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 17:20

  Успіх написав:Відвоював/захищав Батьківщину 2-3-4роки - отримай ще 5-10років в'язниці у подарунок! :mrgreen:

Грабуєш державу на мільйони - посиди 11 місяців і вільний, напевно ще поділись награбованим з ким потрібно.
----------------------------------------
Влада цинічно використовує людей на свою користь, прикриваючись патріотизмом.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6705
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 17:32

  flyman написав:Монголоїдний канадієць каже, що не так, що згідно теорії ігор Сталін всіх обіграв на геополітичній дошці.

Не правда.
Сталін також програв. Сталін планував захопити весь світ(як мінімум Європу) а захопив мізерні частинки територій.
А потенціал у Сталіна(і СРСР) був величезний. Він реально міг захватити Європу без проблем + в Азії міг захопити величезні території.
Війну то Сталін виграв, а толку?

Хто реально обіграв усіх - це США, які одержали купу плюшок після 2СВ. Зокрема долар до сих пір світова валюта і до сих пір США друкують папірчики і одержують за них реальні товари.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6705
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15006150071500815009>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 122650
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 306318
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 982937
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.